ONI NAJVIŠE VOLE SEBE: Ovih 5 znakova Zodijaka su nepopravljivi EGOISTI, uvereni su da drugi ljudi postoje SAMO da bi njih SLUŽILI

Neki znakovi su sebičniji od drugih, njihova egocentričnost ukazuje na prirodnu tendenciju ponašanja koje sugeriše da su "bolji od drugih", proverite da li ste jedan od njih.

Iako nije najpoželjnija karakterna osobina, ipak sebičnost je nešto od čega ne možemo da pobegnemo. Prema astrologiji neki znakovi zodijaka su egoističniji od drugih. Biti sebičan prirodna je reakcija čoveka koji stvari većinom posmatra iz svoje perspektive. U svojim mislima ovi znakovi su najsigurniji, najbolji, najpametniji i najljepši. Svako od nas poznaje barem jednu osobu koja je potpuno usresređena na sebe, piše "24sata.hr".

Ovan

Najveći majstori egoističnog ponašanja su upravo pripadnici ovog znaka. Kada Ovan želi nešto, on čini pak sve da to ostvari. Ne pita za cenu. Rođeni vođe, Ovnovi veruju da je svet njihov i da sve treba da ide onako kako su oni to zamislili. Po prirodi, ovaj znak je nezavisan, ne uzimajući u obzir bilo što ili bilo koga, Ovan uvek radi ono što želi. Nemaju preterano osećaja za druge ljude i retko se stavljaju u tuđe cipele kako bi pokušali da shvate kako njihova dela utiču na druge ljude.

Najveći je egocentrik u Zodijaku, Ovna odlikuje impulsivnost. Lako se naljute čim se osete nelagodno i ne dozvoljavaju da bilo ko ili bilo šta dolazi pre njih ili im stane na put. Previše su zauzeti i okupirani sobom, pa teško uzimaju u obzir druge ljude.

foto: Profimedia

Lav

Lavovi su iskreni i direktni, ali skloni mislima kako se svet okreće oko njih. Često pozitivno deluju na ljude oko sebe, vođeni su srcem i u stanju su da razvedre svaku osobu. Ali, nije sve tako ružičasto, jer se oni lako naviknu na divljenje i pretvaraju u egocentrike.

Ego im je preveliki i gladni su pažnje, svojim ponašanjem često povrede druge ljude. Pripadnici ovog znaka misle da su najbolji u svemu što rade, uvek traže dodatnu pažnju. Puni su sebe i otvoreno umišljeni, jednom kad im nešto padne na pamet, teško ih je naterati da se predomisle.

Uvek za sebe misle da su u pravu. Teško se nositi s njima zbog stalne gladi za pažnjom i ogromnim egom koji ih opterećuje.

foto: Profimedia

Škorpije

Škorpije veruju kako se svet vrti samo zbog njih. U razgovoru, ako shvate da nešto znate bolje od njih, oni koriste svoje manipulativne veštine kako bi razgovor preusmerili i počeli da pričaju ono što oni znaju bolje i više, a pritom zadržavajući mirnoću bez pokazivanja ljutnje.

Žele da budu tajanstveni, ali ih egocentričnost odaje. U vezama su neretko ljubomorni, posesivni, paranoični i vole da sve kontrolišu, čime mogu uplašiti i najhrabrije. Često bez razloga budu bezobrazni prema vama.

foto: Profimedia

Blizanci

Najsvestraniji, najsloženiji, ali i najduhovitiji su pripadnici ovog znaka. Blizanci lako postaju egoistični i razmišljaju kako su upravo oni centar svemira. Neretko menjaju mišljenje kao što se i vreme menja. Ne brinu previše o drugim ljudima, verujući u svoje društvene veštine imaju dugi spisak kontakata kojim će vas zameniti kada osete potrebu.

Nikada ne pristaju na manje od onoga što su zacrtali i što misle da zaslužuju. Teže savršenstvu za sebe. Kada žele da ostvare ono što su zamislili, ne biraju sredstva i ne uzimaju u obzir tuđe emocije.

foto: Profimedia

Bik

Bik je praktičan, traži sigurnost i želi stabilnost pre svega. Usresređeni na sebe, bikovi su potpuno nesvesni potreba i osećaja drugih. S njima se uvek treba prvo pozabaviti, njihovi problemi su najveći i najvažniji i oni prevladavaju.

Preterana usmerenost na sebe, čini ih bezosećajnima. Ne poznaju kompromise. Lako mogu postati pohlepni, materijalisti i egoisti. Ne podnose malo nesigurnosti i kada nešto žele deluju vrlo sebično. Međutim, bik je jako odan kada voli, i ne postoji stvar koju ne bi učinio za osobu koju voli.

foto: Profimedia

Kurir.rs/A.A./24sata.hr

Bonus video:

08:01 KOLIKO ĆE TRAJATI VEZA MILANA MARIĆA I NJEGOVE 19 GODINA STARIJE DEVOJKE: Astrolog ima NEVEROVATNA predviđanja!