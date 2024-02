VEČITA NEDOUMICA - AMD VS. INTEL: Ko pravi bolji CPU za igre u 2024.?

Danas je teško pogrešiti sa bilo kojim izborom, a sve će se svesti na ono što očekujete od svog računara. Ako idete na čisto igranje, na primer, razmotrićete različite stvari nego ako tražite spoj produktivnosti i igranja.

Cena CPU-a će biti veliki faktor koji upada u igru, a u zavisnosti od toga kada pogledate, možda ćete naći nižu cenu za oba čipa. Ako ste voljni da se osvrnete nekoliko generacija unazad umesto da idete na najsavremenije, to će takođe otvoriti mnogo više opcija.

ŠTA SU AMD PROCESORI?

Uvođenje AMD-ove Ryzen linije donelo nam je i AM4 platformu. Ovo uključuje Ryzen 1000 seriju do 5000. Novija platforma, AM5, uključuje liniju serije 7000, a kada kompanija proširi svoje CPU, dodaće tu liniju. To znači da je AM4 platforma stigla do kraja, ali to ne znači da je hardware potpuno zastareo.

foto: Shutterstock

AMD deli Ryzen liniju na tri različita nivoa — Ryzen 3, 5, 7 i 9 — i kako se broj povećava, performanse se povećavaju sa njim. Ako ste već kupili platformu, možete nadograditi na AMD Ryzen 7 5800Ks3D CPU za jedan od najboljih CPU-a za igre na tržištu, čak i ako je malo stariji.

AM5 platforma vam daje mnogo više za rad jer su povećane performanse serije 7000 takođe u kombinaciji sa novijom i bržom DDR5 RAM-om. Pošto je to nova platforma, takođe imate otključane putanje nadogradnje u budućnosti koje će vam omogućiti da pređete na novije CPU-e kako budu pušteni u prodaju. Za mnoge ljude otvaranje te mogućnosti predstavlja veliku prodajnu tačku.

ŠTA SU INTEL PROCESORI?

Intel je sada jaka opcija za mnoge generacije, a najnovija linija se ne razlikuje. Intel 14000 serija ide sa LGA1700 platformom ili soketom, i to je ono što će mnogi ljudi koji prave ili kupuju novi računar 2024. gledati.

Intel, kao i AMD, ima mnogo nivoa za izbor unutar porodice procesora. Najjeftinija i najisplativija opcija je i3, a napreduje kroz Core i5, i7 i i9. I9 će biti najzahtjevniji od svih, ali je i najbolji u pogledu performansi.

foto: Shutterstock

I9 postaje veoma skup i može koštati preko 500 evra samo za CPU, tako da mnogi ljudi vole da se drže i7 ili čak i5 opsega za igranje igara.

Takođe, kao i AMD, Intel se drži istog soketa za najmanje nekoliko generacija CPU-a, tako da bi vam to što ste ga rano usvojili obično ostavilo prostora za nadogradnju u budućnosti. Ovo je veliko jer možete jednostavno ubaciti drugi CPU umesto da morate da nadogradite matičnu ploču zajedno sa njim. Međutim, postoji i mogućnost da je serija 14000 kraj linije za Intelov trenutni socket, sa glasinama o LGA1851 platformi sledeće generacije.

DA LI JE AMD ILI INTEL BOLJI ZA IGRANJE IGARA?

Kako sada stoji, Ryzen 7 7800Ks3D je CPU koji se najviše preporučuje za igranje igara, jer dodavanje L3 keša čini veliku razliku u dobijanju najviše performansi iz igre. Zaostaje za konkurencijom u produktivnosti u više zadataka, tako da je to nešto što ćete morati da imate na umu kada pravite svoj računar. Eurogamer Digital Foundry testiranje pokazuje da 3D čipovi zauzimaju ogromnu prednost u odnosu na Intelove Core i7 i i9 linije.

foto: Shutterstock

Imajte na umu da je skok performansi samo za igranje igara, tako da jaz nije tako velik za ljude koji žele da urade više sa svojim računarima. Kao što je primetio Digital Foundry, X3D čipovi su nadmašili Ryzen 7 7950Ks i Intel i9 13900K u opterećenjima kreiranja sadržaja.

Paketi čine veliku razliku za mnoge ljude, i oni su velika odlučujuća tačka za koju platformu ljudi idu. Na primer, paket Ryzen 7 7800Ks3D sa matičnom pločom i RAM-om košta 465 EUR u Microcenter-u, dok Intel i7 13700K paket košta 511 EUR. Nije velika razlika u ceni, ali 46 evra bi moglo da navede nekoga da uštedi novac i krene sa AMD-om, a to bi takođe dovelo do najboljeg CPU-a za sve igre u 2024.