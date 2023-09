"LJUDI KOJI SEDE SAMI U RESTORANU SU JADNICI" Lupio pa ostao živ, a na mrežama nastao KARAMBOL: "Neprijatno mi je da ih gledam"

Komentar Britanca izazvao je lavinu kritika. On je na veoma negativan način pričao o ljudima koji sami odlaze odnosno sami sede u restoranima. To se mnogima nije dopalo.

"Mislim da su ljudi koji to rade jadni. Mislim da je Aleks (voditelj emisije) jedan od onih luzera koji idu sami u restorane i to je čudno. Idem u restorane, uvek imam društvo, vidim goste koji jedu sami i neprijatno mi je. Pitam se šta su njihovi motivi. Mislim da je to stvarno jako bizarno", rekao je u emisiji "Good Morning Britain" Rajan Mark Parsons, koji je bio najmlađi učesnik BBC-ijevog rijaliti programa "The Apprentice" i rijalitija "Celebs Go Dating".

♬ original sound - GoodMorningBritain @goodmorningbritain Fans of 'solo dining' claim it promotes healthier 'mindful' eating as they focus on their food, rather than being distracted by chatter. Online searches for 'solo dining' soared by 357% in 12 months and the report by hospitality experts is urging pubs and eateries to cater for loners by playing background music to 'fill the void of no conversation.' What do you think? #GMB #goodmorningbritain #debate

Voditelj pomenute emisije nije se složio sa tim.

"Imam dosta obaveza na poslu, dvoje dece. Ako mogu da odvojim 30 minuta kako bih sam jeo u restoranu pre nego što dođem kući i usput pokupim hranu za decu i verenicu, to je sjajno. Ljudi ponekad misle da se druga strana nije pojavila na sastanku, pa dobijem besplatan dezert, 10 odsto popusta na računu. Mislim da je to neverovatno i sjajno."

Parsons je uzvratio: "Govoriš mi da nije čudno kada neko ide sam u restoran? Nađi prijatelje!"

Na TikToku se ova rasparava naširoko komentariše: "Čekajte da sazna da ljudi i putuju sami", "Život je prekratak da čekamo druge. Idem sama u restorane, bioskop, na koncerte", "Nema ničeg lošeg u tome da se ide sam u restoran".

