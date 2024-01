VELIKI GODIŠNJI HOROSKOP ZA 2024: Ovan će upoznati NOVU LJUBAV, a evo ko će se izboriti za POVIŠICU i napredak u karijeri

Kroz predstojeću godinu jednoj eri definitivno dolazi kraj, a druga započinje. Ovo potencira kretanje Plutona, koji će u novembru definitivno napustiti znak Jarca, u kojem je boravio od 2008. i preći u prostore Vodolije. Ključni datumi su 21. januar, kada Pluton prelazi u znak Vodolije i dolazi na mesto u kojem je bio od kraja marta do 11. juna 2023, pa je dobro prisetiti se koje su nam teme tada bile bitne jer bi mogle ponovo da se aktiviraju.

Na prvi dan septembra Pluton opet skreće u Jarca, donosi važno restrukturiranje nekih pozicija i uloga u našem životu, ali i u društvu, naročito kad je reč o vladajućim strukturama, da bi 19. novembra ponovo prešao u Vodoliju. Njegov dugotrajni boravak u tom znaku mnogo toga će temeljno transformisati i promeniti, posebno na polju prijateljstva, načina na koji doprinosimo društvu, zajednici, kako sprovodimo svoje planove. Možda će svako od nas proći kroz malu ličnu revoluciju čiji će cilj biti sloboda i pravo na slobodu. Ovaj uticaj najviše će pogodovati Blizancima, Vagama, Ovnovima, Strelčevima, a nešto više izazova donosi Lavovima, Škorpijama, Bikovima, dok Vodolije, koja ga ugošćuju, imaju priliku da dubinski promene ono s čim nisu zadovoljne u svom životu, ovaj put beskompromisno.

Kuda nas vodi Jupiter

Jupiter će do 25. maja boraviti u Biku i podržati nas u nekim finansijskim aktivnostima. Možemo nešto da kupimo ili prodamo, uložimo novac u preuređenje prostora, angažovati se u smislu povećanja zarade i unošenja više ravnoteže između prihoda i rashoda. Dobro je više pažnje obratiti na događaje koji će se odviti u aprilu, kada se Jupiter i Uran nađu na istom nivou Bika. Inovacije, nova otkrića, nove ideje, dolazi nešto što može da unapredi određeni aspekt našeg života. Jupiter predstavlja rast, istraživanje i učenje, dok Uran predstavlja prosvetljenje, područje veće svesti i originalnog samoizražavanja. Kad se Jupiter i Uran okupe, to je poput divlje zabave na kojoj su svi pozvani da se opuste i budu ono što jesu. Jupiter nas uvek tera da isprobamo nove stvari i naučimo više, dok Uran uvek govori o pronalaženju našeg pravog Ja i širenju vaše svesti. Zajedno, oni čine prilično dinamičan duo koji nas vode prema novim otkrićima.

U maju Jupiter se povezuje s Neptunom u Ribama. Osetljivi Neptun podstiče Jupiterovu ekspanzivnost i idealizam, a ove dve planete zajedno predstavljaju saosećanje, idealizam i sanjarsku prirodu. Kada se Jupiter i Neptun povežu, treba da verujete u nešto. Imate priliku da pokrenete ostvarenje svog sna ili učinite nešto što će nadahnuti i vas i druge. Ovo je aspekt dobra i pomaganja drugima. Ovi će aspekti biti naročito povoljni za Bikove, Rakove, Device, Jarčeve i Ribe.

Kada 25. maja Jupiter pređe u znak Blizanaca, u kom će ostati do 9. juna 2025, mnogi će se osetiti motivisanima za učenje, predavanje svog znanja drugima, velika važnost pridaje se komunikaciji i saobraćajnoj infrastrukturi i obrazovanju. Mnogi će kupiti novi auto, mobilni telefon ili računar. Češće ćemo odlaziti na kraća putovanja. Biti aktivniji na društvenim mrežama. Neke pozitivne promene mogu se dogoditi u vašem komšiluku ili u načinu na koji razmišljate o svom životu, ma budućnosti generalno. On će posebno nagraditi Blizance, Vodolije i Vage.

Ovan

Ocena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Pomračenje na relaciji vaš znak i vama nasuprotni - Vaga, prilično će promeniti i vas, ali i način na koji razmišljate o svojim odnosima i kako se povezujete s drugima. Moguće su i značajnije promene u jednom odnosu ili vašem braku, zavisno od trenutne situacije. Ako se odnos ne može dalje razvijati jer to vi ili vaš partner ne želite, može doći i do prekida odnosa. Takođe, ulazak nove osobe u vaš privatni život može vam pokazati kakav je vaš trenutni odnos i šta uopšte želite dalje. Pomračenja uvek traže razvoj i napredak, a ako se tome opiremo, nešto odlazi iz našeg života. Najznačajniji periodi su april, septembar i oktobar i u tim mesecima može doći do neke prekretnice ili novih saznanja. Zanimljivo je i koliko ćete se vi promeniti, na način da ćete postati spremniji na neke iskorake od kojih ste dosad zazirali.

Posao i novac: Perspektive su dosta dobre za vas. Do maja Jupiter vam omogućuje da dođete do novih ili većih izvora zarade, a od juna pa nadalje ukazuje se prilika za honorarni posao, češće putovanja, kao i za dalju edukaciju. U godini ste kada biste mogli da budete pozvani da svojim radom doprinosite dobrobiti drugih ljudi ili da češće i više pomažete, donirate ili se bavite i nekom vrstom humanitarnog rada. Neki bi mogli i da razmišljaju o zaokretu u karijeri ili čak i o preseljenju u drugi grad ili državu. Napredak će vam biti važan, ali privatni život će ipak biti važniji. Vaš unutrašnji mir neće imati cenu, stoga će vam nešto teže padati rad u velikim sistemima i korporacijama. Iskoristite neke podsticaje koji se javljaju kroz proleće.

Zdravlje i forma: Godina pred vama kao da traži od vas da pronalazite vreme za odmor, odmak od užurbanosti i trke za obavezama i novcem. Stoga s vremena na vreme priuštite sebi odlazak na neko mirno mesto gde možete da budete sami i dobro se odmorite. Više pažnje zdravlju posvetite tokom oktobra, vodite računa o kretanju, zubima, plućima i glavi. Privatni odnosi biće malo nestabilni i to će vam trošiti dosta energije.

Bik

Ocena godine: 4/5

Ljubav i odnosi: Ovo je važna godina za vas jer može da vas pomeri s nekih starih mesta koja više nisu dobra za vas. Jupiter u vašem znaku do kraja maja donosi neke nove prilike i mogućnosti, samcima novo poznanstvo, zauzetima priliku da regenerišu svoj odnos i povežu se na neke nove načine. Naročito značajan može biti april, kad se Jupiter i Uran sreću u vašem znaku i odjednom, niotkuda, dolazi prilika. U godini ste kada možete jasnije definisati šta želite i šta vam treba od partnerskog odnosa. Biće možda još nekih povrataka na staro kroz septembar, oktobar i novembar, ali nakon toga se sve pokreće napred. Moguće je da se obnovi odnos s jednom osobom iz vaše daleke prošlosti ili da pronađete bolje načine kako da s partnerom sarađujete po pitanju roditeljstva i porodičnih obaveza.

Posao i novac: Dobra godina za novac. Vreme je da pokrenete neke planove koji su vezani uz kupovinu, prodaju. Takođe, ako želite da unapredite svoje prihode, ovo je vaša godina. U prilici ste da podmirite neka stara dugovanja i osećate se rasterećenije po pitanju novca, ali i posla. Ako želite da promenite posao, iskoristite prilike koje vam dolaze tokom jesenjeg perioda. Pomračenja u znaku Ovna i Vage zaista mogu da donesu promene u vašem radnom prostoru, od dolaska novih kolega, selidbe u novi radni prostor, do prilike da pronađete bolje plaćeni posao s radnim uslovima koji će vam biti bolji nego što su postojeći. U mogućnosti ste i da napredujete i ostvarite odlične finansijske i poslovne rezultate. Važno je da se usudite pokrenete i isprobate nešto novo, bez straha i negativnih projekcija na budućnost.

Zdravlje i forma: Planete vam omogućuju da unesete pozitivne promene u svoj izgled, podmladite se, izgledate bolje nego ikad. Osim toga, nestaće ili će se smanjiti neke zdravstvene smetnje koje su vas pratile u proteklom periodu. Mogli biste da pronađete neka nova interesovanja i hobije koji će vaše dane učiniti ispunjenim, a vas zadovoljnim. Obratite i malo više pažnje na to šta jedete, na odabir namirnica koje kupujete. Ishranom možete unaprediti i svoje zdravlje.

Blizanci

Ocena godine: 3/4

Ljubav i odnosi: Shvatićete da ne ide više po starom. Javiće se potreba da preispitate svoje granice prema drugima, videti gde vas poštuju, a gde iskorišćavaju. Ovo je vreme kada ćete resetovati mnoga područja svog života, pa tako i partnerski deo. Vi se menjate i ne možete više da tolerišete neke stvari. Saturn u Ribama vas uči kako biti odgovoran za svoja dela, ali i prema samom sebi, kako ne prihvatati ono što vas potcenjuje ili na bilo koji način zlostavlja. Ulaskom Jupitera u vaš znak od juna dolazi buđenje. Onaj trenutak kada progledate i vidite. Jupiter će se zadržati u vašem znaku godinu dana i dati vam priliku za novi početak u ljubavi. No pre nego što krenete dalje, proverite jeste li završili neke stare priče, jeste li na miru s prošlim iskustvima kako ona ne bi uticala na vašu novu priču. Sada s partnerom možete ispisati nove stranice vašeg odnosa, možete rasti zajedno, ali važno je pronaći mir s onim što je bilo.

Posao i novac: Poslovna i finansijska priča doživeće preporod. S jedne strane Jupiter vas vodi prema novim poslovnim postignućima, a s druge strane Saturn stvara neka ograničenja. Kad se pojave ograničenja, vidite šta vam pokazuju. Možda je to šef koji vas sputava, možda vaš strah, a možda previše opterećenja koja dolaze s raznih strana, pa ne možete da se krećete onom brzinom kojom biste želeli. I nema ništa loše u tome da idete sporije, da nekad manje radite, pa čak se i manje trudite. Nemojte sebi previsoko postavljati lestvicu, unazadiće vas takvo ponašanje. Saturn će vas zaustavljati kako biste preispitali svoje ciljeve i put kojim idete. Je li on dobar za vas? Pomoći će vam da osvestite svoje vrednosti i da ne pristajete na manje od onog što vam zaista pripada. I ne zaboravite da se prisetite šta ste sve dosad postigli.

Zdravlje i forma: Trebaće vam više odmora, sporije i blaže prema sebi. Možda će jedna starija osoba iz vaše blizine trebati vašu pomoć. Što se vašeg zdravlja tiče, obratite pažnju na disajne putove, noge, stopala. Pazite kako hodate, naročito u aprilu. Posetite kiropraktičara ili se češće podvrgnite masaži. Vašoj kičmi biće potrebno rasterećenje. I čuvajte se prekomernog stresa.

Rak

Ocena godine: 5

Ljubav i odnosi: Meseci pred vama donose vam više mira, stabilnosti i sigurnosti kad su u pitanju odnosi s drugima. Više nego ikad znate šta hoćete i niste opterećeni svojim željama. Ako ste u vezi ili braku, partner će vam biti naklonjeniji i spremniji na stvaranje kompromisa. Možete razvijati svoj odnos, češće putovati i više razgovarati o zajedničkoj budućnosti. Samci bi mogli da sretnu osobu iz prošlosti, nekog ko im je puno značio, a sada s nekih novih pozicija i razumevanja sebe, u prilici ste da dobijete više od tog odnosa. Značajni događaji mogli bi da se pokrenu već u januaru, te da se nastave kroz proleće. Jupiter u Biku vam daje dovoljno vere i optimizma, pa nepoverenja i nesigurnosti gotovo da nema. Nakon što u junu Jupiter uđe u znak Blizanaca, moguće je da se čisti prošlost, naročito ako vam jedno teško iskustvo koje ste proživeli ne dopušta da se otvorite prema novim mogućnostima.

Posao i novac: I na poslovnom planu očekuje vas uglavnom stabilna godina. Eventualne turbulencije i probleme više ne doživljavate kao ugrožavanje, već kao priliku da nešto kvalitetno promenite. Pomračenja u znaku Ovna i Vage mogli bi da donesu neke važnije poslovne preokrete na način da se ohrabrite da više izložite, pa i da rizikujete kad su u pitanju posao i novac. Na primer, ako niste zadovoljni na postojećem poslu, pojaviće vam se nova prilika. Doći će do nekih preookreta u vođenju firme u kojoj ste zaposleni. Pomračenja vas pozivaju da se ohrabrite na aktivnosti koje ste dosad izbegavali, a ako se usudite, očekuje vas napredak i odmak od nekih starih mesta na kojima se osećate statično i pasivno. April i maj, a potom kraj godine periodi su novih poslovnih i finansijskih mogućnosti.

Zdravlje i forma: Imaćete više energije, uvešćete zdravije navike u svoju svakodnevicu i više ćete se baviti svojim telom i njegovim potrebama. U drugoj polovini godine praktikovaćete neku tehniku ili veštinu koja će vam pomoći da se iscelite od nekih starih zdravstvenih smetnji ili traumatskog iskustva. Uvešćete i više reda u svoj ritam spavanja i buđenja. Brojne su dobrobiti od odlaska u prirodu, meditacije, boravka u tišini.

Lav

Ocena godine: 4

Ljubav i odnosi: Uran u znaku Bika i dalje može da stvara povremene turbulencije u vašem privatnom prostoru. Kao da vam treba više slobode, više nezavisnosti i vremena za sebe i ono što je vama bitno. Možda su vam trenutno i prioriteti drugačiji, pa ovaj deo života naprosto puštate da se odvija spontano. Ulaskom Jupiter u znak Blizanca, od juna pa nadalje obogatićete društveni život i povezati se s novim ljudima. Kroz nova poznanstva, javljaju se i nove ljubavne prilike, naročito kroz leto i kraj godine. Vaš partner bi mogao biti dosta usmeren na karijeru i nešto odsutniji iz vašeg privatnog prostora. Neka važna promena i preokret mogli bi da se dogode u aprilu kada se susretnu Jupiter i Uran u znaku Bika. Ova i iduća godina tek su priprema za velike ljubavne iskorake koje vas očekuju od 2026, pa nadalje.

Posao i novac: Očekuje vas finansijsko reprogramiranje. Više ćete se baviti odnosom između svojih prihoda i rashoda. Ako ste uložili novac, moguće je da ga povučete ili da odustanete od nekog projekta. Ova godina i nije naročito povoljna za finansijske rizike. Nije isplativo ulaziti ni u poslovne saradnje s drugima, naročito ako delite finansijsku priču. Proleće može biti ključno za donošenje odluka vezanih uz vaš dalji poslovni smer. Što želite da radite, gde želite da radite? Leto vam pruža obilje novih poslovnih i finansijskih prilika pa ih iskoristite jer će vas to osnažiti na mnogo načina. Kada Mars u vašem znaku krene unazad od 6. decembra, vreme je da i vi usporite i vidite šta se može bolje, šta može više i drugačije. Ovaj Mars će vas naučiti kako da efikasnije i produktivnije delujete.

Zdravlje i forma: Ako se pojave neke smetnje, nemojte ih ignorisati. Uvedite zdravije navike u svoj život, naučite kako da se oslobađate stresa ili da se prosto klonite situacija koje nisu dobre za vas. Vodite računa o nogama, štitnoj žlezdi i krvnom pritisku. Druga polovina godine vam donosi više blagostanja, manje uznemiravanja i priliku da sanirate neke smetnje koje su vas pratile u proteklom periodu. Akupunktura ili homeopatija mogu biti dobar izbor za isceljenje nekih problema, ako ih bude kroz prvu polovinu godine.

Devica

Ocena godine: 3

Ljubav i odnosi: Saturn u znaku Riba promeniće sliku vaših odnosa. Primetićete da po starom više ne ide. Kao da jasnije vidite i sebe kroz svoje odnose. Ako ste sami, možda teže pronalazite onu pravu/pravog ili nailazite na prepreke u uspostavljaju stabilnog odnosa. Možete uočiti razliku između potencijalno pravog odnosa i nekoga ko samo traži povremenu ljubavnu vezu. Privlače vas ljudi koji su ambiciozni u svojim ciljevima i koji će biti ozbiljni u vezi, ali kao da se tu pojavljuju i neke okolnosti koje otežavaju prisutnost u odnosu ili zahlađuju odnos. Saturn u vaš život može doneti i vrlo intenzivnu karmičku priču, osobu koja možda nije došla da ostane, ali će uticati na vas kao retko koja dosad. Obratite pažnju da li nerešene situacije iz prošlosti utiču na vaš odnos i imate li očekivanja koja druga strana nije u mogućnosti da ispuni.

Posao i novac: U godini pred vama može doći do preokreta u poslovnoj sferi života. Saturn revidira i menja ugovore, saradnje i partnerstva, a od juna pa nadalje pozicija Jupitera vas podstiče da se sklonite s nekih loših mesta i učinite kvalitetni iskorak napred. Imate priliku nešto da učite, dalje se obrazujete ili promenite posao. Pomračenja na relaciji Ovan/Vaga sigurno će do kraja godine uticati i na vašu finansijsku strukturu. Vreme je za podmirenje nekih dugovanja, izlaska iz minusa na računu ili za neke podsticaj da se upuste u krupniju investiciju kao što je kupovina nekretnine. Posebno obratite pažnju na događaje koji vas očekuju u aprilu, maju, potom u oktobru. U tim mesecima može doći do intenzivnijih finansijskih iskustava koji će vas podstaći na delovanje.

Zdravlje i forma: Vreme je da razmislite o svojim prehrambenim navikama i unesete u svoju ishranu više voća i povrća i izbacite masnoće i ugljene hidrate. Mogli biste češće da osetite umor u nogama ili smetnje sa želucem. Saturn može doneti gubitak telesne težine, ali i povremene nalete nezadovoljstva, pa i anksioznosti. Zato je važno da se što više krećete i redovno vežbate. Pijte što više tečnosti i nezaslađenih čajeva.

Vaga

Ocena godine: 4

Ljubav i odnosi: Ako vam se povremeno bude činilo da vaš ljubavni život sve više liči na vožnju rollercoasterom, "okrivite" pomračenja. Na primer, kada potpuno pomračenje u znaku Ovna, 8. aprila aktivira vaše polje partnerstva, skinuće ružičaste naočare, pokrenuće zbivanja koja će vam pomoći da jasnije sagledate svoje odnose, kao i svoju ulogu u njima. Taj proces promena započeo je već kroz 2023. i trajaće celu ovu godinu. Novi krug očekuje vas kroz oktobar, tačnije 2. oktobra, kada bi pomračenje Sunca u vašem znaku moglo nešto da raščisti, dugoročno vas osnaži i donese ličnu promenu. Imaćete koristi od novih saznanja vezanih za to šta tražite u svojim vezama i odgovaraju li one vašim potrebama. Priznajte šta se događa, iako vam to možda neće biti uvek prijatno. Bitno je za vašu sreću u ljubavi za budućnost.

Posao i novac: Zbivanja pred vama donose vam i neke preokrete na poslovnom planu. Ako shvatite da postojeći radni uslovi ne ispunjavaju vaše želje i očekivanja, krenućete u akciju. Ako uspete da se izborite za bolje uslove, ostajete tu gde jeste, u protivnom moguće je i da dignete ruke od svega i krenete u potragu za boljim poslom. Ova godina ima snažan razvojni aspekt za vas, na svim područjima, tako i na ovom. Ne možete više pristajati na loše kompromise, premala primanja, spremni ste da tražite više i bolje. Takva odlučnost će vam otvoriti neke nove i bolje mogućnosti, nešto o čemu niste ni sanjali. No da biste došli do toga, treba da shvatite da zaslužujete više i da možete bolje. Ključno razdoblje biće jesen unutar koje će se menjati i vaša finansijska priča.

Zdravlje i forma: Pomračenja mogu doneti promjene i na ličnom planu, po pitanju vašeg zdravlja i izgleda. Mogli biste da izgubite na telesnoj težini ili promeniti nešto na svom izgledu. Vodite računa o bešici, bubrezima i koži, naročito kroz proleće. Poželjno je promeniti ishranu, redovno uzimati vitamine, a eventualne bolove u donjem delu leđa tretirati jutarnjim istezanjem, redovnom masažom i vežbanjem.

Škorpija

Ocena godine: 4

Ljubav i odnosi: Jupiter će se do juna kretati vašim poljem odnosa i povećavati prilike za upoznavanje novih ljudi, putovanja, kao i za neke nove privatne i poslovne saradnje. Ukoliko ste zadovoljni svojim odnosom, i vi i partner ćete se više truditi kako biste izgladili neke probleme iz prošlosti i više uživali u svom odnosu. U protivnom, moguće je da se kada to najmanje budete očekivali, pred vama pojavi osoba čija će vas prisutnost ostaviti na trenutak bez teksta. Takav scenario je naročito moguć kroz april i jun. Nudi vas me jaka strast, neizvesnog ishoda. Odluka će biti na vama. Saturn će vam doneti neke veće odgovornosti po pitanju dece, no isto tako ćete postati svesni da su sve samostalnija, te da odrastaju i da vi sada možete da naučite nešto od njih. Prelazak Plutona u znak Vodolije pojačava aktivnost na porodičnom i stambenom planu. Kao da se nešto temeljno menja kroz roditelje, ali i vašu roditeljsku ulogu.

Posao i novac: Stvari nad kojima nemate kontrolu mogle bi da poremene vaše planove, naročito od kraja marta i tokom aprila kada pomračenja odrade "svoj deo posla". U periodu ste kada se puno toga može promeniti, od radnog mesta, do načina na koji obavljate svoja zaduženja. Neki će se preseliti u novu kancelariju, drugi će shvatiti da previše rade, te da je nužno pronaći više ravnoteže između rada i odmora. U prilici ste da napravite bolji plan i organizaciju posla ili promeniti ljude s kojima sarađujete. Sada dugoročno sređujete svoju poslovnu priču, pa je dobro da idete postepeno, korak po korak. Finansije su dobre, s tim da od juna pa sve do sredine 2025. može doći do nekih odluka koje se tiču kredita, nasledstva ili veće investicije. Izvesna je dobit od imovine drugih ljudi. Ako na to pretenduje još jedna osoba, pokušajte što pre da se dogovorite.

Zdravlje i forma: Vreme je da neke stare terete maknete sa svojih leđa. Možda ćete kroz ovu godinu ozbiljnije shvatiti važnost brige za svoje fizičko zdravlje i odgovornije se odnositi prema samima sebi. Važnost zdravlje ishrane i redovnog vežbanja počeće da vam se pokazuje od proleća. Svemu bi mogao da prethodi manji pad energije koji vas očekuje kroz februar i prvu polovinu marta. Proverite vid, posetite zubara, održavajte higijenu sopstvenih misli. I pronađite vreme u svom životu za uživanje.

Strelac

Ocena godine: 2/3

Ljubav i odnosi: Vaša ljubavna priča kroz narednu godinu "traži" neko poboljšanje i resetovanje, na način da drugačije preuredite svoju bračnu svakodnevicu i zaduženja koja imate. Potrebna je nova ravnoteža između primanja i davanja. Saturn "upire" prstom u slabe tačke vašeg odnosa koje se tiču preuzimanja veće odgovornosti za dom, porodicu, možda i decu, bilo s vaše ili partnerove strane. Odnosi koji su dugo u krizi mogu proći kroz prekid, a u nekim slučajevima može se pojaviti i prilika za novu vezu, posebno ako ste samci ili pak usamljeni u svojoj vezi ili braku. Retrogradni Merkur u vašem ljubavnom sektoru od 1. do 25. aprila može privući dodatnu pažnju na vaše ljubavne odnose, a postojeći problemi traže novi pristup. Kao da je potrebno skloniti neke terete koje vučete već dugo u svom odnosu. Jupiter ulazi u vašu kuću braka i odnosa 25. maja i biće tamo do sredine iduće godine, a taj uticaj donosi ekspanzivnu energiju u vaše odnose s drugima.

Posao i novac: Uran u vašem polju rada i dalje donosi pomalo i neočekivane promene u vaš radni život, posao koji radite ili posao koji želite da radite. Jupiter do pred kraj maja širi i povećava vaše poslovne mogućnosti, donoseći vam nagrade i priznanja. Možete stvoriti vrstu radnog okruženja u kojem možete napredovati ili tražiti prilike za nove radne projekte ili potpuno novi posao koji vas motiviše. U drugoj polovini godine pokazuje se prilika za sklapanje novog ugovora ili poslovnog saveza. Približavate se kraju značajnog finansijskog razdoblja s Plutonom u vašem finansijskom polju do 20. januara, a zatim se vraćate na poslednji krug resetovanja od 1. septembra do 19. novembra pre nego se vaša finansijska slika potpuno oporavi i stabilizuje. Pluton će dugoročno doneti velike transformacije kada je u pitanju način na koji zarađujete, trošite i ulažete novac.

Zdravlje i forma: S obzirom na uticaj Jupitera i Saturna kroz narednu godinu dobro je češće kontrolisati svoju zdravstvenu situaciju, izbegavati stresne situacije i delegirati odgovornosti kako biste imali više vremena za odmor i predah. Proverite štitnz žlezdu i hormone. Takođe u aprilu iskoristite neke dobre prilike koje vam mogu pomoći da unapredite svoje zdravlje, formu i vitalnost. Avgust je idealan za odmor koji će vam biti neophodan.

Jarac

Ocena godine: 4

Ljubav i odnosi: Uran je cele godine u vašem prostoru ljubavi, a tu i je i Jupiter do 25. maja, što vam omogućuje da unesete više ljubavi u svoj život, ponovo se povežete sa svojim srcem, pa čak i uživate u nekim novim ljubavnim ponudama. U prilici ste da uživate u pažnji potencijalnih udvarača i pronađete uzbudljivu ljubav. Ako ste u vezi, možete je učiniti razigranijom, te se prisetiti kako je to bilo kada ste se tek upoznali. Zapravo cela godina je dosta povoljna i podržavajuća za vaš privatni i ljubavni život. Sada možete krenuti prema boljem životu, i to bez prepreka i muke, prema onome što zaista želite da živite. Neka lepa iskustva mogu da dođu kroz roditeljsku ulogu i decu. Takođe, ukazuje se prilika i za preseljenje ili ulazak u već i lepši stambeni prostor, ako budete to želeli.

Posao i novac: Pluton će opet najaviti neke značajnije promene i preokrete na polju finansija koji će biti bitni za vas u godinama koje dolaze. Sada možete postati svesniji svojih vrednosti i načina na koji zarađujete novac, te kako vrednujete sebe u poslovnom svetu. Jupiter vas do maja podržava u novim finansijskim investicijama, pa čak i u brzoj ili lakoj zaradi. Od juna pa sve do kraja godine okolnosti su povoljne za ulazak u nove poslovne projekte, za promenu posla kao i za poboljšanje radnih uslova. Dolaze vam i nove ponude naročito kroz proleće. Ova godina može biti značajna i po radu na terenu ili po honorarnom ili sezonskom poslu kojim ćete uvećati svoja mesečna primanja, naročito kroz februar i mart.

Zdravlje i forma: Kroz ovu godinu zdravlje i sve što je vezano za zdrav život može imati vašu punu pažnju, naročito od juna pa nadalje. Uvodite neke nove navike u svoju svakodnevicu koje podržavaju vašu formu, raspoloženje i vitalnost. Mogli biste da se podvrgnete nekoj terapiji ili estetskom tretmanu podmlađivanja. Svemu može pomoći više kretanja i vežbanje.

Vodolija

Ocena godine: 4

Ljubav i odnosi: Predstojeća godina pod uticajem Jupitera trebala bi da donese renesansu u vašem ljubavnom životu i odnosima. Jupiterovo kretanje znakom Blizanaca od 25. maja pa sve do sredine 2025. pomaže vam da se otvorite ljubavi, više uživate i zabavljate se. Možda želite više vremena s ljudima koje volite, više romantike i sastanaka, a možete biti šarmantniji, zaigraniji i društveniji, čime ćete privlačiti pažnju i naklonost drugih. Ako ste slobodni, u prilici ste da privučete mnogo novih ljubavnih interesovanja. Nova poznanstva, flert, zaljubljivanje, sve je moguće. Ako ste u vezi, možete uživati u ponovnom paljenju iskri i pronalaženju više vremena za romansu sa svojim partnerom. Neki pripadnici ovog znaka mogli bi svoj odnos da obogate ostvarenjem kroz roditeljsku ulogu. Jedan vaš uspeh ili ostvarenje doprineće tome da se partner ponovo zaljubi i vas.

Posao i novac: Kretanje Saturna vašim poljem novca menja materijalni aspekt vašeg života, odnos prema novcu i želji da budete stabilniji i finansijski sigurniji. Ako postoje finansijske lekcije koje morate da naučite, Saturn može da vas podstakne da prođete kroz neka iskustva kako biste u budućnosti mogli da unesete više zdravlja u svoje finansijsko i poslovno područje. Tu je potrebna neka nova disciplina, kao i spremnost u mudrija ulaganja i investicije. Generalno je pred vama dosta dobra poslovna godina, a od leta pa nadalje, Jupiter može doneti i darove, na način da budete nagrađeni za minuli rad i ostvarena postignuća. Kroz jun, jul i jesen očekuje vas dosta posla, ali i prilika za napredak. Očekivanja nadređenih biće velika, ali to je nešto s čim ćete uspešno izaći na kraj.

Zdravlje i forma: Ovo je vreme kada možete uložiti dodatni trud u poboljšanje svog izgleda i forme, a prve ozbiljnije rezultate počećete da primećujete od leta, pa nadalje, i bićete sve zadovoljniji sobom i svojim izgledom. To će uticati i na vaše raspoloženje, kao i na način razmišljanja. Više se ne ograničavate, već dajete sebi više slobode i prostora za uživanje u životu.

Ribe

Ocena godine: 3

Ljubav i odnosi: Saturn će kroz ovu godinu dublje zakoračiti u prostore vašeg znaka i možda praviti uticaj na vaš Sunce. To je izuzetno važan period života u kojem se menjate, okrećete leđa nekim osobama i teretnim situacijama i imate potrebu pomno da počistite svoj privatni prostor. Mnogi će shvatiti kako ne mogu dalje po starom. Kroz početak godine, pa sve do kraja marta planete ukazuju na tajnu ljubav i sastanke koji se odvijaju daleko od oka javnosti. U aprilu nešto zastaje, usporava se i imate utisak da niste tako bliski s partnerom kako biste to želeli. Ulaskom Jupitera u znak Blizanaca krajem maja, pa sve do kraja godine moguće je da dođe do prekida odnosa koji vas već dugo opterećuje, ali i do jedne nove prilike u vašem ljubavnom životu. Leto će biti prepuno zanimljivih i novih iskustava, a jesen će vam pokazati kuda i kako dalje.

Posao i novac: Pomračenje koje će kroz narednu godinu zahvatiti vaše polje novca, imovine, nasledstva izgledno će rezultati nekim važnim odlukama i promenama na tim područjima života. U prilici ste da uložite novac, nešto prodate ili kupite. Isto tako sada želite više da zarađujete i odbacujete one poslove koji nisu produktivni i ne donose željene rezultate. Saturn vas definitivno čini ozbiljnima i promišljenima, daje vam strukturu, uči vas planiranju i organizaciji, a odnosi s Jarčevima mogu biti podsticajni za vaša poslovna nastojanja. Kroz drugu polovinu godine može doći do značajnog preokreta u vašem životno-poslovnom smeru. Nešto privodite kraju, a nešto novo započinjete. U svemu što radite i kod važnih poslovnih pitanja, odlučujte smireno i trezveno. Dajte sebi vremena.

Zdravlje i forma: Zbog uticaja Saturna dobro je uvesti u svoju svakodnevicu što više kretanja i opuštajućih aktivnosti. Nekad njegov uticaj može doneti prolaznu anksioznost i zabrinutost. Obavite lekarski pregled, osnažite imunitet prirodnim pripravcima i pijte što više tečnosti. Naročito su osetljiva stopala, vene i donji deo nogu. Povremeno su mogući i poremećaji spavanja. Od septembra imate mnogo više energije i bolje ste raspoloženi.

