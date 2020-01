OVAJ LEK NE SMETE DAVATI DECI KADA IMAJU VISOKU TEMPERATURU! Dr Branimir Nestorović o virusu koji vlada u Srbiji!

Mnogi roditelju u Srbiji su ovih dana imali neprospavane noći jer su im deca zadobila virus koji izaziva jako visoke temperature. Tu ne bi bilo mnogo problema da nam roditelji nisu rekli da nikakav lek nije uspeo da pomogne u obaranju temperature.

Kada na toplomeru vidimo da dete ima temperaturu 39 ili 40 ne može da nas ne oblije hladan znoj, pa kada ni antipiretik ne uspeva da pomogne onda krećemo sa alternativnim merama.

Brojni su saveti za skidanje temperature, od saveta naših baka do prastarih metoga, pa među njima imamo tuširanje, stavljanje senfa na noge, listića krompira, mešavinu sirćeta i kukuruznog brašna, ali šta od toga zaista deluje?

Dr Branimir Nestorović, pulmolog i alergolog otkrio je za "Telegraf" koja alternativna metoda skidanja temperature je najefikasnija.

- Da li znate zašto ljudi imaju temperaturu i ko brže ozdravi, ovi koji skidaju ili oni koji ne skidaju temperaturu? Brže ozdrave oni koji ne skidaju temperaturu, prema tome, ne treba je mnogo skidati, može ako dete baš loše izgleda. Imaju engleske preporuke koje kažu da se temperatura skida ako je jako visoka, a dete loše izgleda. Van toga ne. Ono što je najbolje je tuširanje mlakom vodom i istrljati dete mekim peškirom kao da se znoji - kaže dr Nestorović.

Ilustracija foto: Shutter

Mnogi roditelji od antipiretika biraju paracetamol ili brufen za skidanje temperature, a doktor otkriva jednu novost vezanu za jedan od ova dva leka.

- Paracetamol je preključe u Kaliforniji stavljen na listu kancerogenih supstanci. Ja to stalno pričam, to je jako opasan lek jer oštećuje jetru i mozak. Može da se da brufen, ali generalno najbolje bi bilo skidati temperaturu nekim "seljačkim metodama". Recimo kod odraslih kafa je najefikasnija za skidanje temperature. Jaka koncentrovana kafa na svaka 4 sata je odličan antipiretik. Možda je najbolji list bundeve, ali gde sada da ga nađete? On je vrhunski u skidanju temperature, skuva se jedna i po šaka lista bundeve na litar vode i konzumira 4 puta dnevno i temperature nema, to je vrhunska terapija - otkriva dr Branimir Nestorović.

Kada temperatura naglo skoči i da bi je što pre oborili roditelji se često pitaju da li su efikasniji čepići ili sirupi za obaranje?

- Nemojte, molim vas, čepiće jer je apsopcija iz debelog creva promenljiva i nije ista kod sve dece - ističe doktor i dodaje:

- Temperatura je odbrambeni mehanizam, izuzetno efikasan čak i hladnokrvne životinje povise temperaturu kada su bolesne. Ribe povišavaju telesnu temperaturu kada su bolesne. To je prirodni mehanizam ubijanja virusa i bakterija. Samo ako dete izgleda loše, ako ga boli glava ako je malaksalo onda treba skidati temperaturu - zaključuje dr Branimir Nestorović.

foto: Printscreen N1

Kurir.rs/Telegraf/Foto: Printscreen

Kurir