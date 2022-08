MAME, ČUVAJTE SE! VI STE NOVA META BIZARNOG TIKTOK IZAZOVA: Kada je videla šta joj je ćerka poslala poželela da se OBESI!

Tiktok izazovi su sve češće tema u medijima, što zato što su opasni, što zato što su poptuno nelogični ili smešni. Jedan izazov, koji pripada ovoj grupi, počeo je da se širi društvenim mrežama, a cilj je da se mame, koje su glavne žrtve, štrecnu kada ugledaju slike.

Da stvar bude još čudnija, reakciju majki trebalo bi da izazovu ekstremno ružne torte, koje sasvim sigurno ne biste želeli da vidite uživo.

Na tiktoku se sada pojavio video, kako jedna tinejdžerka iz Srbije, šalje svojoj mami slike torti i moli je da ih podeli na društvene mreže, jer njena drugarica hoće da ih prodaje, a mama je "u fazonu" da je torta "disaster" i "are you kidding me".

Reakcija mame je zaista urnebesna, a ćerka optužuje majku da je bezosećajna zbog reči da sa takvom tortom može samo "da se obesi", ili da "kaže drugarici da joj je majka umrla i da ne može ništa da objavljuje". Slažete li se vi sa mamom ili torte nisu toliko strašne?

