MEDITACIJA ZA POČETNIKE: Kako pravilno meditirati kod kuće!

Možda ste već upoznati s dobrobitima meditacije i kako vam može promeniti život, razviti unutrašnji potencijal i pomoći vam u opuštanju.

Ako razmišljate o meditaciji kod kuće, a ne znate odkale i kako da krenete, donosimo vam osnovne korake za početnike.

1. Mir

Pronađite mirno i prijatno mesto gde ste sigurni da vas niko neće uznemiravati barem 15 minuta. Možete sesti na pod prekrštenih nogu uz potporu jastuka ili na neki udobnu stolicu, a noge spustiti na pod. Najvažnije je da niste pogrbljeni.

2. Disanje

Opsutsite se i zatvorite oči. Udišite duboko i izdišite sporo, udišite kroz nos a izdišite kroz usta. Možda ćete osetiti da je na početku uzdah plitak, ali to je normalno ako do sada niste praktikovali svesno disanje i meditaciju. Postepeno će on postati sve dublji, a pluća ispunjena vazduhom. Važno je da ne forsirate disanje jer ono mora biti u potpunosti opušteno i prirodno. Uzmite vremena koliko god da vam je potrebno dok vam disanje ne postane sporo i duboko.

3. Postepeno opuštanje

Postanite svesni svog disanja, udaha kroz nos i izdaha kroz usta. Primetićete da svakim udahom postajete sve opuštenini i opušteniji. Fokusirajte se na disanje koliko god dugo želite, a ako vam pažnja odluta, ne brinite, to je normalno ako ste početnik. Samo ponovo fokus usmerite na disanje i budite blagi prema sebi. Učite novu veštinu, a kako ćete sve više i više meditirati, primetićete da ste povećali nivo koncentracije i usmeravanje pažnje.

4. Kraj

Završite sa meditacijom. Kada ste spremni, otvorite očo i ustanite. Možete nakratko istegnuti mišiće i to je to!

