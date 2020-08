BEŽITE OD NJIH KOLIKO VAS NOGE NOSE! Ovaj horoskopski znak je NAJPRORAČUNATIJI, s njim ste svakako na GUBITKU

Saznajte koji je horoskopski znak najproračunatiji, ali i najverniji

Prepustiti nešto slučaju za njih je nepoznanica. Sve mora biti isplanirano, postavljeno na svoje mesto, samo tako funkcionišu. Tačni su i proračunati. Sve sračunaju, podele i rastave na sitne delove kako bi bez greške to odradili.U pitanju je, naravno, Devica.

Kod njih nema propusta. To ih vređa, njima je nemoguće da se to desi. Njihov mozak je sličan Blizančevom što nije čudno kad znamo da njima vlada Merkur. Za razliku od Blizanaca koji su šašavi i zabavni, Device ne umeju da se zabave.

Oni jednostavno ne umeju da skrate. Ako sve ne obrazlože kao da nisu ništa rekli. Jako se uvrede ako ih neko prekine. Pošto su užasno nervozni, počinju odjednom da povisuju ton, do urlanja da bi objasnili do kraja šta su započeli. Ne dozvoljavaju da budu prekinuti.

Fitilj im je jako kratak. Užasavaju se ljudske gluposti, bezobzirnosti, netačnosti, suprostavljanju. Njihovi živci su pretanki, a rekacije jako burne, velika su zlopamtila, iskopaće u nekom razgovoru detalje koje bi svako zaboravio, ali Devica nikada i nikako.

Njihovo pamćenje je fotografsko, matematički tačno. Posedovanje ove jake logičke inteligencije ih dovodi do sukoba sa sobom i emocijama. Sve mora da ima logike. A u emocijama je najmanje ima. Ovakve misli će ih zateći osedelima. Ne umeju da raščlane te nelogične stvari. U svemu u čemu nema logike, tačnosti, Devica gubi tlo pod nogama, tražeći oslonac na koji će da stane.

Ne ume da živi, hoda po nestvarnim, nerealnim stazama. Mora sve da se zna i da ima osnovu, početak, sredinu i kraj. Očekuju i traže čistoću i tačnost. A sami umeju da budu aljkavi i netačni. Device najčešće kasne. Ovo se ne odnosi na posao, naravno, nego na sve ostalo.Sa Devicom će svako izgubiti. Nema šanse da budu nadjačani. Barataju podacima koje su upamtili i popakovali u nezaborav u svom mozgu. Mnoge umore svojom tačnošću, ali Device ne umeju drugačije da žive. Njihov um je sve sračunao i nema mesta propustima. Jedino se tako osećaju dobro. Nama može biti teško sa njima, ali njima je jedino tako normalno.

Hipohondri su najčešće rođeni u ovom znaku. U ljubavnim vezama vole do beskraja i natrag. Daju se bezrezervno, druge vole više od sebe, što ume da začudi kod ovog analitičnog uma. Njihova ljubav je čista kao suza. Kada vole ne varaju. Za Device je to skoro kao nemoguća misija. Najređe varaju osobe rođene u ovom znaku. Za njih to nema smisla. Tu uskače ona logika.

Užasno su nepoverljive prema partneru. Guše ga, posesivne su i užasno ljubomorne. Ne postoji napornije biće od ljubomorne Device. Činiće sve one gluposti da bi došle do dokaza da li ih partner vara. Prisluškivaće razgovore, zvaće ih sto puta na dan. Tražiće da im se javlja, unajmiće privatnog detektiva. Dok traje to ludilo, teško ih je gledati i slušati, ujedno i jako tužno.

Oni zaista ne veruju. Njihova sumnja od njih pravi budale. Iako svesni toga, to je jače od njih i dok ne isteraju stvar na čistac ne odustaju. Kada saznaju istinu, mire se sa njom, ma kakva bila. Oni su je samo želeli, da dokažu sebi i toj osobi da su u pravu.Većeg papučarskog ponašanja nema nego kod Device, i mazohistički uživaju u tome. Njih jedino prlja novac koji veoma vole, a ne umeju sa njim!

