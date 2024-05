NE ŽELITE AI REZULTATE NA VAŠIM GOOGLE PRETRAGAMA? Evo kako da ih isključite

Problem je što ovaj pregled pomera konkretnu listu linkova niže, što korisnicima otežava jer moraju da skroluju da bi došli do rezultata koje žele. Ovo će postati još iritantnije kads Google u ove rezultate počne da dodaje i reklame.

Iako Google ne omogućava da se AI Overviews isključi, postoji nekoliko načina na koje možete da zaobiđete ove rezultate pretrage.

Jedan od najboljih načina da "isključite" rezultate pretrage koje je generisao AI jeste da ponovo konfigurišete opcije pretrage svog internet browsera. Sajt "tenbluelinks" je ponudio rešenje za Chrome na Android, iOS, Windows i Mac platformama, kao i za Firefox na Windowsu i Macu.

U Chrome-u za Windows ili Mac idite u Settings > Search engine > Manage search engines and site search; Izaberite Add next u "Site search" sekciji; Dodajte nadimak za svoju verziju Google-a koja nema AI u "Name" sekciji, dodajte prečicu i kopirajte u nju URL: {google:baseURL}search?q=%s&udm=14; Nakon toga kliknite na Save ili Add. Potom izaberite tri tačkice pored unosa i izaberite Make default; Sledeći put kada budete pretraživali, više ne bi trebalo da vidite AI Overviews.

Postoje i drugi jednostavni načini da se izbegnu AI Overviews, a ovo uključuje uBlock Origin ekstenziju, ili Bye Bye, Google AI ekstenziju za Chrome.

Na kraju, ukoliko povremeno želite da izbegnete AI Overviews, možete da odradite svoju pretragu, a potom da izaberete More > Web sa listom sajtova bez AI generisanog sadržaja (i reklama).

Kurir.rs/B92/D.M.