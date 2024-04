PUN MESEC U ŠKORPIJI 24. APRILA DONOSI DRASTIČNE PROMENE: Istine izlaze NA VIDELO, a pokreću se OVI OPASNI procesi TRANSFORMACIJE

Energija Škorpije, ojačana punim mesecom, tera nas da se oslobodimo materijalnih vezanosti, donosi nam iskušenja, borbu, kao i trijumf i pobedu ako uspemo da prevaziđemo ličnu krizu.

24. aprila pun mesec je u znaku Škorpije. Ovo je znak elementa vode, ima fiksne kvalitete i stoga je više povezan sa emocionalnom sferom osobe, tajnama podsvesti.

foto: Shutterstock

Škorpija je najjači i najizdržljiviji znak Zodijaka, zadužen za pitanja života i smrti, seksualne sfere, ogromnog novca i moći, kaže astrolog Marina Skadi (Marina Sokolova) .

Pluton je vladar punog meseca 24. aprila i nalazi se na vrhu napete „tau-kvadrat“ konfiguracije sa Suncem i Mesecom, pokreće opasne procese transformacije.

Neprijatni događaji koji će se desiti u roku od plus/minus 3 dana pre i posle punog meseca ukazaće na to u kojim oblastima je nastala stagnacija energije. To znači da je došlo vreme da se neke promene izvrše svesno, a ne da sve ide svojim tokom - bez truda, problem neće nestati sam od sebe. Dolazi snažan pun mesec u Škorpiji, pa ako ga sami negde ne primenite, priroda će to učiniti umesto vas. Ovo je vreme oslobađanja od prošlosti i nepotrebnih stvari, vreme prekida zastarelih veza. Negativnosti u svim oblastima života izlaze na površinu. Ko se dostojanstveno nosi sa okolnostima, savladaće vijugavu stazu do vrha, koja je za svakog drugačija.

foto: Marco Taliani de Marchio / Alamy / Alamy / Profimedia

Drugi vladar Škorpije je nekontrolisani Mars, koji pojačava lične ambicije, odlučnost i konkurenciju. Planeta aktivira tačke ljudske krize, koje su i tačke rasta. Na dan punog meseca, Mars u suprotnosti sa negativnom karmičkom tačkom - Crnim mesecom (Lilit), postavlja najbolnija pitanja. Svaka kriza sadrži neki test, a shodno tome i pobedu i prelazak na novi nivo. Sva iskušenja kroz koja moramo da prođemo služe našem pročišćenju i razvoju Duha.

U narednim danima pre i posle punog meseca 24. aprila, ljudi su skloni da se ponašaju agresivno, pokušavajući na sve moguće i nemoguće načine da ostvare svoje želje i ciljeve. U lunarnoj astrologiji, trenutak punog meseca odgovara Marsu, simbolizujući aktivnu pokretačku snagu, veliku žeđ za životom i strast. I mnogi ljudi se vode motom: „sve ili ništa“.

foto: Profimedia

Škorpija je drevno zodijačko sazvežđe, uključeno u katalog zvezdanog neba Klaudija Ptolomeja „Almagest“. Nalazi se u potpunosti na Mlečnom putu. Sazvežđe Škorpion se sastoji od sjajnih zvezda i ima karakterističan obrazac u kome se nagađa oblik Škorpije. Pravi vrhunac sazvežđa je sjajna zvezda, crveni superdžin Antares, što na grčkom znači „suparnik Aresa (Marsa).“ U pogledu sjaja i boje, ova zvezda je zaista veoma slična Marsu. Njegov prečnik je 700 puta veći od sunčevog, a sjaj je 9000 puta intenzivniji.

Zanimljiv objekat Škorpijusa je najmoćniji diskretni izvor rendgenskog zračenja - neutronska zvezda Scorpius X-1 i njen satelit, zvezda pratilac, čiju materiju prvi aktivno apsorbuje. Predstavnici znaka Škorpije su takođe skloni stalnoj samokritici, a pun mesec u ovom znaku povećava takve procese.

foto: Profimedia

Posebna sila privlačnosti, prirodni magnetizam Škorpije, u ovom znaku se prenosi na Mesec, formirajući posebnu psihološku klimu u danima aprilskog punog meseca. Postoje anksiozna raspoloženja, ono što se dešava izaziva strah. Ali istovremeno ga pleni sve zabranjeno, mistično i tajno. Mesec u Škorpiji je u padu, ovo je najranjivija pozicija noćnog svetila, a u ličnim horoskopima pokazuje sklonost ka samouništenju. Instinkt samoodržanja gotovo je potpuno zamenjen žeđom za moći.

Na pozadini retrogradnog Merkura (od 1. do 25. aprila) pravi se više grešaka, uključujući i one koje dovode do nepopravljivih posledica. Mnogo toga je skriveno u ovom periodu, iskrivljeno, izjave su često oštre i nepromišljene, ovih dana ima dovoljno slučajeva manipulacije. Merkur se kreće kroz Ovna, a ovim horoskopskim znakom, poput Škorpije, vladaju ratoborne planete Mars i Pluton. Malo kasnije će postati jasno da događaji treće desetine aprila aktivno menjaju svet. Pun mesec 24. aprila ima moćan arsenal uticaja na okolnu stvarnost.

(Kurir.rs/GlossyEspreso/J.M.)

Bonus video:

