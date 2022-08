SVE TEŽE PODNOSITE MAMURLUK, A NIJE VAM JASNO ZAŠTO? Ovo je RAZLOG zašto ne možete da PIJETE i PROVODITE SE kao pre!

Ako ste jedni od onih koji sve češće ustanovljavaju da više ne mogu da podnose izlaske kao pre - sada ćete znati i zašto je to tako. Nekada ste mogli da izađete i provodite se do jutra pijući, a drugi dan se oporavite najkasnije do dva poslepodne.

Međutim, kako starite, oporavak je sve duži i nesnosniji. Ponekad traje danima. Ovo su biološke činjenice. I iako ne postoji univerzalni lek protiv mamurluka, postoji zdrav razum - a to je da budete blagi prema sebi. Jer biologija neće.

foto: Shutterstock

S godinama imamo niži nivo jetrenih enzima alkohol-dehidrogenaze i aldehid dehidrogenaze, koji su potrebni da bi razgradili alkohol i njegove ostatke. Kao rezultat toga, acetaldehid, jedan od ostataka alkohola zbog kog se osećate grozno, ostaje duže u vašem organizmu, otkriva portal Science of Us.

S godinama ćete se sve teže oporavljati od svega, kažu naučnici, jer naš imunološki sistem postepeno slabi. Vaše telo i dalje zna samo da se zaleči i zaštiti, ali ne više tako brzo kao u mladosti.

foto: Profimedia

Osim toga, s godinama dođu i mnoge obaveze, pa više ne možete da ležite ceo dan i oporavljate se kao nekad. Zbog toga osećate svoj mamurluk još gore.

Takođe, kako starimo, skupljamo i sve više telesne masti. Mast ne apsorbuje alkohol i oni koji je imaju više teže podnose posledice pijenja. Žene po pravilu imaju više masti od muškaraca i to je jedan od razloga zašto ne mogu da popiju kao oni, zašto se brže opiju i teže podnose mamurluk.

Ako bolujete od hronične bolesti, to znači da lekovi koje pijete mogu ometati razgradnju alkohola, pa postoji mogućnost da će on duže ostati u vašem telu.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

