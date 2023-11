KAKO ZAISTA ZVUČI PRIČANJE U SNU: Glumac snimao sebe dok spava i sve objavio, a evo kada je vreme da idete KOD LEKARA (VIDEO)

Pričanje u snu može biti vrlo smešno, zabavno, fascinantno, ali i sramotno. Možda ste pričali o nečemu što ste sanjali, odnosno proživeli tog dana, a možda ste i otkrili onome pored vas mnogo više nego što ste želeli.

Ljudi u snu pričaju najviše 30 sekundi po epizodi, no neki mogu da pričaju više puta u istoj noći. Ponekad su to vrlo jasni izrazi i možete potpuno da razumete šta onaj koji spava govori. Međutim, katkad će to biti i mumlanja koja se teško dešifruju. Dok ih slušate, činiće vam se da se obraćaju sami sebi. Neki šapuću, a neki i viču.

Adamu Rozenbergu, filmašu i video uredniku iz SAD prijatelji su rekli da često priča u snu, pa je odlučio da se snimi. Napravio je kompilaciju svojih najboljih "provala" i objavio na Jutjubu.

Ko priča u snu i zašto?

Polovina dece između tri i deset godina priča u snu, a tek mali broj odraslih - oko 5 odsto. Neki mogu da pričaju svaku noć, a muškarci i žene rade to podjednako. No stručnjaci veruju da je pričanje u snu nasledno.

Naučnici još nisu sigurni pričamo li u snu ili ne jer se somnilokvija javlja u svim fazama sna. U većini slučajeva je potpuno bezopasna, ali ponekad može biti znak poremećaja spavanja ili određenog zdravstvenog stanja, piše Webmd.

foto: Profimedia

Tokom noćnih terora ili strahova deca vrište, viču i udaraju se. Teško je probuditi ih iz tog stanja. Deca koja imaju noćne terore češće mesečare i pričaju u snu. Pričanje u snu može se javiti tokom mesečarenja, ali i poremećaja hranjenja u snu, stanja u kojem čovek jede u snu.

Poremećaj u ponašanju za vreme REM faze sna može rezultirati vikanjem, roktanjem, pa čak i nasilnim ponašanjem.

foto: Profimedia

Šta sve može podstaći pričanje u snu?

Ako inače ne pričate u snu, a odjednom ste počeli, to može biti i zbog sledećih razloga:

određenih lijekova

emotivnog stresa

temperature

mentalnih poremećaja

uticaja narkotika

Kad treba posetiti lekara?

Ako se pričanje u snu javi odjednom u odraslom dobu i propraćeno je strahom, vrištanjem i nasilnim reakcijama dobro bi bilo posetiti lekare specijalizovane za spavanje.

foto: Profimedia

Takođe, ako mislite da vaše dete ima problema sa snom, dobro je porazgovarati s pedijatrom kako biste saznali više. Kod odraslih je pričanje u snu povezano s manjkom sna, pa čak i nesanicom, kaže specijalista za spavanje Majkl Breus za Self.

Ima li pomoći?

Nema poznatog načina da se smanji pričanje u snu. Izbegavanje stresa i puno sna smanjiće verovatnoću vaših noćnih razgovora. Možete voditi dnevnik spavanja koji će vam pokazati kakav vam je ritam usnivanja i buđenja. Vodite ga dvae nedelje.

Zapišite vreme odlaska u krevet, vreme kada ste otprilike zaspali i kada ste se probudili. Dobro je zapisati i eventualne lekove koje ste pili i u koje doba dana ste ih uzimali. Šta ste pili svaki dan takođe zapišite, pogotovo pića s kofeinom i alkohol. Zapišite i kada ste vežbali.

(Kurir.rs/ 24sata.hr)

