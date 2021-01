VELIKI KINESKI HOROSKOP ZA 2021! Prognoza za sve znakove u godini BIVOLA Putovanja, NOVAC, USPEH a ovaj znak da se čuva KATASTROFA

Saznajte što možete očekivati od 2021. prema svom znaku u kineskom horoskopu. Ovo je godina Bivola u kojoj će mnogi od nas doći do važnih životnih saznanja

Ove godine ćete biti u središtu. Biće to prilika da uspostavite vezu s onima koji vas okružuju, posebno u profesionalnom smislu. Međutim, imajte na umu da se to može ostvariti samo ako imate šta da ponudite. Da bi se to dogodilo, morali biste da usmerite svu nergiju na svoje veštine ili znanje koje možete da podeliti sa svetom. S druge strane, mogli biste da se suočite s problemima u komunikaciji, što može uticati na vašu reputaciju. U tim trenucima najbolje što možete učiniti je da se usresredite na svoje ciljeve i ne obazirati se na negativnosti oko vas. Ako ćete se opterećivati mišljenjima, ljudi možete se suočiti sa stresom i depresijom.

Tigar Ova godina je savršena za upoznavanje novih ljudi, velike romantične težnje i gomilu povoljnih interakcija. Ako ste slobodni, ovo će vam ići u prilog, a ako niste, biće to prilika da ojačate vezu u kojoj ste. Iznad svega, budite hrabri. Otvoriće se nova vrata u karijeri, ali stvari mogu da procvetaju samo ako to dopustite. Ne bojte se pozdraviti nove prilike, a napredak će uslediti odmah iza. Pomaganje drugima omogućiće ljudima da se priklone mudrosti koje toliko imate. Suprotno tome, potražite pomoć kad god vam zatreba. S pravim ljudima u vašem ogruženju bićete mnogo bliži postizanju ciljeva. Ipak, mogli biste se boriti i sa usamljenošću. Kad postignete svoje ciljeve, pronađite motivaciju da i dalje budete zaintereovani, jer je moguć gubitak strasti. Vlasnici firmi treba da se paze prevare ili krađe. Izbegavajte preterano uživanje u masnoj hrani kako biste održali zdrav način života.

Zec

Ova godina za vas bi mogla biti puna izazov. Ono što bi trebalo da učinite jeste da se okrenete pomaganju drugima. Pred nama je jedinstvena godina, a ako planirate putovati, posebno pazite na svoje dokumente. Takođe, postoji visok rizik da se nađete usred neke prirodne katastrofe, pa budite štedljivi i uvek imajte rezervni plan. Pomozite starijim osobama i pružite ruku onima kojima je potrebna jer će vas njihova zahvalnost okrepiti. Trenutno to možda nije toliko očigledno, ali na kraju ćete videti da je to istina. Ove godine mogli biste se mučiti sa bolestima ili potencijalno gubiti nekoga ko vam je važan, pa morate poraditi na brizi o sebi i emotivnoj otpornosti. Povrh toga, možete se naći u borbi protiv ljudi koji žive kako bi pronašli greške u vašim postupcima. Možda čak pokrenu neutemeljene glasine, i premda vas ovo može emocionalno i mentalno izazvati, trebalo bi da se usresredite na to da nastavite sa svojim životom.

Zmaj Zmajevima se ove godine smeši bogatstvo. Može doći iz neočekivanih mesta i žena iz vašeg okruženja. Ako ste ikada želeli nešto da pokrenete, ali ste se iz nekog razloga suzdržali, ovo je vaša godina. Izađite i postignite ono što ste zamislili. Hrabrost i snaga doći će onima koji veruju. Ipak, moglo bi vam nešto stajati na putu, neki demoni iz prošlosti. Oni će izaći i zatražiti ono što im dugujete, pa bi vaš najbolji potez bio da probleme rešite pre nego što preraste u nešto veće. Verujte svom instinktu. Morali biste takođe da pronađete bolji način za suočavanje sa stresom ove godine pre nego što vas slomi. Upravljanje osećajima je veština, svladajte je. Biće tu i gomila tračeva. Izbegavajte ih pod svaku cenu.

Zmija

Zmijama će ovo biti dobra godina na poslu. Pripazite, jer bi moglo biti prilika za unapređenje, posebno ako je vaš nadređeni muškarac koji vam poverava odgovornosti. Vaša nova uloga doneće dobre plodove, ali uz pomoć nekoga iznad vas. Oni koji vode firme moći će da očekuju dobiti, ali samo ako lekcije koje ste naučili u 2020. prenesete i u 2021. godinu. Međutim, ova godina dolazi i sa problema. Na primer, kad vas sateraju u ćošak, mogli biste se osećati sumnjičavo, pomalo emocionalno i možda čak i nestabilno. Najbolji način da se to zaobiđe bilo bi potpuno izbegavanje ovih situacija. Umesto toga, budite svesni sebe i unutarašnjim isceljivanjem te dalekovidniji pogled na svijet i sebe.

Konj

Biće dobra godina za ovaj znak. Većinu planova ćete ostvariti, a u slučajevima kada se osećate zaglavljeno ili izgubljeno, moći ćete pronaći utehu u pomoći drugih, zato se nemojte bojati da tražite pomoć kad vam je potrebna. Ako imate velik projekat ili lični cilj koji još niste ostvarili, ovo je godina u kojoj bi trebalo ozbiljno da počete da radite na ostvarivanju tih planova. Možete razmisliti i o pronalaženju poslovnog partnera, po mogućnosti onog koji nadopunjuje vas i vaše talente. Osim toga, svi problemi s kojima ste se suočili prošle godine magično će se rešiti zbog pozitivne energije koja vas okružuje. Dakle, iskoristite to što je više moguće. Preuzmite inicijativu. Ipak, imajte na umu da biste ove godine trebalo da budete oprezni s novcem i načinom na koji ga trošite. Možda ćete se osećati avanturistički sa gotovinom, ali ako niste oprezni, mogli biste biti prevareni ili biste mogli da potrošite više nego što je potrebno. Možete da ulažete u posao, jer će vas u budućnosti čekati lepa isplata. Što se tiče vašeg zdravlja, stvari ne izgledaju tako dobro. Postoji mogućnost respiratornih problema, pa bi bilo pametno to uzeti u obzir. Ljubavne, predane veze mogle bi naići na neočekivanu pažnju treće strane.

Koza

Ova godina je za rešavanja problema. Neka vam oči budu otvorene za one koji su vam spremni pomoći tokom teških dana. Ovo je takođe dobra godina za ulaganje u nekretnine. Ako ćete biti u mogućnosti, uzmite ono što se nudi. Ipak, pripazite na osećaje drugih i ne vređajte nikoga ove godine. Velike su šanse da bi oni to mogli da uzmu k srcu, zamere vam i od vašeg života da vam stvore pakao. Najbolje bi bilo da kažete što manje kad ste okruženi osetljivim ljudima. Ovo je i godina velike transformacije, jer su mnoge životne promene pred vama.

Majmun Ova godina će vam se možda činiti posebno teškom jer ćete nailaziti na mnoge probleme. Ali, takođe ćete shvatiti kako se možete osloniti na svoju sposobnost da na svaku situaciju gledate pozitivno. Vašu pozitivnost uvek nosite sa sobom. To će pozvati druge da vas vide kao nekoga ko im može rešiti probleme. Mnogi će od vas tražiti smernice i podršku, a ako im ne uspete pomoći, na kraju biste se mogli osjećati usamljeno i izolovano. Ovo je i godina u kojoj ćete pronaći stvari i ljude zbog kojih se osećate zadovoljno. Usresredite se na sve one sadržajem ispunjene veze koje vam donose sreću i idite u bilo koju avanturu koja će vam doneti ispunjenje i radost. Ova bi godina mogla biti i godina u kojoj ćete puno zaboravljati, pa ih zapisujte. Rođeni u godini Majmuna mogli bi se suočiti sa brojnim usponima i padovima, možda usled naglih promena. To bi vas moglo izbaciti iz takta, ali ako odvojite trenutak za izradu nove strategije, za tren ćete se vratiti na noge.

Petao Ovo je vaša godina rasta jer će se prilike ređeti tokom cele godine. Bilo da preuzimate novi posao ili dodatnu odgovornost, novac će i dalje pristizati. Za vas korporativne penjače, ovo je vreme za proboj. Bilo bi najbolje da dobrovoljno vodite tim jer ćete tako vaše sposobnosti izbiti u prvi plan. Ako ste se suočili sa zdravstvenim problemima, idite kod lekara, dugoročno je to pravi potez. Pokušajte se okušati i u društvenim mrežama i ne bojte se da budete radikalni. Pristup i metoda mogu biti zastrašujući, ali koristi su velike. Međutim, s druge strane, budite posebno svesni nezgoda prilikom bavljenja sportom ili jednostavno zbog neopreznosti. Izbegavajte opasne situacije i ekstremne aktivnosti, barem do 2022. Mogli biste i sami biti prilično nestalni. Potražite pomoć i smernice od prijatelja kako biste se bolje snašlu u zbunjujućim okolnostima.

Pas Ako ste rođeni u znaku Psa, onda je ovo dobra godina za vas. Kao da će vas pratiti sreća tokom cele godine, sjajnom hranom, sjajnim društvom i značajnim događajima. Caka je, međutim, u tome da ne smete čekati da vam se stvari dogode već morate sami da pokrenete akciju. Morate da se povežete sa svojim najmilijima. U životu morate da stvarate uspomene, što se može učiniti samo ako pokažete inicijativu. Svi najbolji događaji bit će još pamtljiviji u ovoj godini. Kad se suočite s problemima, podršku ćete pronaći u porodici, prijateljima i kolegama. Profesionalno, nastojte da preuzmete istaknute uloge i tražiti veću plaću. Jedini nedostatak ove godine je taj što biste se mogli suočiti sa sporovima ili nesuglasicama. Najbolje rešenje za to je dobra priprema u kojoj ćete predvideti sve probleme koji vam predstoje. Muškarci bi trebalo da paze da rečima ne uvrede žene, zato ponovno procenite stvari koje govorite drugima.

Svinja

Ove godine biste mogli da mnogo putujete, posebno zbog karijere, obrazovanja ili osobnih ciljeva. To je dobra stvar i sigurno bi vam moglo pomoći u rastu i zaradi. Razmislite o tome da u poslovnom planu zakoračite van svoje zemlje ili teritorija, a poslovi na internetu mogli bi vam osigurati i veći rast. Ako ste razmišljali o pokretanju internetskog posla, ovo je godina za to. Uozbiljite se, razradite poslovne planove i započnite svoj posao. Što se tiče povreda, ove godine rođeni u znaku svinje ne moraju paziti zbog toga, jer će biti moguće samo manje operacije, posekotine i modrice. Ako ste odgađali neke manje zahvate, ovo bi bila izvrsna godina da ih obavite. U 2021. neće biti životnih opasnosti, ali bi bilo najbolje izbegavati situacije koje bi mogle predstavljati rizik od povreda.

Pacov

Ovaj znak dobiće mogućnost povezivanja s onima na vlasti, bilo da će dobiti potporu državnih službenika ili će dobiti dozvolu i odobrenja za projekte. Ovo će se pokazati vrednim na radnom mestu. Koristite te svoje kontakte za napredak pokretanjem novih projekata, jer će vaši šefovi biti pristupačniji u godini Bivola. Pomoći će vam da vas primete. Osim toga, upotrebite svoju energiju kako biste usput usvojili neke nove veštine, posebno one koje će povećati bogatstvo ili rešiti probleme. Preuzimanje funkcije vođe može vam takođe pomoći da poboljšate svoje veštine. Ove je godine vaša sreća bogata, pa se nemojte bojati preuzeti više odgovornosti na poslu i nabaviti nešto imovine. Ako već posedujete nešto, razmislite o načinima kako da povećate vrednost. Nažalost, ova godina u zdravstvenom smislu nije sjajna. Preporučuje se kombinacija detoksikacije i wellness odmarališta početkom ove godine. Takođe, često idete na preglede. Povrh toga, mnoga pitanja i ove godine mogu uticati na vaše mentalno i emocionalno zdravlje. Da biste sebi pomogli, isprobajte jogu i meditaciju kao način da svoju anksioznost stavite pod kontrolu. Ako se ikad suočite sa situacijom da birate između besa ili da nekome oprostite, uvek birajte da oproste.

