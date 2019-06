HOĆE LI SADAŠNJI DEČKO POSTATI BIVŠI?! Ovo su pokazatelji da bi trebalo OZBILJNO da razmislite o RASKIDU!

Ako primetite da vaš dečko pokazuje neke od ovih simptoma, možda treba da razmislite o raskidu veze.

Nema vremena za vas

Za vas vremena nema, ali uvek nađe vremena za druge ljude i otkazuje vaše planove kako bi se družio s njima.

Nikada vam ne kaže "hvala"

Volite ga i pokušavate da mu ugodite tako što se brinete za njega, kuvate mu omiljena jela i udovoljavate njegovim željama, ali on vam baš nikad ne zahvali za to. Izgleda da on ipak ne zaslužuje takav kraljevski tretman.

Ne pita vas za savet

Kada donosi odluke, neće vas zvati, čak ni kada bi te odluke mogle uticati na vašu vezu.

Ne zanima ga vaše mišljenje

Vi itekako imate pravo glasa u svemu što se tiče vaše veze, ali on zanemaruje vaše stavove i ne pita za mišljenje.

Pravi planove bez vas

Došao je kući i rekao da idete na večeru s njegovim prijateljima, a nije vas nazvao da pita da li imate vremena i želite li to uopšte? Ne samo da ne ceni vas, nego ne ceni ni vaše vreme, a takođe smatra da za njega uvek treba da ste dostupni.

Lenj je

Vama prepušta sve kućne poslove i ne pada mu na pamet da vam pomogne. U zdravoj vezi obveze se dele na pola.

Misli da vam je s njim "upala kašika u med"

Voli da se pohvali kako je sjajan i ubeđen je da bi trebalo da ste presrećni i zahvalni što ste uopšte s njim. Verujte, ima mnogo boljih muškaraca, a vi zaslužujete jednog od njih.

Vara vas

Da li je potreban snažniji dokaz od ovog da vas nimalo ne ceni? Zamenite ga dobrim muškarcem, pod hitno!

