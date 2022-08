ZA 5 SATI STE NA OSTRVU NAJBLIŽEM BEOGRADU: RAJSKE plaže i ŠUMSKI rezervat će osvojiti vaše srce, a celo ostrvo se obilazi PEŠKE!

Ostrvo u Jadranskom moru na koje se iz Beograda stiže za nešto više od pet čini nama najbližim ostrvom, a na putu ka ovom neverovatnom ostvu zaljubićete se u mnoga ljudska, ali i prirodna čuda. Most koji, od kopna kod Kraljevice preko malenog ostrva Sveti Marko, u dva raskošna luka preko kamena i mora vodi na čarobno ostrvo Krk.

Uživaćete u impresivnom pogledu na brojne rajske peščane plaže, ali i na ceo arhipelag nenaseljenih ostrvaca koja okružuju Krk i obližnji Cres, kao dva najveća ostrva u Jadranskom moru.

Najpoznatije plaže na Krku su Njivice, Čizići, Potovošće, Zaliv Oprna, Vela plaža Baška, Zaliv Kvarner, Magneli, a sami ćete pronaći svoju omiljenu uvalu.

Za odmor, kulturu i avanturu

I dok nije bilo mosta, dok se na ostrvo stizalo trajektima, Krk je za turiste bio omiljeno odredište, pa je od davnih dana nazvan zlatnim otokom Jadrana. Iz romana Mir Jam „Ranjeni orao“ poznata vam je Malinska, a tu su i Grad Krk, Omišalj, Punat, Dobrinj, Baška, Vrbnik... U koje god mesto da odete, važi stara priča da su domaćini izuzetno ljubazni prema svim gostima, ma odakle oni dolazili. To, priznaćete, u današnja vremena jeste značajan momenat pri odlučivanju gde ćete na letovanje.

Kao i cela ova jadranska regija, obale Krka su veoma razuđene, pa se broj uvala, skrovitih plaža i prelepih kutaka ne može izbrojati. Do popularnih plaža u gradićima se uglavnom lako dolazi peške, a na one udaljenije možete stići kolima, brojnim taksi brodićima ili u poslednje vreme sve popularnijim SUP daskama ("Stand Up Paddling“). Veslanje na dasci je zbog atraktivnosti, jednostavnosti upotrebe i pristupačnosti postalo omiljena zabava za sve generacije, pa se mnogi odlučuju da baš na ovaj način obilaze skrivene plažice.

Čisto i bistro more mami očaravajućom bojom i pravi je izazov za ronioce. Osim po plažama, Krk je poznat i po brojnim uređenim pešačkim i biciklističkim stazama.

Iskustva i ukusi koji se pamte

Zahvaljujući geografskoj raznolikosti, bogatoj vegetaciji, blagoj mediteranskoj klimi i brojnim izvorima pitke vode, Krk je naseljen još od praistorije, o čemu svedoče brojni artefakti širom ostrva. Ono što turistima uvek zapadne za oko jesu kameni zidovi u poljima, takozvani suhozidi, koji su nekada služili za odvajanje stada ovaca.

Ovaj način slaganja kamena koristi se i za ograđivanje vinograda jer gajenje vinove loze na ostrvu ima dugu tradiciju. Niste bili na Krku ako niste probali čuveno vino žlahtina, jedinstveno suvo belo vino tipično za kraj oko mesta Vrbnik na Krku, pa ne propustite da obiđete neku od porodičnih vinarija.

Kako preporučuju zaljubljenici u mediteranske ukuse, žlahtina najbolje ide uz jela sa šurlicama, specifičnom ručno rađenom testeninom. Vredno pomena je i „Krčko ekstradevičansko maslinovo ulje“ koje ima zaštitu EU i oznaku izvornosti i zaštićenog geografskog porekla. Kada se zasitite sunca, mora, ića i pića, tu su brojni spomenici kulture poput Bašćanske ploče u crkvi Svete Lucije u Jurandvoru, umetnička instalacija „Kapi“ na brdu iznad Baške, Krčka katedrala..., ali i neobično bogata pećina Biserujka kod mesta Rudine.

Šumski rezervat usred mora

Pored nenastanjenih ostrvaca Prvića i Plavnika, te Svetog Marka koji služi kao glavni nosač „Krčkog Mosta“, sva ostrvca su kamena i gola bez većeg rastinja. Košljun u Puntarskoj dragi im je sušta suprotnost. Zbog velikog broja starih borova i hrasta crnike ostrvce je proglašeno rezervatom šumske vegetacije, a u toj lepoti nalazi se i stari franjevački samostan sa bogatom muzejskom zbirkom predmeta iz mlađeg kamenog i bronzanog doba.

(Kurir.rs / Blic Žena.rs)

