OVO SU TAČNI DATUMI RETROGRADNOG MERKURA U 2023: Evo koliko puta će nam POMRSITI KONCE i kad će biti NAJGORI! Ovo OBAVEZNO uradite

Godišnji horoskop za 2023. otkriva koliko će se puta u sledećih 365 dana Merkur kretati retrogradno i čega sve znakovi treba da se čuvaju.

Pitate se kada je sledeći retrogradni Merkur? Pa, spremni ili ne, jedan od "najstrašnijih" astroloških događaja ponovo će vam okrenuti svet naglavačke. A kada Merkur krene retrogradno, mnoge stvari biće "izgubljene u prevodu".

Možete da pošaljete poruku pogrešnoj osobi, posvađate se s voljenom osobom bez valjanog razloga ili platite mnogo novca za kvar koji ste mogli da sprečite. Saznajte kada će 2023. nastupiti retrogradni Merkur i kako da ublažite njegov negativan uticaj.

Ove godine Merkur će četiri puta biti retrogradan.

Januar

Prvi ovogodišnji retrogradni Merkur pružiće vam osećaj "viđenog", a to je zato što je počeo već 29. decembra 2022. godine.

Prvih nekoliko nedelja u godini Merkur će ići retrogradno u znaku Jarca, što će trajati sve do 18. januara 2023. Kada Merkur krene retrogradno u ovom znaku, očekuju vas velike revizije, preispitivanje ciljeva i očekivanja za ovu godinu, kao i čemu posvećujete najviše vremena i pažnje. Dok počinjemo godinu s retrogradnim Merkurom u Jarcu, možda se osećate napeto i pomalo "pregorelo", ali to je dobro, jer nakon kiše dođe dolazi sunce.

April

Očekuje se da će drugi ovogodišnji retrogradni Merkur uzdrmati stvari kada stigne proleće. Od 21. aprila do 14. maja 2023, Merkur će retrogradno ići u znaku Bika, naglašavajući sve stvari vezane za lične vrednosti i finansije. Vaš osećaj stabilnosti biće testiran, što se može manifestovati kroz finansije, imovinu ili u vašim intimnim odnosima. Mogući su sukobi s drugima zbog različitog shvatanja životnih stavova, a granice tolerancije biće na testu.

Dobra vest je da ova retrogradnost donosi i priliku za neke važne razgovore. Iako tema novca može biti neprijatna, to je prilika da razmotrite svoju trenutnu situaciju i odlučite šta ne funkcioniše. Takođe je odlično vreme da se fokusirate na uštedu novca.

Avgust

Ako ste se nadali bezbrižnom letovanju, razočaraćete se. Tokom avgusta biće većih komunikacijskih smetnji i manjih drama kada se Merkur po treći put kreće retrogradno.

Merkur će poješati stvari u Devici 23. avgusta i tu će ostati do 15. septembra 2023. Ovaj retrogradni Merkur biće najizazovniji u godini. Možete očekivati ​​sve klasične simptome tipične za ovaj nepovoljan aspekt u ovom periodu, naročito probleme u komunikaciji, s propuštenim rokovima, neočekivanim kašnjenjima i generalnim neprijatnostima. Tokom ove retrogradnosti možete da se osećate neorganizovaon, poput muve bez glave. Međutim, kroz prepreke ćete imati priliku da otkrijete neka nova, praktična rešenja. Devica je praktičan znak, vidi probleme i dolazi do rešenja logično. To će vam pomoći da nađete načine za snalaženje u haosu.

Decembar

I konačno, baš u vreme za proslavu kraja godine, poslednji retrogradni Merkur u godini počinje u Jarcu 13. decembra 2023. i završava se u Strelcu 1. januara 2024. Kada se retrogradni Merkur pojavi oko praznika, možete očekivati ​​probleme s planovima putovanja i organizacijom proslava. Strelac vlada putovanjima, tako da retrogradni Merkur u ovom znaku neće biti blagonaklon prema planovima. Bilo bi mudro napraviti rezervne planove u slučaju da stvari krenu po zlu. To znači izradu kopija karata i rezervacija, ponovnu proveru datuma pre rezervisanja letova i dvostruka razmišljanja pre nego što u poslednjem trenutku unesete promene u utvrđene planove.

Ovaj retrogradni Merkur takođe će se prisetiti tema iz prvog ovogodišnjeg retrogradnog Merkura, dajući vam priliku da razmislite o tome koliko ste daleko stigli i kuda idete sledeće.

