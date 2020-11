OLAKŠAĆE TI ŽIVOT! Stručnjak za pametne telefone OTKRIVA 5 NAJBOLJIH aplikacija za SVAKODNEVNO korišćenje (KURIR TELEVIZIJA)

Sa napretkom moderne tehnologije, napredovao je i mobilni telefon,. Njegova primarna namena odavno je proširena zahvaljujući aplikacijama, bez kojih skoro i da nije funkcijalan.

Mobilnih aplikacija danas ima na milion, a stučnjak za pametne telefone, Mario Stojanović, preporučio je pet aplikacija koje će nam olakšavti svakodnevicu. - Na prvom mestu je "Wase", aplikacija koja nam pomaže da što pre stignemo od tačke a do tačke b. Uz pomoć nje lako možemo videti gde su gužve, gde su radovi na putu... Za nju je potrebno imati internet, dok za aplikaciju "Here we go" internet nije potreban, a bez problema možete stići na željeno mesto. - Druga aplikacija bi bila ona za uređivanje fotografija. Kako se svi slikamo svakodnevno, potrebno je te fotografije i malo doterati, a idealna alikacija za to je "Snapseed".

- Treća alikacija je "Zadge" koja vam omogućava da jednostavno promenite pozadinu na vašem telefonu, da osvežite telefon i postavite neku živu pozadinu na njemu. Četvrta aplikacija koju preporučuju je "To do" koja omogućava da lakše organizujemo svoju svakodnevicu.

- Peta i poslednja je aplikacija koju bih preporučio je "Spotify" jer je besplatan za korišćenje, ima veliku bazu pesama, a takođe ima i dobre play liste koje su prilagođene za vas - ističe stručnjak za pametne telefone.

(Kurir.rs)

