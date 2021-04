DEKA DRAGO REKAO ŠTA MISLI O VAKCINAMA I POKIDAO: Postideo i mlađe, a njegov odgovor je LEGENDARAN i svi treba da ga čuju! (VIDEO)

Jedan deka iz Bosne u nepuna dva minuta najbolje je opisao zašto ne bi trebalo da se previše preispitujemo da li je vakcina dobra ili ne, već da slušamo stručnjake.

Drago Nijemčević iz Zavidovića pristao je da za tamošnje medije govori na temu vakcinacije i tome da li će se vakcinisati ili ne. Njegov odgovor bi trebalo svi da čuju!

“Ako to primenjuju lekari i medicinsko osoblje u celom svetu, a posebno kod nas, onda šta bi ja tu pametovao i izbegavao. Koliko čujem, ima naroda te pametuje. Otkud ja znadem da li je dobra ili nije, ja nemam sredstva da ispitam to. Taj narod što priča da ne valja, nema on svoj institut”, rekao je deka Drago.

(Kurir.rs/A.M.)

