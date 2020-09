SPUŠTATE LI DASKU NA WC ŠOLJI KAD GOD PUSTITE VODU? Evo zbog čega je BITNO da to radite UVEK!

Ljudi u proseku provedu tri meseca svog života u WC. Sviđalo vam se to ili ne, to je deo svakodnevnog života, no jedna je higijenska greška jako učestala.

Veliki broj ljudi ne spušta dasku kad pušta vodu, a istraživanja su pokazala da, kad pustite vodu, fekalne čestice i bacili mogu odleteti čak do četiri metra u vazduh. Sve površine u kupatilu biće prekrivene bacilima u slučaju da ostavite dasku gore. Dovoljno je reći da to uključuje i vašu četkicu za zube.

foto: Profimedia

Nije samo stvar u higijeni - nespuštanje daske ugrožava i vaše zdravlje. Među bakterijama koje "lete" najopasnija je Ešerihija Koli, a neki sojevi ove bakterije mogu uzrokovati dijareju i povraćanje.

Iako se čišćenje svih površina nakon svakog puštanja čini kao rešenje, ono ne oduzima samo puno vremena i novca nego su i hemikalije u sredstvima za čišćenje neretko opasnije od bakterija. Kad se pretera s njima, mogu nadražiti pluća, oči i kožu.

Ova tri pravila kako da sačuvate zdravlje, novac i vreme:

1. Uvek spuštajte poklopac.

2. Četkice za zube i druge proizvode za higijenu držite što je moguće dalje od WC školjke.

3. Ako koristite WC, izađite iz njega tokom ispiranja.

foto: Profimedia

Kurir.rs/K.Đ/Brightside, Foto: Profimedia

