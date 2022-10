NAJOMRAŽENIJI ČOVEK NA INTERNETU: Kačio je gole slike devojaka iz OSVETE, uništavao im živote, pa napravio KOBNU grešku (VIDEO)

Netfliks je 2020. godine uradio dokumentarac "Najomraženiji čovek na internetu" i time je u fokus javnosti vratio priču Hantera Mura, čoveka koji je napravio sajt koji je služio za tzv. "osvetničku pornografiju", gde su završavale obnažene slike brojnih žena, koje je vrlo smelo i drsko povezivao sa njihovim profilima na društvenim mrežama, kako bi im uništio živote. On se hvalio time da je profesionalac u "uništavanju života".

Sajt "Is anyone up" doživljavao je ogromnu popularnost, Mur je dobijao armiju fanova, a žrtve su doživljavale svoj lični pakao.

foto: Youtube Printscreen

Netfliksov dokumentarac pokazuje ispovesti žrtava, i njihove teške traume od eksponiranja u javnosti na ovakav način, dok se Mur branio da je samo "prenosilac", i da slike šalju bivši momci devojaka, radi osvete.

No, sve se promenilo kada se našao u sukobu sa pogrešnom ženom. Šarlot Lovs bila je majka devojke čije su gole slike osvanule na sajtu, i koja je rešila da se bori do kraja da obori ovaj sajt. Čak i kada je uspela da ukloni golišave slike svoje ćerke, ona je nastavila da se bori da sajt doživi svoj kraj.

foto: Youtube Printscreen

Vršila je pritisak na Mura, vodila pravnu borbu, kontaktirala brojne žrtve ovog sajta. Zanimljivo je da ona tvrdi da joj ćerka nikada nije nikome poslala fotografije koje su osvanule na internetu, pa je sumnja pala na to da Mur i njegovi saradnici hakuju mejlove žrtava.

Šarlot je sakupila dokaze od 40 žrtava i uključila FBI u priču, da bi Mur na kraju bio osuđen.

foto: printscreen

Robijao je 2 i po godine, jer je utvrđeno da je neovlašćeno dolazio do fotografija koje je objavljivao.

Zanimljivo je da je prodao sajt, a na domenu gde je bio postavila stranicu koja pomaže žrtvama internet nasilja.

