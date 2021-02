SNIMALI SU JUPITER I NAIŠLI NA OVO Jupiter je neobičniji nego što smo mislili

Yes, This is Actually the Shadow of Io Passing Across the Surface of Jupiter. - Universe Today https://t.co/UlW6V6Hg52 pic.twitter.com/yV1WQBeFS2 — Fraser Cain (@fcain) September 19, 2019

Na fotografiji se vidi ogromna, crna rupa na gornjoj hemisferi najveće planete Sunčevog sistema, ali naučnici kažu da nema razloga za zabrinutost. Naime, ta “crna rupa” je u stvari senka Jupiterovog meseca Io, jednog od četiri najveća satelita u orbiti planete.

Io je najbliži Jupiteru, slede Evropa, Kalisto i Ganimed. “Džuno” je iz orbite snimio kad se mesec postavio između svoje planete i Sunca.

Ovo je, u stvari, bila lunarna eklipsa na Jupiteru, snimljena iz orbite. Fotografiju je, kako navodi britanski "Ekspres", obradio programmer Kevin Gil.

Fisheye Composite of Jupiter over the Shadow of moon Io, @NASAJuno Perijove 22 - https://t.co/JCiQnNemyF pic.twitter.com/Uv9rtkBLBf — Kevin M. Gill (@kevinmgill) September 18, 2019

Podsetimo, “Džuno” je lansiran u svemir 5. avgusta 2011, a do Jupitera je stigao u julu 2016.

Prva stvar koju je Džuno dobio jeste neverovatan pogled na oba Jupiterova pola i zaključka da ne liče ni na šta što smo do sada mogli da vidimo. Naučnici su istraživali podatke do kojih je Džuno došao u području ispod površine oblaka na Jupiteru. To su uspeli korišćenjem zvuka mikrotalasa, a ova tehnika je dopustila naučnicima da zabeleže sve što se dešava unutar intenzivnih polarnih oluja, koje su kamere Džuna zabeležila u svoj svojoj zadivljujućoj lepoti. Uprkos očekivanjima da će te oluje sadržati mešavinu gasova širom cele planete, nisu. Ogromna pejranica omotača bogata amonijakom čini se da buja negde unutar Jupitera.

A whole new world: my first in-depth science results reveal a strikingly complex #Jupiter. Details: https://t.co/wVdMNaBKp1 pic.twitter.com/LXKr32KASp — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) May 25, 2017

Istraživači misle da ima veliku sličnost sa Hedlijevim ćelijama.Drugo iznenađenje na Jupiteru predstavlja magnetno polje koje još jače nego što su istraživači očekivali. Naučnici su ranije opisivali grudvasto magnetno polje koje izgleda kao da dolazi iz još većeg unutrašnjeg jezgra nego što se mislilo (7 do 25 puta veće od mase Zemljinog jezgra). Intenzivne aurore su uočene na planeti, ali one izgleda ne funkcionišu kao ove na Zemlji. Na našoj planeti, Sunce izbacuje čestice ka našoj planeti, one napadaju zemljinu magnetosferu i putuju prema polarnim područjima. Neke od tih čestica se preusmeravaju i udaraju u atmosferske gasove stvarajući svetlost.

The first image of #Jupiter’s rings taken from the inside looking out. The stars beyond are part of Orion. Details: https://t.co/lUbBM3AXsj pic.twitter.com/fx6z9xmGI5 — NASA's Juno Mission (@NASAJuno) May 25, 2017

Ali na Jupiteru, one izgleda putuju s planete umesto ka njoj što ukazuje na zaista čudno magnetno polje, a razlog bi mogao da leži u tečnom vodoniku umesto rastopljenog gvožđa u Jupiterovom jezgru.Kako otkriva glavni istraživač misije Skot Bolton na svaka 53 dana Džuno ulazi u orbitu Jupitera i uvek otkriva nešto novo. Šta će otkriti u narednim mesecima, ostaje nam da vidimo...

Kurir