SVE O RAKU OD KOG JE MISICA DIJANA PREMINULA: Kod mladih žena uopšte NE POKAZUJE SIMPTOME, a evo šta treba svaka žena da uradi bar jednom godišnje!

Dijana Milojković preminula je u ponedeljak u 33. godini nakon petogodišnje borbe sa invazivnim rakom materice.

Samo nekoliko meseci nakon otkrila je da ima metastaze na limfnim žlezdama - u abdomenu i stomaku.

Rak materice spada u jako podmukle i opasne tumore koji na početku ne daje nikakve simptome. Aleksandra Kostić, specijalista ginekologije, ispričala je koji su to prvi simptomi raka materice.

"To je jedna široka priča jer rak materice može da bude rak endometrijuma, sarkom materice, metastaza sa nekog drugog organa recimo grlića materice. Metastaza uglavnom ide na najbliži organ, a kasnije na udaljene organe. Ova vrsta karcinoma uglavnom na početku ne daje nikakve simptome, a kada krenu simptomi onda je to često uzapredovala faza bolesti. Početni simptomi mogu da bude vrlo nespecifični, osoba ih ne prepoznaje, a kada ih prepozna onda je to uglavnom uzapredovali karcinom", rekla je doktorka Kostić.

"Karcinom jajnika se, na primer, otkriva pukom srećom jer ne postoji skrining za karcinom jajnika, kao što postoji za rak grlića materice. Rak materice može da se otkrije ultrazvučno, ali to nije specifičan metod. Ultrazvuk je pomoćna dijagnostička metode i ne može sa sigurnošću i da nam kaže da neko ima rak. Obično se posumnja na rak materice, pa se uradi biopsija pa se pošalje na histopatološki, ali kod mladih osoba je teže. Lako nam je kada dođe žena koja je u menopauzi pa ima zadebljali endometrijum pa joj uradimo kiretažu i dobijemo nalaz da je karcinom, ali kada je mlađa osoba kod koje je endometrijum deblji ili tanji u zavisnosti od hormonskog statusa u kojem se trenutno nalazi mnogo je teža dijagnostika", ističe ona.



Važno je pomenuti koji su prvi simptomi ove bolesti i šta je najvažnije što treba da znate o njoj.

"U početku, čak i godinama može da ne bude nikakvih simptoma. Posle toga kreće iscedak i ono što je tipično je kontaktno krvarenje ili krvarenje prilikom seksualnog odnosa. To već govori o nekoj uzapredovaloj fazi bolesti. U ranoj fazi, te pred maligne promene u onoj situaciji kada već može da se spreči nastanak karcinom ne daje nikakve tegobe", istakla je doktorka Kostić.

Preventivni pregledi u ovom slučaju su nešto što može da vas zaštiti od pojave ove podmukle bolesti.

"Jednom godišnje je sasvim dovoljno da se rade kontrolni pregledi i ono što je bitno je zaštita - kondom! Uzročnik karcinoma grlića materice je HPV virus koji se prenosi polnim putem. Nikada ni kondom ne može da vas žaštiti u potpunosti jer je jedan deo kože nepokriven kondomom, ali u preko 90 odsto slučajeva on je barijerna zaštita i to je na prvom mestu prevencija!"

"Faktori rizika su promiskuitet, nizak imunitet (kada je imunitet dobar organizam će se sam izboriti s virusom, ali ako je slab onda je to korak ka bolesti), pušenje takođe povećava rizik od dobijanja raka grlića materice, ali pre svega ako osoba dođe u kontakt s virusom, kaže doktorka i naglašava da prvo moramo da imamo virus da bismo pričali o nastanku karcinoma!



Pregled koji svaka žena treba da obavi jednom godišnje treba da obuhvata sledeće: - Papanikolau test i kolposkopija, a u sumnjivim situacijama može da se uradi i HPV tipizacija, savetuje doktorka Kostić. - Postoje tri tipa HPV virusa, sa visokim, srednjim i niskim onkogenim potenciijalom. Ako žena utvrdi postojanje virusa u telu to ne znači da će ona dobiti karcinom. To su osobe koje treba češće da se kontrolišu, znači da su one u povećanom riziku i da treba da prate stanje. U Srbiji je statistika zabrinjavajuća. Godišnje oboli oko 1.500, a umre 600 žena, što našu zemlju stavlja na neslavno treće mesto u Evropi po broju obolelih i umrlih u Evropi. Govoreći jezikom brojki, praktično svaki dan se rak grlića materice dijagnostikuje kod pet žena, a nažalost dve izgube bitku sa tom opakom bolešću. foto: Shutterstock

