NIJE VIŠE IMAO SNAGE NI DA SE POIGRA SA UNUKOM: Tada je preuzeo zdravlje u svoje ruke i oporavio se uz pomoć OVOGA!

- Bio-Teo biljni komplet me je preporodio, a još sam više bio srećan kada su kapi pomogle i mojoj supruzi, koja je godinama imala probleme sa kičmom – sav srećan javlja nam se Stevan, da poruči treći komplet posle pauze od desetak dana.

- Imam 65 godina, i nisam se nadao da ću ikada više moći da povratim snagu i dobar san – ističe Stevan.

Bio je knjigovođa i sedeo je celog radnog veka, jeo „s nogu“, a računi su morali da se slože „u jednu paru“. Čovek ni ne oseti kada ga način života dovede u teško stanje, a upravo to je zadesilo Stevana.

- Najteže mi je bilo kada nisam mogao unuka prvenca da uzmem u naručje – kaže Stevan. Toliko mi je nedostajala snaga, ali i dah. Teško sam disao, noću sam se budio mokar, san se prekidao nekoliko puta i život mi je uglavnom prolazio u sedećem položaju. Tako sam i spavao.

- Doktori su mi kasnije objasnili da je to zbog slabog protoka krvi kroz vratne žile. Srce mi je lupalo jako, a preskakanja su mi oduzimala dah.

Prvo je, kako kaže, pio po pet kapi iz biljnog kompleta tri puta na dan. Ubrzo je počeo da se oseća bolje, san je bio mirniji, a visok pritisak je pao na oko 130/80.

- To mi je ulilo veliku nadu i vratilo raspoloženje – ističe Stevan. Kada sam prešao na deset kapi, poboljšanje je bilo takvo da se nisam ni pridržavao uputstva da nakon dve nedelje uzimam po 15 kapi, zatim po 20 i na kraju po 30. Toliko mi je bilo bolje, da su se svi u komšiluku začudili kada su me videli kako držim unuka u naručju i da tako šetamo po dvorištu. To je bio moj najlepši dan ikada.

Sve se stabilizovalo, a lekari su rekli Stevanu da su rezultati mnogo bolji. On je rešio da se zadrži na dnevnom unosu od deset kapi, dokle god da traje bočica.

Njegova sreča bila je još veća kada je video da mu se i supruga oporavila.

- Mira je godinama kuburila sa bolovima u kičmi i otežano je hodala. Mazala je razne kreme, vežbala, išla na terapije i radila sve ono što se preporučuje u tim situacijama. Cirkulacija joj nije baš bila najbolja i rečeno joj je da zbog toga i pati od problema sa kičmom. Uzela je da proba moje kapi i gotovo neprimetno, bolovi su počeli da jenjavaju i svi smo bili iznanađeni koliko je postala pokretljivija – bolje je hodala, a posle jednog kompleta sve se popravilo.

- Sada zajedno šetamo unuka, idemo mnogo dalje od dvorišta i presrećni smo.

Bio-Teo komplet za srce sastoji se od 3 bočice – Antistres, Corvit i Cirkul i on:

Jača snagu oslabljenog srčanog mišića

Poboljšava cirkulaciju

Čisti krvne sudove

Pomaže kod angine pektoris, aritmije, bola u grudima

Reguliše holesterol i trigliceride

Otklanja opasnost od infarkta i štiti od iznenadnog infarkta miokarda (srčanog mišića)

Otklanja posledice infarkta

Pomaže kod pripreme za koronarografiju i operacije srca

Otklanja bolesti modernog života (nervnu napetost, stres, razdražljivost, lupanje srca, nesanicu i glavobolju.

Antistres + Corvit + Cirkul biljni komplet možete poručiti OVDE ili pozivom na

broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana od 9 do 17h.

Cena kompleta za Srbiju iznosi 2.880 rsd, za BiH 47 KM, a za Crnu Goru 26 €.

Rok isporuke je 1-3 radna dana.

https://www.youtube.com/watch?v=IrNI9Eihv38

https://www.youtube.com/watch?v=gZUqYYXNUts

https://www.youtube.com/watch?v=8pZzE_Ef9Pw&amp=&feature=emb_title

