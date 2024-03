TREND, CENA ILI IPAK DRUŠTVENI STATUS: Zašto Android korisnici masovno prelaze na iPhone

Aktuelni trend na tržištu pametnih telefona je ponašanje korisnika telefona sa Android operativnim sistemom koji prelaze na one sa iOS softverom. Novo istraživanje otkriva da Android korisnici prelaze na iPhone i to na starije modele ovih uređaja, i to u konstantnom broju koji se kreće između 11 i 19 posto u periodu od 2019. do 2023. godine.

Interesantno je da je 2022. zabeležen najveći priliv u iPhone sferu od 15 procenata, što sugeriše potencijalni vrhunac ovog trenda pre opaženog pada tokom 2023. godine. Stabilnost u prelasku može da se pripiše inherentnim složenostima povezanim koji prate promenu operativnih sistema, uključujući prenos podataka i prilagođavanje novom korisničkom interfejsu, tvrdi Consumer Intelligence Research Partners, organizacija koja je sprovela istaživanje.

foto: Shutterstock

Međutim, podaci postaju još zanimljiviji kada se ispituju kupovne navike Android korisnika. Za razliku od postojećih iPhone korisnika koji često preferiraju najnovije modele Apple telefone, pri čemu se samo 21 posto odlučuje za starije modele - značajn deo, odnsono 29 odsto Android ljubitelja gravitira ka starijim modelima.

U ove modele spadaju telefoni kao što su iPhone SE 3, 12 i 13, uključujući i mini verziju. Ipak, trend prelaska proteže se i na druge modele, sa ljudima koji demonstriraju veću sklonost ka starijim iPhone modelima uopšte.

CIRP istražuje potencijalne razloge za ovaj trend, a jedno od objašnjenja leži u budžetskoj svesti mnogih Android korisnika. Oni se često prebacuju na iPhone sa prethodno jeftinijih Android telefona, što čini starije Apple telefone prirodnim izborom jer su oni i pristupačniji.

foto: Shutterstock

Osim novčanih razloga, istraživanje ističe i privlačnost usko integrisanog ekosistema kalifornijskog giganta kao pokretačku snagu prelaska. Funkcije kao što su iMessage, FaceTime i besprekorne integracije AirPods slušalica imaju značajnu privlačnost, čak iako ne zahtevaju posedovanje najnovijeg i najskupljeg iPhone modela.

Ovo sugeriše da oni koji prelaze na iPhone prioritet daju prednostima Apple ekosistema nad najnovijim funkcijama koje se nalaze u flegšip modelima kompanije.

foto: Shutterstock

Međutim, istraživanje otkriva interesantan kontrast unutar grupe Android korisnika koji se prebacuju na iPhone. Dok značajan deo favorizuje starije modele, ima i jako veliki broj onih (37 posto) unutar ove grupe koji se odlučuju samo za najnovije Pro ili Pro Max modele. Ipak, razlozi za to nisu sasvim otkriveni u studiji.

Ona svakako ukazuje na moguće postojanje dva različita segmenta unutar demografske grupe korisnika Android uređaja. Jedan daje prednost vrednosti i pristupačnosti, a drugi verovatno traži vrhunske funkcije i „društveni status“ povezan sa najnovijim premijum iPhone 15 telefonima.

Izvor: Benchmark/Kurir/Darko Mulic