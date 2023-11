SRBIN PODELIO SVOJA ISKUSTVA SA SRPKINJAMA I STRANKINJAMA: Da li naše devojke imaju PREVELIKE ZAHTEVE, žao mi ali niste najlepše!

"Nekad je trava stvarno zelenija negde drugde", napisao je 25-godišnji momak iz Srbije onda kada je izneo svoje mišljenje i iskustvo sa Srpkinjama i sa devojkama van naše zemlje. Opisujući sebe kao prosečnu osobu, kaže da mu nije jasno zašto je za Skandinavke i latino devojke dovoljno dobar, za Srpkinje ipak, očigledno nije.

Neimenovani Srbin (25) želeo je sa drugima da podeli svoje gledište kada su u pitanju njegovi uspesi u muško-ženskim odnosima. Kao neko ko ih nije imao sa devojkama iz Srbije, priznao je da smatra da su one krive za to. Pokretanjem ove teme stvorio je pravu raspravu na internetu.

Dakle svima je očigledna svakodnevna pojava tema u kojima reditori izražavaju svoje probleme koji se tiču privlačenja suprotnog pola. Iako stvarno mrzim ovakve generalizacije i optužbe, moje lično iskustvo me navodi do zaključka da su za to velikim delom odgovorne naše žene. Imajte u vidu da ovo dolazi od osobe koja krivi sebe za sve i trudi se da maksimalno preuzme odgovornost za svoje postupke i ne optužuje grupe ljudi, ali u ovom slučaju stvarno ne mogu da dokučim šta mi fali. Da li naše devojku imaju prevelike zahteve, da li su više frigidne ili konzervativne ili nešto treće stvarno ne znam?

Jedno znam, za dve godine na zapadu i severu Evrope sam imao daleko više uspeha na tom polju nego za 25 godina života u Srbiji (aj' da kažemo 10 godina, jer očigledno da nisam jurio žene iz kolevke).

Uzmite u obzir i da sam preko otišao sa par hiljada evra i jednim koferom, dok sam u Srbiji imao svoj stan i auto, bla bla, dakle imao sam neki visi društveni status u Srbiji nego novopridošli imigrant bez ikakve imovine, poznanstva ili znanja jezika (osim engleskog naravno).

Prilično sam prosečan i normalan lik, nit bogat nit siromašan, nit lep nit ružan, prosečne visine, osrednje harizme, nisam neki toksični mačo lik a nisam ni mlakonja. Za Skandinavke i latino devojke dovoljno dobar, za Srpkinje očigledno ne. I ne, žao mi je devojke, ali iako jeste lepe, niste najlepše. Elem, ako ima ovde momaka koji imaju slične probleme a imaju mogućnost da se presele negde, probajte. Nekad je trava stvarno zelenija negde drugde. Ja samo iznosim svoje iskustvo, možda neće svakome biti isto", stoji u njegovoj objavi.

"Druge ne glume neke univerzalne kraljice"

Za početak bilo je onih koji su se složili sa njim.

"Od ljudi sam čuo da je u Nemačkoj i Švedskoj apsolutno normalno da devojka priđe momku, ne glume neke univerzalne kraljice i top modele, ne misle da su izgledom Džesika Alba i Monika Beluči. Kod nas devojke očekuju da ih moliš mesecima da izađu sa tobom", "Baš sam nedavno bio u Holandiji i poprilično sam se iznenadio koliko su tamo devojke ljubaznije, prirodnije i spontanije. Ovde devojke mahom imaju stav kao da su od suvog zlata, pa otud sve veći broj likova odustaje od prilaženja", pisali su neki.

Ipak, u komentarima su se javili pojedinci koji su objasnili o čemu se zapravo tu radi - da je svima, ono drugačije, nepoznato primamljivije, te da zbog toga kao stranac u drugoj zemlji, osoba može imati više uspeha. Mada retko kada su u pitanju duže staze.

foto: Profimedia

To je samo "efekat stranca"

"Da uzmem zdravo za gotovo sve ovo što si rekao, postoji nešto što se zove 'efekat stranca'. Bukvalno si predstavljao egzotiku, kao Crnogorka u Kini", "Zabavno kako je kod ovih tema fokus uvek na ženama umesto da gledaš konkurenciju a to su lokalni muškarci. Za latino devojke si čista egzotika a za skandinavke je dovoljno da nisi mutav i da ti ne treba pet piva da im priđeš", "U USA su mi žene bukvalno padale od oduševljenja jer sam im pridržavao vrata kad ulaze/izlaze. Tamo je najveći adut što nisam tipičan Amerikanac i što imam manire koje sam doneo", bili su neki od komentara sa naglaskom na "efekat stranca".

A onda su se javile i same žene ali i oni muškarci koji su stali njihovu stranu

"Proputovala sam Evropu i najlepše devojke sam videla u Srbiji", "Imaš stav 'izvinite, devojke, ali niste najlepše, one tamo neke su bolje od vas, što nećete da budete sa mnom, u čemu je problem, jer u meni sigurno nije - kao nisi ti problem očigledno, nego svi drugi", "Ono što ja mogu da dodam na ovu temu, to je da imam tri drugarice od 25-30 godina koje izgledaju 'kao avion', a ponašaju se tako da psovku ne secam se kad sam čuo. I opet, niko im ne prilazi, u kom god gradu da se nađu, osim totalnih d**ila koji misle da je BMW dovoljan. Onda mi ortaci kažu: 'Šta ja njoj da prilazim kad nemam šanse?'. Priđi, probaj, ako ne ide teraj dalje", pisali su oni koji se nisu složili sa mišljenjem autora.

Kurir.rs/Blic