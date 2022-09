STIŽE RETROGRADNI MARS U BLIZANCIMA: Idelano vreme za NOVAC, a evo koja tri znaka će se OBOGATITI

Mars, planeta rata i akcije, kreće retrogradno od 30. oktobra 2022. godine, i biće u ovoj fazi sve do 12. januara 2023, dok će u znaku Blizanaca ostati do 26. marta 2023. godine.

Kako dugo boravi u znaku Blizanaca, Mars kao planeta energije, motivacije i akcije, horoskop otkriva da donosi nemire, oluje, nesporazume, ali koliko ruši, istom merom i rešava i obnavlja.

Njegov uticaj će u narednim mesecima biti snažan i podstiče nas da se suočimo sa svojim strahovima, blokadama, ograničenjima. Iako ovaj proces može biti izazovan, on nas zapravo oslobađa svega negativnog što se nakupilo u nama. To je neophodno kako bismo živeli život iz snova i svoju najvišu svrhu.

Tri horoskopska znaka dobiće poseban nalet energije.

Ovan

Mars je vaš vladar, pa će njegov uticaj biti zaista opipljiv. Trudite se da uvek imate čime da se bavite, inače ćete postati razdražljivi i vrlo nemirni. Ukoliko imate na spisku obaveza i one koji mogu da se obave brzo i lako, neka to bude vaša prva akcija. Tako ćete sačuvati snagu za izazove koji vas tek čekaju.

Blizanci

Ovo će biti vaše vreme, trenutak da zablistate. Da li već neko vreme čekate da donesete jednu odluku? Ovo je tranzit koji će vam pomoći da učinite važan korak i on vas može odvesti do magičnog uspeha. Ne ustežite se da se pozabavite potpuno novim projektima, naročito onima koji u vama probude pravu strast. Ako vam srce igra, to vam Mars poručuje da krenete kuda vas taj ritam nosi.

Vodolija

Dok se Mars kreće kroz vaš prijateljski, vazdušni znak, i vi ćete doživeti talas ogromne kreativnosti. Vreme je da konačno unovčite svoj talenat, maštu, intelekt, to nisu kvaliteti koje drugi tako lako rasipaju. Stavite ostalima do znanja da moraju više da cene vaše nove ideje i jedinstven pristup. Finansijska satisfakcija će još više ojačati vašu motivaciju.

