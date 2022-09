ŠEF GA JE PROBUDIO U 3 UJUTRU DA BI MU REKAO DA U 11 BUDE NA POSLU, A ONDA JE OPLEO: Zbog odgovora konobar postao VIRALAN hit!

Konobar iz Velike Britanije oduševio je ljude širom sveta načinom na koji je dao otkaz jer mu je šef rekao da mora da dođe da radi na svoj slobodan dan, a to mu je javio u 3 ujutru tog istog dana.

Osim što je dao otkaz, konobar je objavio i poruke koje su vrlo brzo postale viralne.

- Treba da dođeš danas u smenu od 11 do 22 sata. Imamo "event" i jednog konobara - napisao mu je šef u tri ujutro.

Ovaj ga je pristojno podsetio da mu je slobodan dan i da ne može da radi. Ton poruka njegovog šefa znatno se promenio te mu je poručio kako mora biti "timski igrač".

- Ne možeš samo da misliš na sebe - napisao mu je, prenose mediji. Konobar mu nije ostao dužan...

- Zašto mi tek sad, u 3 ujutro govoriš da treba da radim danas od 11 sati? Popio sam nekoliko pića i ne dolazi mi se na posao mamuran i ne radi mi se toliko dugo na slobodan dan - objasnio je momak.

Šef mu je bezobrazno odgovorio kako "nije dobro previše se napijati".

- Ti to govoriš konobaru da ne pije u svoje slobodno vrijeme? Hoćeš reći i kuvarima da ne jedu kad ne rade? - upitao ga je u poruci uz smeška. Naveo je još i to da bi došao da radi da mu je to neko pravovremeno javio.

Njegovom šefu se to očigledno nije svidjelo jer mu je napisao da će morati da porazgovaraju o njegovom ponašanju. Konobaru se to opravdano nije dopalo, pa je dao otkaz.

- Svuda se traže konobari. Mislim da ću raditi na nekom od tih mesta. Dosta mi je tebe - napisao je, na šta mu je poručio njegov šef da će požaliti. Konobar mu je samo odgovorio: "Poliži mi guzicu", a kada je podelio poruke na Reditu, odmah su postale viralne.

- Pitao te i rekao si mu 'ne'. Nema pravo da ti govoriti kako treba da se ponašaš kad nisi na poslu - napisala mu je jedna osoba, a druga dodala - Ako žele da ljudi uvek budu spremni za posao, moraju da budu spremni to i da plate.

