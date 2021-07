SLIKA KOJA JE RASTUŽILA SRBIJU: Pozvali drugare na rođendan, ali desilo se nešto najtužnije što može da se desi DETETU! (FOTO)

Slika koja je rastužila Srbiju dolazi sa Tvitera i u pitanju je dečiji rođendan. Fotografiju je objavila žena koja sa porodicom živi u Švajcarskoj.

Od 16 dece, 13 potvrdilo dolazak na rođendan. Došlo ih je samo 3. Navodno pakuju se za godišnji, iskrslo planinarenje, a nekima je i kasno bilo da dolaze od 14-17h. Niko nije javio da se kulturno izvini. Iznajmljen prostor, klopa, kućni bioskop, velika torta.. Sve to je nebitno pic.twitter.com/leQxAAoddw — Livello (@livello_) July 18, 2021

- Od 16 dece, 13 potvrdilo dolazak na rođendan. Došlo ih je samo 3. Navodno pakuju se za godišnji, iskrslo planinarenje, a nekima je i kasno bilo da dolaze od 14-17h. Niko nije javio da se kulturno izvini. Iznajmljen prostor, klopa, kućni bioskop, velika torta.. Sve to je nebitno - piše ona uz sliku prelepe torte na kojoj piše Diana i broj 12, odnosno 12. rođendan.

Zatim je napisala još nešto što je bilo još tužnije.

- Ne mogu vam opisati tugu deteta. I kako da deca ovde sklapaju prijateljstva, vole se i poštuju međusobno? - a komentari su krenuli i bilo je raznih mišljenja.

- Ko je došao taj je pravi. Idemo dalje. Imao sam problem posle ženine smrti; sin slavio 8. rođendan, mesec jun, mnogi na raspustu, a mi zakupili lepu igraonicu-piceriju sa klovnom, plus gadna provala oblaka, kao danas, pa hoće li iko doći od pozvanih. Ko došao, dobrodošao! - napisao je jedan otac.

- Baš mi je žao male princeze. Roditelji nisu postupili korektno. Zabrinjava me ovo kolektivno odsustvo poštovanja i uvažavanja drugog bića. Potrudite se vi da joj ovaj osetljiv period rođendana prođe lepo, da malo potisne ovu tužniju stranu - pisala je Tviterašica.

- Imao sam slično iskustvo u prvom i drugom razredu osnovne. Ako je za utehu, pravi prijatelji po pravilu nastaju onda kada ih biraš, a to nije osnovna škola. Ja nisam prijatelj ni sa kim iz osnovne -

- To nije do dece nego do roditelja. Ja sam letnje dete. Celo rano detinjstvo tuzna na svoj rođendan. Posle se stvari promene -

Komentari su uglavnom bili puni podrške i čestitki za rođendan.

