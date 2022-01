VOJNA TEHNIKA POMOĆU KOJE ĆETE ZASPATI ZA 2 MINUTA! Ako ste pod STRESOM postoji način da se opustite, ljudi kažu da RADI! (VIDEO)

Fitness instruktor Džastin Ogustin na mrežama je podelio "zapanjujuću" vojnu tehniku ​​kako da zaspite za dva minuta.

Kako je rekao, ova tehnika deluje u većini slučajeva, pa čak i u veoma stresnim situacijama.

foto: Profimedia

"Ova tehnika razvijena je u vojsci kako bi vojnicima omogućila da zaspe u bilo koje vreme, bilo gde, čak i na bojnom polju", objasnio je.

"Prema mom istraživanju, ovo je razvijeno uglavnom za pilote koji moraju biti 100 posto skoncentrisani i nepogrešivih refleksa, a koji svi znamo da se to smanjuje s nedostatkom sna", istakao je mladić.

Za početak, duboko udahnite i opustite svaki deo tela - od glave do pete.

“Počnite s opuštanjem mišića na čelu. Opustite oči, obraze, vilicu i skoncentrišite se na disanje. Sada se spustite do vrata i ramena. Pazite da vam ramena nisu napeta. Spustite ih što niže možete i držite ruke opuštene pored sebe, uključujući ruke i prste. Dok to radite, zamislite kako vam toplina ide od glave prema dole do vrhova prstiju, pa onda od srca do nožnih prstiju. Sada duboko udahnite i polako izdahnite, opuštajući prsa, stomak, sve do bedara, kolena, nogu i stopala", rekao je.

foto: Printscreen/Tik Tok

Tokom tehnike važno je da pokušate da očistite svoj um od svih misli i stresa. Da biste to učinili, zamislite jedan od dva scenarija.

"Ležiš u kanuu na mirnom jezeru i nema ništa osim čistog plavog neba iznad tebe", rekao je Džastin.

"Drugi - ležiš u crnoj baršunastoj visećoj mreži u mračnoj sobi. I, ako u bilo kojem trenutku osetite da vas misli ometaju, ponavljajte reči: "Nemoj misliti, ne misliti, ne misliti" 10 sekundi", istakao je instruktor dodajući kako bi trehniku trebalo vežbati svako veče šest nedelja i da 96 posto ljudi koji su savladali tehniku zaspe u roku od dva minuta.

foto: Profimedia

