NJIH DVOJE JEDVA ČEKAJU PRAZNIKE! Samo jednom godišnje imaju s*ks i to na Božić, a prošlog su začeli i ćerku! RAZLOG JE ČUDAN

Džen Stivens (23) i njen verenik Rob Volker (24) odlučili su da će voditi ljubav samo za Božić. Njih seks ne zanima previše, ali kažu da se raduju tom jednom danu.

"Znam da zvuči ludo, ali nama to odgovara. Činjenica da smo Božić izdvojili za seks zapravo nas je ojačala kao par, sada se želimo još više. Srećni smo što se ljubimo i mazimo do kraja godine", rekla je Džen.

Dok većina za Božić uživa u zajedničkom ručku, otvaranju poklona i gledanju božićnih filmova, Džen i Rob uživaju jedno u drugome. Oni su roditelji tromesečne Arabele, koja je začeta na Božić 2019.

foto: Profimedia/Ilustracija

"Samo zato što nismo ludi za seksom ne znači da smo ludi. Najbolji je dan u godini, zašto ga ne biste učinili još boljim? Ne očekujem da ljudi razumeju naša pravila. Radimo stvari po svom i nije nas briga što drugi ljudi misle. Naša je veza jača zbog jednogodišnjeg zaveta i ne bismo to menjali", objasnila je Džen.

Za Džen je seks sa verenikom dar.

"25. decembar ima poseban značaj za nas pa smo ga odlučili da ga napravimo posebnim. Roba sam upoznala 2017. godine na Božić, na zabavi kod mojih prijatelja. Studirao je ekonomiju i informatiku na Uniiverzitetu Mančester i tokom praznika je boravio u gradu", ispričala je Džen.

Nakon slučajnog upoznavanja, par je počeo izlaziti.

"Upoznali smo se i oboje smo želeli da naša veza ide polako. Tada sam još bila s tipom s kojim sam izlazila 12 meseci, ali naš prekid loše je završio. Rob je imao slično iskustvo s prethodnom devojkom i želeo je da bude siguran kada sledeći put bude imao odnos s nekim", rekla je Džen.

U januaru je Rob započeo jednogodišnji program razmene u Los Anđelesu pa je par održavao vezu na daljinu.

"Održavali smo vezu preko telefona i video poziva, a to nam je toliko ojačalo vezu", rekla je Džen.

Kad se Rob vratio kući za Božić 2018. godine odlučili su da taj dan provedu sami, i tada su po prvi put vodili ljubav.

"Imali smo osećaj ko da smo to pre radili milionn puta pre. Proveli smo toliko vremena razgovarajući, raspravljajući o svemu, od seksa do omiljene hrane. Bili smo prisni, ne samo seksualno", otkrila je Džen.

Nedelju dana kasnije, Rob ju je zaprosio u novogodišnjoj noći. No, u novoj godini počeo je raditi za informatičku firmu, provodeći veći dio vremena putujući, dok je Džen stalno radila u Manchesteru.

"Seks nama nikada nije bio prioritet. Sve je bilo u maženju i bliskosti. Rekla sam Robu da bi trebalo da zabranimo seks do sledećeg Božića, jer je to tako dobro funkcioniralo godinu pre. Iskreno, nije bio šokiran kad sam to predložila. Već smo bili vereni pa je znao da sam predana i mislili smo da će nam to Božić učiniti posebnim", rekla je Džen.

Njima je najvažnije da se njihovi prijatelji slažu s tim.

- Rekli smo naših prijatelja koji su u dužim vezama, koji su nam otkrili da i oni čak imaju seks nekoliko puta godišnje. Rob i ja se jednostavno ne stignemo zamarati seksom tokom godine. Prošli Božić seks je bio neverovatan i seksali smo se pet puta. Pa i prvo dete smo začeli na Božić, a kad smo to saznali bili smo presrrećni. Tada smo oboje znali da nam je zabrana seksa do Božića bila najbolja odluka koju smo ikad doneli - objašnjava Jen.

Džen je Arabelu rodila 2. oktobra ove godine, nakon iscrpljujućeg porođaja od 42 sata.

"Trudnoća me iscrpela. Imala sam užasne jutarnje mučnine. Zaglavili smo u Kaliforniji pošto smo otišli Robovog oca nedelju dana pre karantina, Robov posao mu je omogućio rad od doma, a ja sam bila preslaba da bih i razmišljala o seksu. Kad je Arabela stigla, oboje smo se zaljubili u nju. Oboje želimo da ona ima brata ili sestru, tako da je pritisak da ponovno zatrudnim ovog Božića. Oboje smo odlučni da stvorimo još jedno božićno čudo i uvereni smo da je naša jednogodišnja zabrana seksa jedan od razloga zašto ćemo uspeti. Kao novi roditelji, još smo iscrpljeni, ali ne bismo ništa promenili. Jedva čekam Božić. Znam da je i Rob uzbuđen i iščekivanje seksa čini ga još uzbudljivijim. Nadam se da će nam ova godina dati još jednu bebu", rekla je Džen.

foto: Profimedia/Ilustracija

PRIDRUŽITE SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

Kurir.rs/The Sun

Kurir