RETROGRADNI URAN NAJAVLJUJE HAOS! Neki horoskopski znaci će ga doživeti BURNO, a evo šta svakom od njih donosi ovaj PERIOD!

Astrolog Džuli Čendler odgovara na pitanje što donosi retrogradni Uran i koji horoskopski znakovi će ovo razdoblje doživeti jako burno, a koji baš u ovo vreme dolaze 'na svoje'.

Uran je 19. avgusta prešao u retrogradni smer i ako ste u zadnje vreme primetili malo više haosa i nemira u svom životu i oko sebe, to bi se moglo objasniti time. Retrogradni Uran javlja se svake godine i obično traje oko 151 dan.

foto: Profimedia

Šta donosi retrogradni Uran?

- Često može biti pomalo neočekivano ili čak haotično kad energija planeta krene u retrogradnost, pa je poželjno znati koja nas njegova energija u određenom trenutku može pomalo zbuniti. Uran je poznat po svojoj nestabilnoj, buntovničkoj i revolucionarnoj energiji, koja se može osećati puno intenzivnijom dok je planeta u retrogradnom smeru. Povezana je s proenama i(li) haosom čak i tokom normalne tranzicije, pa dodajte tome nepredvidljivu prirodu retrogradnosti, što može izazvati velike eksplozivne poteze u brojnim situacijama - kaže Džuli.

Kako retrogradni Uran utiče na vaš znak?

Znakovi vatre, zemlje, vode i vazduha mogu imati jedinstveno iskustvo za vreme retrogradnosti Urana, pa je Džuli pojasnila kako će ovo razdoblje uticati na pojedine znakove.

Vatreni znaci (Ovan, Lav i Strelac)

Vatreni znaci imaju strast i pogon u srcu, pa vam je retrogradnost Urana obično motivacija za promene. Pokušajte da budete fleksibilni kad vas pozovu da promenite smer u pravcu koji niste očekivali. Retrogradnost u Uranu može vas izvući iz fokusa da uspijete u toj jednoj stvari i pokazati vam drugačiji put. Ta fleksibilnost može vas frustrirati.

Zemljani znaci (Bik, Devica i Jarac)

Uran se trenutno nalazi u Biku, pa će na zemljane znake retrogradne promene Urana uticati i više nego na druge. Uranova energija može uzdrmati rutinu i dati vam priliku da budete slobodniji (pa čak i zločesti!). To bi moglo biti vrlo neprijatno, pa će pronalaženje ravnoteže biti vrlo važan cilj u ovom razdoblju za zemljane znake.

foto: Shutterstock/vectorfusionart, Shutterstock/Q-stock

Vodeni znaci (Rak, Škorpija i Ribe)

- Ovi znaci poznati su kao osetljive duše, buntovna priroda Urana mogla bi vas jako zabrinuti. Verovatno ćete tokom retrogradnog Urana biti izvučeni iz svoje zone udobnosti, ali pokušajte da se usmerite na energiju koja dobro funkcioniše za vaš znak i usmeriti vašu intuitivnu energiju. Sada je sjajno vreme za vas da na ovaj način vežbate pamćenje svojih snova i radite na svojoj intuiciji, iako bi trebalo da budete svesni da oni mogu biti vrlo živopisni zbog pobunjeničke energije koja kruži.

Vazdušni znaci (Vodolija, Blizanci i Vaga)

- Uran vlada Vodolijom pa ćete se možda biti spremni da mašete zastavama tokom retrogradnog Urana. Pre toga samo proverite je li to vaš pravi glas i nemojte se previše uzbuđivati. Ova energija vas poziva da budete autentični i pokažete svoje izvorno 'Ja', što može dovesti do propitivanja pravila i rutina u vašem životu. To može dovesti do promena rutine, donoseći vam dodatnu slobodu, za kojom vazdušni znakovi često žude.

foto: Shutterstock

Kurir.rs/24sata.hr/Metro