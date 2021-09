PLAĆAJU ĐACIMA 800 € DA UŽIVAJU U OVOM RAJU: Kad je Srpkinja krenula na predavanja u Danskoj zaplakala je od MUKE (FOTO)

Kad pomislim na univerzitete i studente u Danskoj, srce mi se stegne. Svi, koji znanjem zavređuju, imaju besplatno školovanje. Da, dobro ste čuli. Svi besplatno studiraju, a od države, jer studiraju, dobijaju mesečnu nadoknadu od 6.000 kruna, što je oko 800 evra.

To im je dovoljno da pokriju sve svoje troškove. Ali većina studenata radi i to baš na mestima gde i studiraju, kako bi stekli praksu.

Tako većina studenata medicine radi u bolnici, stiču praksu, u sklopu radnog vremena skoknu do sale za predavanje. Neobavezno mogu da piju kafu, jedu, izuju svoje teške klompe i slušaju profesora, a za to su još i plaćeni.

- Koji šok sam doživela kada sam prvi put otišla na predavanje. Prvo, svi su obavezno ispred sebe, pored laptopova, držali hranu. Među hrpom papira virila je kafa. Profesor, koji takođe radi u bolnici, uletio je u salu, uopšte ga ne brine što jedan jede, drugi pije kafu. On je odmah počeo sa predavanjima, priča što treba da studenti čuju, pokazuje, ma uopšte nije uvređen što ga svi ne gledaju. Ja gledam koleginicu, ona se izula i digla noge. Ja u šoku, i dalje ne verujem, ne opominje je. Zaplakah od muke. I ja izuh klompe, ispružih se i poslah sestri u Srbiju sliku. Nek je sa srećom, posla sestra odgovor, sad letiš napolje. Ne da nisam izbačena, nego ne mogu da joj objasnim kako to ovde funkcioniše. Briga profesora šta ti radiš, on je ispredavao svoje, a da li ćeš ti za to vreme da jedeš, piješ kafu, spavaš... njega to ne zanima. Važno je da on je rekao šta je imao, a sigurno je da ćeš morati to da znaš kad dođe vreme ispita.

U studenskom gradu sve vam je dostupno. Odlična zdrava hrana - povrće, voće, tu su i kolači, kafa, sok... sve povoljno. I neverovatno, svi mogu tu da dođu i da jedu iako nisu studenti univerziteta. A hrana je vrhunska! Probala. Njihov kolač od šargarepe je fenomenalan.

A Sportska gimnazija je tek hit. Sve imaju u školi, bazen, teretanu, teren za odbojku na pesku, za tenis, teren za mali fudbal, teren za veliki fudbal, atletsku stazu, teren za skok u vis, u dalj, skok s motkom, bacanje diska...

Imaju čak i stenu za penjanje. Neko će reći džaba im kad nemaju neke rezultate.

Šteta što više nisam student u Danskoj.

