OBJAVLJENO KOJE FILMOVE SU SRBI NAJVIŠE SKIDALI S INTERNETA U 2023: Evo koji bioskopski hitovi su izazvali najveću pomamu

Biće vremena za sve, 2024. godina je tek počela. Iskoristite slobodno vreme tokom praznika da se vidite sa dragim ljudima, a zatim malo odmorite i pogledajte neki dobar film. Ukoliko nemate ideju šta da gledate, od koristi će vam sigurno biti lista od 12 filmova koje su Srbi najviše skidali sa torenta u 2023. godini.

Godina iza nas je bila prepuna dobrih filmova, manje ili više poznatih, ali i naslova koje želimo da zaboravimo da smo ikada pogledali. Najpoznatiji vodoinstalater na svetu, Mario, je konačno dobio ekranizaciju kakvu zaslužuje, DC i Marvel-ovi junaci su žarili i palili sa različitom dozom uspeha, videli smo šareni svet Barbike, ali i priču o čoveku koji je vodio projekat izgradnje prve atomske bombe - Openhajmer.

Naravno, veliki broj ljudi u Srbiji i svetu je želeo da naslove o kojima se priča pogleda tako što će staviti povez preko oka, okačiti crnu zastavu i zaploviti tim digitalnim morem, bilo putem torent sajta ili preko aplikacije kao što je Stremio.

Zahvaljujući IKnowWhatYouDownload sajtu, koji vodi statistiku o torentima, konačno smo dobili top listu od 12 najpopularnijih filmova među piratima u Srbiji, iz koje ne sumnjamo da ćete moći da izvučete inspiraciju. Evo šta kažu brojke:

Avatar: The Way of Water

John Wick: Chapter 4

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Oppenheimer

The Menu

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

Babylon

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One

Black Panther: Wakanda Forecer

Puss in Boots: The Last Wish

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Spisak filmova koji su se piratizovali u Srbiji je veoma sličan globalnoj top listi, na kojoj su se još našli Fast X, Transformers: Rise of the Beasts, The Flash i The Super Mario Bros. Movie.

