PRETRAŽUJETE SVOJE BOLESTI NA INTERNETU I SVE VAM DELUJE FATALNO?! Nije loše raspitati se, ali evo kako da ne PRETERATE

Ne treba da se postidite ako se na internetu raspitate o svom zdravlju pre nego što odete na pregled kod izabranog lekara, ali ne bi trebalo ni da situaciju pretvorite u duel "internet protiv lekara".

Budite samouvereni, ali uviđavni

Nema razloga da imate grižu savest da izabranom lekaru kažete da ste se o svojim simptomima već raspitali na internetu. Vaše zdravlje vama znači više nego ikom drugom, pa pirgrlite informacije do kojih ste došli. Možda i vašem lekaru to pomogne kako bi bolje procenio vaše stanje. Ali, važno je da se setite da je on stručnjak i da poštujete njegovu vremensku ograničenost. Pre zakazanog pregleda, napravite plan kako da mu predstavite svoje istraživanje kako bi bolje razumeo sve što govorite, a da to bude u opsegu vašeg rezervisanog termina.

foto: Profimedia

Fokusirajte se na simptome

Vi ste jedini koji tačno znate šta zapravo osećate, pa svoje simptome zapišite na papir, na primer - glavobolja, ošamućenost, probavne smetnje. Budite jasni i konkretni. Ako shvate da treba podrobnije da čuju o određenom simptomu, reći će vam da opširnije objasnite.

Proverite svoje izvore

Internetom kruže dezinformacije, pa obratite pažnju da li je kredibilan sajt koji ste posetili.

Nemojte da se zanesete

Ne paničite, ma šta god saznali o svojim simptomima ili potencijalnoj dijagnozi. Često se dešava da nam se najgori mogući scenario vrti u mislima, ali to nije vaš cilj. Ostanite mirni i prisebni. Fokusirajte se na ono što osećate, kao i na prikupljanje informacija i da treba detaljno da poragovarate sa svojim lekarom. Neka on bude taj koji će vam odrediti dijagnozu.

Ne igrajte se duela "internet protiv lekara"

Kad se raspitujete o svom zdravlju online to ne mora da znači da internet ima validnije ili više informacija nego vaš doktor. Na pregled idete kako biste imali razgovor, a ne da izazivate njegovo znanje. Nameračite se tako da mu bude jasno da zajedno želite da dođete do rešenja. Budući da ćete imati detaljniji uvid o svojim simptomima, moći ćete i da bolje razumete ono što vam doktor kaže. Uzajamno poštovanje je veoma bitno, kao i da drugu osobu saslušate.

foto: Profimedia

Kurir.rs/Telegraf/Foto: Profimedia

Kurir