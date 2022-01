VIKEND HOROSKOP DO 24. JANUARA: Mesec u Devici čuda čini za mnoge znake, ali oni neka se PRIPAZE!

Saznajte šta vašem znaku predviđa horoskop za vikend od 21. do 24. januara 2022. godine.

Ovan

Trigon između Meseca u Devici i Venere i Plutona unosi ogromnu količinu moći u vaš rad i karijeru u petak. Iskoristite svaku priliku koja vam se pruži i dajte najbolje od sebe saradnicima, klijentima i poslodavcima. Mesec u Vagi osvetljava posvećene veze, pa kada vaša vladajuća planeta, Mars, u subotu popodne bude u kvadratu sa Mesecom, budite oprezni sa svojim rečima prenosi Sensa.

Bik

Trigon između Meseca u Devici i vaše vladajuće planete, Venere, u vašoj devetoj kući misli, u petak ujutru vikend počinje ljubazno i kreativno. Ta tema je produbljena sa trigonom sa Junonom i Plutonom kasnije tokom dana. Mesec u Vagi u spoju sa Suncem i Merkurom u vašoj desetoj kući uspeha u subotu može otvoriti neka nova vrata. Obratite pažnju na ideje dok vam padnu na pamet.

Blizanci

Mesec u Devici osvetljava vašu četvrtu kuću doma. Trigon kreativne Venere i Plutona koji roni u dubinu inspiriše vas da napravite neke dekorativne promene koje povećavaju harmoniju vašeg doma. U subotu i nedelju, Mesec u Vagi je u harmoniji sa vašom energijom Blizanaca, a trigon prema Suncu i Merkuru pomaže vam da cenite svoje darove i talente.

Rak

Mesec u Devici u vašoj trećoj kući i trigon sa Venerom, Junonom i Plutonom podstiču vas da služite svojoj zajednici i onima kojima je potrebna, proširujući svoje saosećajno srce. Subota popodne i nedelja, Mesec u Vagi koji voli lepotu osvetljava vašu četvrtu kuću doma.Ovo su dani kada treba da se posvetite dekoraciji doma, uređenju i opuštanju u svom prostoru.

Lav

Vaše finansije dobijaju pažnju Meseca u Devici u petak; trigoni do Venere, Junone i Plutona ukazuju na povećanje vašeg prosperiteta. Subota i nedelja, Mesec u Vagi vas poziva da nadoknadite svoje prepiske i da se povežete sa ljudima do kojih vam je stalo, uključujući i bliske ljude iz prošlosti sa kojima ste izgubili kontakt.. Ne odlažite ništa, iskoristite trigon Merkura i Sunca i pobrinite se za to što pre.

Devica

Mesec u vašem znaku osvetljava vaše samopouzdanje i samopoštovanje, a trigon sa Venerom, Junonom i Plutonom naglašava vaše različite i kreativne talente. Tokom vikenda, Merkur i Sunce, pozivaju vas da usmerite pažnju na novac i finansije i iskoristite mogućnosti koje vam se nude.

Vaga

U petak, Mesec u Devici u trigonu sa vašom vladajućom planetom, Venerom, donosi radost i dobre vibracije. U subotu trigon Meseca i Plutona obasjava pozitivnu energiju vašem domu i porodici. U subotu popodne Mesec prelazi u Vagu i osvetljava vašu petu kuću kreativnosti. Trigon Sunca i Merkura podstiče vaše samopouzdanje i inspiriše vas da na dobar način iskažete svoja osećanja.

Škorpija

U petak i subotu ujutru, Mesec u Devici osvetljava sektor prijateljstva u vašoj natalnoj karti, a trigoni sa Venerom i Plutonom otvaraju vaše srce i podstiču vašu želju da se duboko povežete sa svojim dragim ljudima. Mesec prelazi u Vagu u subotu popodne, osvetljava vašu dvanaestu kuću snova, vizija i poziva vas da pojačaju intuiciju.

Strelac U petak Mesec je u polju karijere. Trigon sa Venerom podstiče vašu kreativnost, a trigon sa Plutonom vas poziva da preispitate svoje profesionalne ciljeve i uverite se da oni uključuju smislene, zdrave odnose sa kolegama. U subotu i nedelju popodne, Mesec u Vagi se odnosi na prijatelje i društvene poslove, pa odvojite vreme za drage ljude.Više pričajte, zabavljajte se, povežite se.

Jarac Mesec u Devici u trigonu sa Veneromi Plutonom u Jarcu u vašoj prvoj kući sebe. Osećate se drsko, moćno i samouvereno, pa uživajte! Subota popodne i nedelja, Mesec u Vagi stavlja reflektor na vaš profesionalni život, a trigon sa Saturnom podstiče vašu radnu etiku. To možete iskoristiti u nedelju uveče da sve u svojoj karijeri postavite u red i radnu nedelju započnete sređeno.

Vodolija

Skrivene misterije u vašoj karti osvetljava Mesec u Devici u petak i subotu ujutru, a trigon sa Venerom i Plutonom šalje vaše intuitivne sposobnosti. U subotu popodne i nedelju, Mesec prelazi u Vagu i osvetljava vašu devetu kuću avanture i istraživanja, tako da ćete želeti da izdvojite malo vremena za zabavu.

Ribe

U petak i subotu ujutru, Mesec u Devici, sa svojim trigonom sa Venerom i Plutonom, pokreće vaše srce da treperi dok osvetljava posvećenost i partnerstvo u vašoj natalnoj karti. Sledi Mesec u Vagi koji osvetljava intimnost i duboku vezu sa vašom voljenom osobom. Sigurno ćete želeti da odvojite malo kvalitetnog vremena koje ćete provesti sa svojim partnerom ovog vikenda. Uživajte u ljubavi!

