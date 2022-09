KAD PRORADI INAT: Pukla silne pare kod frizera, mužu se nije dopala frizura, pa se ona latila BRIJAČA i očas posla je SREDILA!

Svađe u vezi ili braku su neizbežne i dok se većina nas danima ljuti i izbegava razgovor sa partnerom, jedna žena je otišla korak dalje, a sve iz inata. Impulsivna supruga, kako piše "Miror" je kosu do ramena htela da skrati na kratku bob frizuru, ali kako se ta ideja nije dopala njenom mužu, odlučila se na drastičan potez - obrijala je kosu do glave.

Suprug joj je najpre rekao da joj ta frizura neće stajati i da, ako želi promenu, može samo da pusti da joj kosa još malo izraste i da bude duža. Budući da joj je kosa jako gusta i teško ju je održavati, nije smatrala da je to dobra opcija. Takođe joj je rekao i da on mora da odobri njenu frizuru jer će "on morati da je gleda svaki dan".

- Odgovorila sam mu da je kosa moja i da samo ja odlučujem šta ću da radim sa njom. Nakon što mi je dosadila svađa izašla sam iz kuće, odvezla se u salon i rekla frizerki da mi obrije celu glavu - napisala je žena u objavi na Reditu i dodala da je suprug vidno uznemiren, a ona oduševljena. Isprva ju je, kaže, samo ignorisao, a onda joj je pre spavanja rekao da je trebala da uzme u obzir njegovo mišljenje umesto da se samo impulsivno ošiša.

Upitala je korisnike Redita da li je pogrešila, a objasnila je i da se njoj zaista sviđa nova frizura, kao i da se sa njom oseća snažnije.

"Može on da kaže šta misli, ali na kraju ti odlučuješ o svom izgledu. Sad moraš da se nosiš sa posledicama i nadaš se da će on shvatiti šta si htela da poručiš", "Ne brine on o tvojoj kosi i ne zna koliko je teško održavati je, pa zato ni nema pravo bilo šta da kaže. Dosta mi je toga da su muškarci opterećeni tuđom kosom", pisali su korisnici.

