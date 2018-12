12 PRAVILA ZA USPEŠAN ŽIVOT: Već na 3. ćete da se obujete i krenete u nove pobede! 9. će vas baciti U TRANS! (VIDEO)

Kanadski profesor kliničke psihologije Jordan Peterson iznenađen je koliko su osnovne vrednosti uzdrmane kod mladih danas. Kako bi im pomogao, između ostalog, predstavio je 12 pravila za život.

1. Stoj uspravno i zabaci ramena

Ukoliko niste znali, emocija je delimično fizičko izražavanje. Zato, kada ste tužni pa držanjem "oslikavate" svoja osećanja, ljudima je lako da uvide da nešto nije kako treba. Isto važi i za sreću. Kada ste dobro raspoloženi stojite uspravno, osmehujete se, te okolini na jednostavan način i bez mnogo razmišljanja to i stavljate do znanja. Iz tog razloga, ako vam zafali samopouzdanja, stanite uspravno, ispravite leđa i zabacite ramena. Telom pokrenite dotok samopouzdanja. Šta više, izazvaćete lančanu reakciju, jer će to isto uraditi i oni koji se u tom trenutku kao i vi ne osećaju najbolje. Zabačenih ramena, naime, luči se veća doza poznatoh hormona sreće, a reakcije drugih samo će pospešiti taj osećaj.

Bonus savet: probajte da stojite kao supermen, sa rukama na kukovima i blago uzdignute glave. Raspoloženje će vam se kroz nekoliko momenata značajno promeniti na bolje. Imaćete utisak kao da ste spremni da osvojite čitav svet.

2. Sebe tretirajte kao osobu do koje vam je neizmerno stalo

Vi ste jedina osoba na svetu koja zna sve vaše vrlline i mane. Takođe, možete sa stoprocentnom sigurnošću da tvrdite šta je dobro a šta loše za vas. Uvek to imajte u vidu i trudite se da birate stvari koje su za vas dobre, bez obzira na želje. Dakle, ono što činite drugima, sebi neizmerno dragim ljudima, počnite da činite za sebe. Zamislite, kako bi vaš život izgledao ako biste se zaista pravilno brinuli o sebi? Neka vam slika koju ste zamislili posluži da hrabro krenete napred.

foto: Printscreen

3. Družite se sa ljudima koji vam žele dobro

Dobar prijatelj izuzetno je važan na putu ka cilju. Ukoliko se družite sa ljudima koji podržavaju vaše ciljeve, oni neće tolerisati zabušavanje. Ukoliko ste okruženi ljutim kritičarinma, morate priznati da često imate utisak da vas nešto sputava, obeshrabruje, ali ne znate šta. Velika je verovatnoća da su glavni razlog upravo ljudi koji nisu u stanju da vam kažu: "Super", "Bravo", "Samo napred" i iskreno se raduju vašim dostignućima zbog svojih problema koje možda i ne žele da podele sa vama, ali ih i te kako more. Kao što mrzovolja i očaj "traže društvo", tako je i sa uspehom.

4. Poredi se sa sobom od juče, a ne sa nekim drugim od danas

Sigurno ste čuli da se ne treba upoređivati nisakim. Uvek negde postoji neko ko je u nečemu bolji od vas, ko je imao više sreće nego vi, ko vas na neki način može navestoi da mislite da niste sposobni za nešto jer niste kao oni. Pratite pre svega svoj napredak, a informišite se o drugima. Uporedite dokle ste u određenom domenu stigli u odnosu na prethodni dan ili period. Dobro sagledajte situaciju, shvatite šta vam smeta, da li to možete da rešite te da li uopšte želite da se bavite time. Zasigurno će vam onda biti mnogo lakše.

5. Ne dozvolite deci da rade nešto zbog čega vam se neće sviđati

Ljudi duboko veruju da nikada neće svanuti dan kada im se sopstveno dete neće dopadati, međutim istina je upravo suprotna. Međutim, deca su po prirodi veliki istraživači. U stanju su da odu bilo kuda i urade bilo šta ne bi li upoznali svet u kom se nalaze. Zato, ukoliko ih ne naučite granicama, te kako da razlikuju dobro i loše, šokiraćete se koliko mogu biti nesnosna. Dete će, naime, udarati i gristi sve dok mu se ne pokaže gde je granica. Zato se trudite da podižete savesne naslednike, sa kojima će drugi moći značajno i produktivno da komuniciraju u životu. Ne prepuštajte "prljavi posao" bilo kome, posebno ne onima koji bi stanje mogli i da pogoršaju. Vi zasigurno volite vaše dete i spremni ste mnogo šta da tolerišete, ali oni kojima do vašeg deteta nije stalo sigurno neće imati isti pristup.

foto: Profimedia

6. Sredi svoju kuću pre nego što počneš da kritikuješ svet

Ova stavka ne odnosi se na životni prostor. Razmilite, da li u potpunosti koristite sve što vam život pruža? Da li imate neke navike koje uništavaju vaše zdravlje? Da li postoji nešto što možete da uradite i što znate da moćete da uradite kako bi poboljšali vaš život? Jeste li sredili sopstveni život? Ako mislite da niste, onda nemate prava da kritikujete drugoga. Nemojte raditi ono za šta znate da nije u redu. Tek tada, prestaće da vam se čini da čitav svet pruža otpor prema vama.

7. Težite ka nečemu što je značajno, a ne isključivo korisno

Ublažavanje nepotrebnih bolova i patnji u svetu veoma je dobro, a i važno. Lični interes je slepo praćenje imresa, što se smatra veoma sebičnim i neodgovornim. Zapitajte se, kako biste mogli da iskoristite vaše vreme a da stvari učinite boljim, a ne gorim. Autor je dao zanimljiv primer: brojne melodije koje ulepšavaju čekaonice, kao i pojedine liftove, su u redu ali ne mogu biti bolje od Betovenove tragične sonate. Tako i u životu, trudite se da stremite znajaču, tražite dubinu, a ne površnu sreću.

8. Govori istinu — Ili bar ne laži

Osećaćete se znatno jače i stabilnije ukoliko budete govorili istinu, nešto u šta ste sigurni i u šta zaista verujete. Ukoliko u nešto niste sigurni, izjasnite se sa svoje tačke gledišta. Izbegavate pridike, zvocanje... Laži su veoma očigledne i čoveka zapravo čine slabim, a dolaze iz pukog konformizma. Kad postanu dovoljno velike kvari se čitav svet. Kada osetite da vam je dosta, vreme je za "revoluciju". Trudite se da pravilno formulišete svoje misli i reči.

9. Pretpostavite da osoba sa kojom razgovarate zna nešto što vi ne znate

Svaki intelektualav svestan je da se čovek uči dok je živ. Iz tog razloga - ova stavka prosta je i jednostavna: u kominikaciji sa nekim stvorite takvu atmosferu u kojoj jedno od drugog učite. Slušajte pažljivo šta vam se govori, naučite da prepoznajete šta je kontruktivna kritika i prihvatajte savete. Takođe, isto tako budite spremni da pomognete drugome. Kada želite da rešite neki problem - prvo se dobro informišite. Jednostavno zvuči, zar ne?

10. Govorite precizno

Trudite se da govorite razgovetno pre svega, tako da vas svi lepo razumeju. S druge strane, trudite se da ne pričate nepovezano i bez cilja. Kao što je vama važno da razumete nekoga, tako je drugima važno da razumeju vas kako bi ostvarili dobru komunikaciju. Onaj ko uspe da probije barijeru govora, taj će i savladati najstrašnija čudovišta. Ukoliko se nađete u lošem odnosu sa nekim, osećećate i fizičku bol dok to ne prevazićete. Imenujte sve što je potrebno.

11. Nemojte dirati decu kad voze skejt

Da li ste znali da ako "čuvate" decu od određenih aktivnosti zapravo usporavate ili u potpunosti zaustavljate razvijanje njihove ličnosti, te sasvim sigurno rizikujete da ih pretvorite u plašljive i slabe ljude? S druge strane, deca mogu pružati žestoki otpor i zasigurno že naži način kako da sprovedu svoju zamisao u delo, pa avanturu pretvore u pravu opasnost. Iz oba razloga, hrabrite decu da se suočavaju sa stvarima i iz njih uče.

12. Pomazite mačku kada je vidiš na ulici

Isto važi i za sve, ne brinite ljubitelji pasa. Naime, ova stavka je tu da vam predoči koliko je važno svakodnevno pokazati otvorenost i iskoristiti priliku za novo poznanstvo. Svaka prilika za neku prijatnu interakciju je tu za vas, zato je valjano iskoritite. Trudite se da, kako kažu, ostanete u trenutku. Ne planirajte predaleko u budućnost, skoncentrišite se na ovde i sada te postavite dobru i jaku bazu za "jednoga dana".

foto: Profimedia

Peterson, inače, u svojoj knjizi govori o vrlo poznatim problemima na jedinstven i nenamerno duhovit način: Iz tog razloga, mnogi su u mogućnosti da izvuku pouku i poboljšaju svoj život.

Kurir.rs/Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir