PLAĆAJU JOJ DA GLEDAJU KAKO KIJA: Po videu dobijem 100 €, muškarci mi govore da ih to UZBUĐUJE! Da nemam ovaj TALENAT, nikad ne bih zaradila za FAKULTET! (VIDEO)

Ebi Hejvud (18) zarađuje snimajući videe na kojima kija. Ova studentkinja likovne umetnosti snimke prodaje fetišistima širom sveta kako bi pokrila troškove studiranja.

Cena videa je od 22 do 33 evra, a može narasti i do 100 ako je zahtev specifičan, na primer kada joj obožavatelji traže da u videu snima i stopala ili da se snima u javnosti.

foto: Printskrin

Ebi može kinuti i do 11 puta u 5 minuta. Napravila je i poseban "vibrator" za nos od silikona i lateksa kako bi mogla kijati. Alergična je na jaka svetla, pa joj i to pomaže za kijanje.

Sve je počelo kada je Ebi nacrtala delo koje je nazvala "Crtež forme, izdržljivosti i ponavljanja" kada je kinula 37 puta u tri sata. Rad je snimila i stavila na svoj Jutjub kanal i ubrzo dobila 3000 pregleda. Nakon toga Ebi je shvatila da može zarađivati snimajući video zapise na kojima kija.

foto: Printskrin

"Nekima se uzbuđuju kada to radim na javnim mestima. Jedan muškarac mi je tražio da se snimim kako to radim u javnom WC-u jer ga to iz nekih razloga posebno uzbuđuje, dok je nekima uzbudljiv samo moj nos", kaže Ebi.

Izrađuje i seksualne igračke za nos, koristeći materijale koji se inače koriste za seksualne igračke. Ova studentkinja kaže da ovo radi samo iz finansijskih razloga jer joj posao konobarice ne može pokriti cele troškove studiranja. Ebi kaže da bi verovatno i napustila fakultet da ovo ne radi.

Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Printskrin

Kurir