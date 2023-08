NEDELJNI HOROSKOP OD 7. DO 13. AVGUSTA: Ovna očekuje sjajna nedelja, Rakovima treba odmor, a njima će trebati mnogo strpljenja!

Evo šta zvezde donose u periodu od 7. do 13. avgusta.

Top 3 horoskopska znaka kojima će naredna nedelja biti odlična su Ovan, Blizanac i Strelac.

OVAN

foto: Shutterstock

LJUBAV: Strast koju ćete pokazivati prema drugoj strani ponekad će je uplašiti. Čini se da sada tačno znate šta želite i očekujete isto od voljene osobe. Međutim, biće potrebno malo više takta i strpljenja da se stavovi iskristališu. Budite umereniji.

KARIJERA: Biće dana kada ćete biti u iskušenju samozadovoljstva. Vaša samoprocena treba da bude realna i zrela. Svaki vaš pokret odražava ono što nosite u sebi. Zato je bolje pustiti druge da pričaju o vašem radu. Tako će sve biti uverljivije.

ZDRAVLJE&SAVET: Blagi pad imuniteta.

BIK

foto: Shutterstock

LJUBAV: Na vašem ljubavnom nebu pojaviće se nova svetlost. Dugo ste ovo čekali i nećete moći da verujete da vam se otvaraju nove ljubavne mogućnosti. Obuci se i izađi, među ljude. Međutim, nemojte preterivati sa sopstvenom prezentacijom.

KARIJERA: Imaćete mnogo zanimljivih sadržaja na poslu. U plusu će svakako biti oni čija je priroda posla kreativna. Biće naglašeno i povezivanje sa mladim saradnicima. Sami ćete pripremiti nove, bolje uslove za rad.

SAVET: Osetićete da možete više i bolje. Uložiti napor.

BLIZANCI

foto: Shutterstock

LJUBAV: Strpljenjem i tolerancijom mogli biste da poboljšate svoj odnos sa voljenom osobom. Nijedna diskusija, posebno motivisana ljubomorom, neće doneti rezultate. Vreme je da igrate partiju zatvorenih karata, zato se uzdržite. To će biti dobro.

KARIJERA: Zaposleni u svim aktivnostima vezanim za akciju moći će da se iskažu više nego inače u svom poslu. Mnogi će biti prepoznati kao talentovani ili barem kao kvalitetni zaposleni. Drugi će biti zanimljivi drugima.

SAVET: Budite ono što jeste i ne plašite se.

RAK

foto: Shutterstock

LJUBAV: Zabava će biti imperativ u vašem privatnom životu. Nećete težiti ozbiljnoj vezi, bar ne po svaku cenu, ali ako se dogodi, prihvatićete je. Oni koji su već u vezama povezaće se sa mladim društvom i zajedno žuriti. To će biti dobro.

KARIJERA: Moguće je da ćete se naći u situaciji da će se vaša dostignuća najozbiljnije meriti. Kriterijumi mogu biti strogi, ali ne plašite se - imate sve kvalitete da dobijete zasluženu dobru ocenu. Ovo će pokrenuti neke transformacije.

SAVET: Manje se stresirajte, više se odmarajte.

LAV

foto: Shutterstock

LJUBAV: Vidiš da ne vredi ni mrzeti ni boriti se jer to nikuda ne vodi. Bolje je povući se i razmišljati u tišini, čak i o onome što nam se sada ne sviđa. Onda pustite sve i fokusirajte se na ono što je dobro u vašem privatnom životu. naći ćeš nešto.

KARIJERA: Tehnika ubijanja dve muve jednim udarcem ovog puta neće uspeti, ali hoće vaša sposobnost da radite dve stvari u isto vreme. Zato se odlučite za ovo drugo. Poslovi u tišini su više naglašeni, ali se kroz to borite za svoje ideje.

SAVET: Odspavajte se. Potreban vam je san.

DEVICA

foto: Shutterstock

LJUBAV: Iako emotivno nećete osetiti ispunjenje koje ste očekivali, vaš pozitivan i vedar stav doneće vam neke ljubavne poene. Vaš partner će razumeti vašu povećanu potrebu za društvenošću. Neki će se zabavljati sa poznanicima bez plana.

KARIJERA: Nakon što rešite jedan problem, sada ćete raditi sa manje napetosti i više zadovoljstva. Međutim, od vas će se i dalje tražiti povećan angažman. I ove nedelje će biti ovako. Zato zasučite rukave i ne postavljajte nepotrebna pitanja.

SAVET: Prošetajte pre spavanja.

VAGA

foto: Shutterstock

LJUBAV: Elokvencija i otvorenost biće vaši aduti za zavođenje osoba suprotnog pola. Ponekad ćete biti nedostižni za druge. Ipak, prepustite se onome koga volite, posebno da se kasnije ne biste kajali. Ljubav je možda daleko, ali ti si tu.

KARIJERA: Ključ uspeha u poslu ovih dana leži u saradnji i prihvatanju nekih kompromisa. Ne forsirajte svoj put, jer drugi vode za sada glavnu reč. Budite otvoreni i kooperativni i sve će ići u dobrom pravcu.

SAVET: Eliminišite frustracije kroz sport.

ŠKORPIJA

foto: Shutterstock

LJUBAV: Oni koji vole voleće intenzivno, a druga strana će uzvratiti malo manje intenzivno. Ipak, neka prihvate ono što imaju, jer nismo svi mi u paru uvek u istoj fazi. Samci će osvojiti brzo i lako. Dani su dobri za ljubav i društveni život.

KARIJERA: Pogledajte pažljivije oko sebe i naći ćete mnogo onih koji bi želeli da rade sa vama. Neophodno je bolje povezati i osmisliti efikasniji organizacioni plan. Kada to uradite, sve što treba to da uradite i da pratite. Vi to možete.

SAVET: Analizirajte svoje stavove.

STRELAC

foto: Shutterstock

LJUBAV: Ako još uvek tražite srodnu dušu, obratite pažnju na ljude koje srećete na zabavama ili sportskim događajima. Neko vas verovatno jako voli i jedva čeka da primetite. Ako ste u vezi, vaša veza će biti stabilna, a obe strane će biti zadovoljne.

KARIJERA: Kako nedelja bude odmicala, biće sve jasnije da imate neophodno znanje i stručnost koja se sada traži. Mnogi će pokazati na vas i reći da ste vi osoba koju treba zaposliti. Ali taj angažman neće ići glatko jer će morati da sarađuju.

SAVET: Budite strpljivi.

JARAC

foto: Shutterstock

LJUBAV: Prvi deo nedelje doneće lepe ljubavne događaje, a od sredine nedelje stvari usporavaju. Vaše ljubavno raspoloženje će biti niže, prilike za poznanstva će početi da se ređaju, a oni u vezama malo će se udaljavati jedni od drugih.

KARIJERA: Imate dobru priliku za razvoj karijere ili profesionalni razvoj. Bez obzira na spoljašnje okolnosti, prihvatite ono što vam se nudi i krenite u osvajanje novih iskustava. Proširićete vidike, a nešto ćete i zaraditi.

SAVET: Ne morate da smanjite kriterijume.

VODOLIJA

foto: Shutterstock

LJUBAV: Sad vam je potpuno jasno da volite i da vas vole. Jedino što se pitate dokle će to tako trajati. Ovo pitanje sada je suvišno, a vaše brige samo opterećuju sklad koji možete da živite. Od vas zavisi da li ćete se okrenuti ka svetlu ili ka tami.

KARIJERA: Činiće vam se da je sve u rukama drugih. Što je najgore, bićete u pravu. U ovom trenutku vi ne možete mnogo uticati na stvari, ali to ne znači da nećete moći kasnije. Da bi to dočekali spremni, nemojte se živcirati. Sarađujte uz diplomatiju.

SAVET: Izdržite.

RIBE

foto: Shutterstock

LJUBAV: Bez obzira na unutrašnju sigurnost i samopouzdanje, grešićete u koracima. Uspeh u privatnom životu zavisiće od vas i vaše sposobnosti samokontrole. Potrudite se i dajte sve od sebe, ali budite realni.

KARIJERA: Sve što je šematski vas sada sputava. Bićete u poziciji da se prilagodite novim programima, najčešće onima koje su osmislili drugi. Ne paničite, samo prođite kroz to. Nemaš druge. Ako ništa drugo, sazrećete još više.

SAVET: Istražite svoje talente.

(Kurir.rs/Ehoroskop)

Bonus video:

01:56 ODMORIĆU SE KAD UMREM! Mladi glumac osim snimanja radi još puno drugih, različitih poslova! Odao tajnu kako sve postiže