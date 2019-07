MOĆAN RITUAL IZVEDITE VEČERAS NA POMRAČENJE PUNOG MESECA: Trenutak koji se ne propušta, velika šansa za izlečenje i pročišćenje!

Snažna energija poslednjeg pomračenja punog Meseca u 2019. godini doneće večeras najveće transformacije koje možete zamisliti, piše Lepa & Srećna.

Imamo priliku da se susretnemo, oči u oči, sa svojim najvećim problemima i završimo sve što već odavno čeka kraj.



Iz dubine mogu izroniti strahovi i bolovi, ali otvara se i šansa za izlečenje, pročišćenje i razrešenje.



Ritual za postizanje ciljeva uz pomoć lunarne energije tokom pomračenja Meseca može se izvoditi sve do 29. jula 2019. godine, ali najmoćniji momenat je sama eklipsa 16. jula uveče.



Očistite energiju paljenjem mirišljavih štapića pa postavite 3 sveće u trougao, a u sredinu stavite činijicu vode. Sa strane pripremite šaku pirinča ili žita i list papira.



Umirite um i telo, pa izdvojite problem koji želite da rešite i formulišite rešenje u jednoj pozitivnoj rečenici. Uzmite prstohvat pirinča i spustite ga u vodu izgovarajući rečenicu naglas. Ponovite 5 do 10 puta, sve dok ne potrošite pirinač.



Sada iscepajte papir na tri trake i na svakoj napišite prepreku zbog koje vam se ne ostvaruje neki željeni cilj.



Zapalite trake - jednu po jednu - i kako koja izgori skoro do kraja, spustite ostatak u činijicu s vodom.



Na kraju, vodu sipajte u baštu ili u žardinjeru s cvećem.



(Kurir.rs / Lepa & Srećna / Foto:Shutterstock)

