OVE STVARI IZ HOTELSKIH SOBA NISU BESPLATNE! Mogu da vas optuže za krađu, zato je dobro znati šta SMETE da ponesete sa sobom!

Koliko puta ste spakovali bočice šampona i male sapune u svoj kofer kada ste ga napuštali hotel? U anketi istraživačke kompanije "OnePoll" u ime "Expedije", 78 odsto Nemaca izjavilo je da su neke stvari poneli kući iz hotela.

Na prvom mestu su se našli proizvodi za ličnu higijenu poput šampona i regeneratora koji završe u koferima 56 odsto ispitanih.

foto: Shutterstock

Popularni predmeti koji gosti kradu su koverte i hemijske olovke (23%). Na trećem mestu su papuče s 18%, ispred čaja i kafe na četvrtom mestu (17%). Ono što manje uzimaju iz hotela su ogrtači (14%), šolje (6%), ukrasi (4%), prekrivači (3%) i kuvala za vodu (2%).

Da li je to dopušteno?

S pravne strane gledišta, ne smete ništa da ponesete sa sobom iz hotelske sobe. Takođe ni gelove za tuširanje i sapune, šampone i kreme. Sve je to deo hotelskih sadržaja i namenjeno je za korišćenje tokom vašeg boravka, iako u praksi većina hotela na to zažmuri. Nakon što su artikli već iskorišćeni, oni se ionako moraju zbrinuti. Dakle, ovde nema problema.

foto: Shutterstock

Papuče: Slična situacija je i sa papučama. Hotel ne može ponovo da ih koristi iz higijenskih razloga, tako da ih lako možete poneti kući.

Neki hoteli nude i razglednice kao podsetnik, koje takođe možete uzeti bez posledica.

foto: Shutterstock

Minibar se naplaćuje: Možete bez oklevanja da konzumirate ako su čokoladice ili jabuka na radnom stolu u vašoj hotelskoj sobi, ali ako su voće i grickalice u raznim drugim kesicama i poslasticama, možete pretpostaviti da je deo mini bara i to se naplaćuje!

Ogrtači, vešalice, peškiri: Jasno je i nedvosmisleno kod većih stvari i predmeta koji se stavljaju na raspolaganje i drugim gostima poput ogrtača, vešalica, peškira, jastuka, suncobrana i budilnika. Ako to uzmete sa sobom, podložni ste kaznenom progonu. To čak može da dovede do prijave.

foto: Profimedia

Knjige, posuđe, pribor: Knjige, pribor za jelo, posuđe i pribor za dom su apsolutno zabranjeni za poneti. Ne treba li to posebno spomenuti? Neverovatno, ali da!

Kreveti, televizori: Iz hotelskih soba navodno su već nestajali kreveti, televizori i kompletna kupatilska oprema. Inače, to se često pogađa u hotelima čiji liftovi vode tačno do podzemnog parkirališta.

Krađa posteljine: O svom iskustvu govorila je i Anke Cimbal, portparolka "Best Western Hotel Group". U poslednje vreme nije bilo velikih krađa. “Prošlo je dosta vremena otkako su ljudi dolazili s praznim koferima i onda sa sobom nosilii svu posteljinu”, kaže ona.

foto: Shutterstock

Sapuni iz hotela: "Sve dok gosti s vremena na vreme ponesu sapun sa sobom, nije problem. Uglavnom, možete čak biti srećni ako vas taj mali suvenir kasnije podseća na prijatan boravak u hotelu. Drukčije je sa peškirima i ogrtačima - ne možete samo da ih ponesete sa sobom."

Treba pitati recepciju: "Uvek pitajte na recepciji šta smete da ponesete sa sobom. Često možete i da kupite kućni ogrtač", poručila je portparolka Anke Cimbal.

(Kurir.rs)

