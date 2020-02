5 SIMPTOMA RAKA KOD MLADIH SU NAJČEŠĆI I KASNO SE PRIMETE! Moraju mnogo više puta da odu kod LEKARA, a ovo su znaci!

Gotovo trećina mlađe populacije (u koju spadaju oni do 35. godine) dobija dijagnozu raka kad je prekasno - u završnim fazama bolesti. Razlog za to je što će lekari u startu, kao i sami pacijenti, olako odbaciti mogućnost teških bolesti kod mladih, računajući kako je rak bolest starijih ljudi.

Statistički, mladi čine oko 5 do 10 posto obolelih, što definitivno nije broj za odbaciti, a prema studijama potrebno im je čak trostruko više odlazaka lekaru pre nego što dobiju potvrdu dijagnoze.

1. Nebjašnjiva bol koja traje duže od nedelju dana

2. Pojava kvržica, nateknuća ili izdignutih delova kože

3. Značajan i neobjašnjiv gubitak na težini

4. Ekstreman umor

5. Promene na mladežima

Iako cilj lekara nije da podižu paniku i dalje naglašavaju kako maligne bolesti kod mladih nisu tako česta pojava, savetuju onima s takvim simptomima, a posebno sa genetskim predispozicijama, da posete svog lekara i tako odbace svaku sumnju.

Rak endometrijuma, bubrega, gušterače u porastu kod mlađih odraslih ljudi

U SAD-u je u porastu i broj obolelih od raka endometrija u skupini žena od 25 do 49 godina, kao i rak žuči kod mlađih od 30 godina. Od 1995. do 2014. godine u porastu je u Velikoj Britaniji i broj oboljelih od raka bubrega u dobi od 25 do 29 godina, i to za 6,2 posto, dok se rak gušterače u SAD-u pojavljuje 4,3 posto više u skupini obolelih od 25 do 29 godina. U toj zemlji raste i broj obolelih od multiplog mijeloma, dok beleže pad broja mlađih žena obolelih od raka dojke.

U svetu je u porastu i rak žučne kese za 36 posto kod ljudi starijih od 30 godina, stoji u istraživanju objavljenom u Lancetu.

Životni stil koji uključuje lošu ishranu i višak masnog tkiva, smatraju naučnici, mogući je razlog nastanka pojedinih vrsta raka poput raka debelog creva, raka bubrega ili gušterače. Unazad nekoliko godina intenzivno istražuju podatak da je rak debelog creva sve češći kod mlađih ljudi do 49 godina, a nekad je taj tip raka bio svojstven starijoj populaciji.

Evropska mladost na udaru je sve agresivnijih oblika te bolesti koja ne posustaje ni pred najnovijim metodama lečenja.

