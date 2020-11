GOVORILI SU JOJ DA JE RUŽNA I DA TREBA DA UMRE! Nakon toga potrošila je preko 100.000 evra na OPERACIJE i sada je neprepoznatljiva

Starleta i Instagram model Lauara Lu Braun iz Njukastla tvrdi da je potrošila 110 hiljada evra na plastične operacije jer su joj govirili da je ružna.

U poslednjih šest godina Laura je prošla 20 operacija te je potpuno promenila sve na sebi. Išla je na šest brazilskih operacija zadnjice, pet puta na liposukciju, tri puta je povećavala grudi i jednom ih podizala, dvaput je popravljala nos te je išla na operaciju očiju kako bi joj bile mačkastije. Stavila je porculanske navlake na zube te je išla na uklanjanje masnoće s stomaka.

Kako kaže, sve je operacije obavila u Istanbulu jer su tamo navdno jeftinije, a i njena kolegiginica je bila stalnu mušterija turske klinike za estetsku hirurgiju.

"U šou programu "Ex on the Beach" ušla sam potpuno prirodna. Kad sam izašla, videla sam hrpu komentara da sam ružna, debela i da crknem. To me pogodilo i odlučila sam poraditi na sebi", rekla je ona.

