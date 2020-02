DR VLADIMIR ŽIVKOVIĆ O LEČENJU PROŠIRENIH VENA: Evo koji je najbolji način za rešavanje ovog zdravstvenog problema!

Sigurno da nema nikog ko se u životu nije susreo s pojmom proširenih vena, žene posebno, jer za njih ne predstavljaju samo zdravstveni već i estetski problem.

Varikoznim sindromom, kako se stručno zove, označava se promenjena struktura zida vene koja za posledicu ima oticanje nogu, osećaj napetosti, bolove... Dovoljno da zbog ovih simptoma odete odmah kod lekara. Da čekate neko bolje vreme ili dane kada ćete imati više slobodnih sati na raspolaganju, nema nikakvog smisla, jer je upravo ovo period godine kada ćete, uz stručnu pomoć, najbrže i najlakše moći da rešite svoje probleme.

NEMA ČEKANJA - Izdužene, nepravilno proširene, izvijugane vene, koje se kao ljubičaste ili plave izbočine javljaju na telu, uglavnom na nogama, upozoravaju da se venska krv zadržava jer venski zalisci nisu u stanju da obavljaju funkciju vraćanja krvi prema srcu. Ružan izgled, simptomi i posledice koje zbog toga osećate s vremenom samo mogu da se pogoršaju - poručuje čitaocima Lene dr Vladimir Živković, specijalista opšte hirurgije.

foto: Privatna Arhiva

Gde se najviše stvaraju "čvorovi" krvnih sudova?

- Najčešće se javljaju na nogama, u predelu potkolenica, mada mogu da se pojave i na drugim mestima. Posledica su proširenih potkožnih vena. Inače, dubinske proširene vene se ne vide jer se nalaze između kostiju i mišića.

Kako se one otkrivaju?

- Potrebno je da se uradi klinički pregled i proceni koja vrsta terapije bi mogla da pomogne. Da bi se procenilo ukupno stanje venskog sistema, neophodna je dodatna dijagnostika.

Koliko često nas muči ovaj problem?

- Najčešće obolevaju osobe ženske populacije, od 20 do 40 godina (šest puta češće nego muškarci), pa sama činjenica da su u pitanju zapravo osobe koje su u dobu kada bi trebalo da su životno i radno najsposobnije poziva na oprez.

ŠTA SLABI VENE

Šta utiče na pojavu proširenih vena?

- Vrlo su često porodična bolest. Venski zalisci na zidovima mogu biti nedovoljno razvijeni, mogu i da nedostaju, što je određeno naslednim faktorom, a to omogućava preduslove za proširenje venskog zida, što dovodi do gubitka njegove elastičnosti, a samim tim i izduženja i proširenja same vene.

Ilustracija foto: Profimedia

Sigurno doprinosi i dugotrajno stajanje.

- Profesije u kojima se dugo stoji i malo kreće predstavljaju značajan faktor rizika nastanka proširenih vena (berberi, hirurzi, kelneri, pekari..). Kod njih zbog slabe aktivnosti mišića potkolenice dolazi do slabijeg pumpanja mišićne pumpe, tj. slabijeg potiskivanja krvi ka srcu. Proširene vene se kod žena najčešće jave posle druge ili treće trudnoće, mada može i posle prve. U trudnoći materica raste i pritiska krvne sudove karlice, što dovodi do povećanja pritiska u venama na nogama i to može dovesti do stvaranja proširenih vena. Takođe, povećana količina progesterona, jednog od glavnih hormona trudnoće, dovodi do opuštanja mišića i time sprečava razvoj kontrakcija, ali doprinosi lakšem stvaranju proširenih vena.

Kakva je situacija kod gojaznih?

- Sama činjenica da dolazi do povećanja težine dovodi do toga da dolazi i do povećanja pritiska na donje ekstremitete i krvne sudove u njima. Usled konstantnog povećanog pritiska na noge i krvne sudove u njima, dolazi do pojave proširenih vena. Ne treba zaboraviti ni da poremećaj hormonske funkcije u pubertetu, trudnoći i menopauzi dovodi do pojave varikoziteta.

Da li se problem lako rešava?

- Proširene vene su oboljenje koje je relativno lako, ali često ima tok koji znatno napreduje, što može da izazove komplikacije i umanji radnu sposobnost.

Kakvo lečenje preporučujete čitaocima Lene?

- Može da bude neoperativno/konzervativno: terapija medikamentima, sklerozantna terapija, elastična kompresija, saveti za primenu niza mera (odmaranje ekstremiteta, smanjenje gojaznosti, fizičke vežbe, izbegavanje dugog sedenja i stajanja), kojim se sprečava nastanak komplikacija i zaustavlja dalji proces širenja bolesti, ili operativno lečenje, neophodno i nezamenljivo za neke vrste površnih vena.

Ilustracija foto: Profimedia

Kod koga ne može da se primeni sklerozantna terapija?

- Značajna je u lečenju estetske komponente, ali je ne bi trebalo primenjivati kod bolesnika sa kontraindikacijama: debele noge, akutni celulitis, alergijske reakcije na sklerozantna sredstva, iniciranje u variks koji direktno komunicira s magistralnom venom, kod nepokretnih bolesnika itd.

UZ OESCH NEMA RECIDIVA Kad na red dolaze operativne metode?

- Sprovode se kad preventivne mere i druge metode lečenja ne daju valjane rezultate, a moguće je da dođe do pojave akutnih komplikacija i hroničnog venskog zastoja. Zahvat se može preduzeti i zbog krvarenja iz varikoziteta ili estetskih razloga i to je najuspešniji metod lečenja proširenih vena.

Da li klasična operacija odlazi u zaborav?

- Oporavak od ove operacije traje oko tri dana, ali uprkos dobrim početnim rezultatima, nakon desetogodišnjeg praćenja utvrđena je stopa recidiva viša od 60%.

Pomaže li laser?

- Ovom metodom se rešavaju proširene vene u natkolenom segmentu, dok se proširene vene u potkolenom segmentu nakon ove intervencije leče miniflebektomijama ili sklerozacijom, minimalno invazivnim metodama. Najbolja je savremena operacija vena OESCH, gotovo bezbolni zahvat koji se izvodi u lokalnoj anesteziji u tri faze. Mogućnost recidiva je samo 1,7 %!

Ilustracija foto: Profimedia

Udruženje Lekar info kreiralo je zdravstveno informativni veb-portal www.lekarinfo.com, preko kog možete da se edukujete i na kojem, od kuće, zakazujete pregled kod odabranog lekara širom Srbije. Posebno je važno što preko ordinacije Lekar info možete da stupite u direktan kontakt s brojnim ordinacijama, poliklinikama, klinikama, biohemijskim laboratorijama i besplatno se posavetujete. S lekarima možete da uspostavite i telefonsku i video vezu. Na vrlo jednostavan način saznajte sve što vas zanima, olakšajte sebi i bližnjima zdravstvenu situaciju savetujući se s najboljim lekarima, a ne pretraživanjem uglavnom nestručnih sajtova, što može da vas košta dodatnih i veoma ozbiljnih komplikacija.

OBRATITE PAŽNJU!

Ako se na vreme javite lekaru i brzo dobijete adekvatno lečenje, izbeći ćete opasnosti po zdravlje. Ako zanemarite oboljenje vena, može da dođe do razvoja komplikacija koje narušavaju kvalitet života. Kod starijih pacijenata, na mestu proširenih vena mogu da se jave ulceracije.

REHABILITACIJA NE TRAJE DUGO

Postoperativni tok i rehabilitacioni postupak zavisi od vrste operacije. Kod manje invazivnih procedura traje nekoliko dana, kod većih desetak. Bržem oporavku pomoći će korišćenje medikamenata koji mogu da spreče nastanak komplikacija, kao i nošenje elastičnih čarapa po preporuci lekara.

Ilustracija foto: Profimedia

(Branka Mitrović, Foto: Profimedia)

