DRUŠTVENA MREŽA NAS JE ODRŽALA I NJOJZI HVALA! Natpisi u doba korone su URNEBESNI, a tek kad vidite ko NJOJ nedostaje!

#SamoAvans 🥳 Napisa san zadnja dva dana puno toga, to mi je bila svojevrsna samoterapija u trenucima izrazito potencirane tuge ili popularno zvane depre koja je došla valjda kao posljedica neprestane empatije i promišljanja šta će bit sa svima nama nakon svega ovoga! Da ne duljin, po prvi puta je kod mene “čaša bila poluprazna”! Nema smisla nista od toga objavljivat osim zahvalit se prijateljima koji su mi jučer i danas razgovorima pomogli da se resetiran, vratin u normalu i vratim si svoj poznati optimizam (životni, poslovni itd...)! Sad kad sam opet dobro, tu sam za svakog kome treba razgovor u ova čudna i nepredvidiva vrimena! Reka bi Kemo: “otjer’o sam dane sive”! 😉 I ovi debilni kartoni su mi svojevrsna “terapija”. Vesele me! Ako ti idu na živce, molin te, ne ustručavaj se to reći ili slobodno stisni “remove” ili “unfollow”, jer nikome od nas trenutno ne triba da se nepotrebno živciramo. Iskoristite ovo vrime izolacije za veliko proljetno čišćenje svega u životu pa tako i nepotrebnih persona na društvenim mrežama! 😘 #AdioBogŽiviliPrijatno

