LJUDI, KOVID NIJE GLUPOST! PROBUDITE SE! Kris je mislio da je nepobediv i da je KOVID bezazlen, a onda je ZAVRŠIO na kiseoniku

Britanski turista koji je smatrao da je korona virus obična glupost promenio je mišljenje nakon što se razboleo.

U video-poruci, koju je postavio na mrežu, Kris Grejli (29) priznaje da je mislio da je “nepobediv”, zbog čega sada nosi masku za kiseonik i leži u bolnici u Vatfordu (Engleska). Menadžer prodaje iz Mančestera nije patio od hroničnih bolesti, ali nije siguran “da će se izvući” i upozorava druge mlade ljude da ne umanjuju značaj virusa.

- Zarazio sam se na ostrvu Tenerife jer sam mislio da sam nepobediv i nisam nosio masku. Platio sam za to. Nisam patio od hroničnih bolesti. Ne želim da iko napravi istu grešku kao ja – poručuje Kris sa odeljenja za intenzivnu negu.

U video-poruci, koju je postavio na mrežu, Kris Grejli (29) priznaje da je mislio da je “nepobediv”, zbog čega sada nosi masku za kiseonik i leži u bolnici u Vatfordu (Engleska). Menadžer prodaje iz Mančestera nije patio od hroničnih bolesti, ali nije siguran “da će se izvući” i upozorava druge mlade ljude da ne umanjuju značaj virusa.

- Zarazio sam se na ostrvu Tenerife jer sam mislio da sam nepobediv i nisam nosio masku. Platio sam za to. Nisam patio od hroničnih bolesti. Ne želim da iko napravi istu grešku kao ja – poručuje Kris sa odeljenja za intenzivnu negu.

- Zato vas molim da ozbiljno shvatite ovu poruku, jer svakom može isto da se desi, čuvajte se, najozbiljnije vas molim.

Kris je poruku snimio u subotu i objasnio da se razboleo prethodne nedelje na Kanarskim ostrvima. Pre tri dana je potvđeno da je zaražen i dijagnostikovano mu je akutno zapaljenje pluća, prenosi "Dejli mejl".

- Bio sam bolestan skoro ceo odmor, izgubio sam čulo ukusa, mirisa, oblivao me je hladan znoj – kaže Kris. Kad se vratio kući, stanje mu se veoma pogoršalo. U nedelju su ga hitno poslali na testiranje i snimanje da bi ga istog dana vratili kući, misleći da je sve u redu. U utorak ujutro Krisa su hitno odvezli pravo u bolnicu za lečenje obolelih od kovida-19.

- Prošle nedelje mi je bilo toliko loše da mislim da sam bio bliže paklu nego ikada. Sedeo sam i čekao da umrem. Ne mogu da dišem, hodam, da se pomerim. Kao zombi. Pijem četiri različita antibiotika, steroide, na kiseoniku sam 24 sata dnevno, izbušen sam kao narkoman – kaže on. - Prvi sam rekao da je sve to glupost i da nam virus ništa ne može ako smo mladi, da je to samo jak grip, zavera vlasti, bla, bla bla… Nije tačno! Ovo je STVARNO. To me stvarno ubija – poručio je Kris.

- Pre nego što odete na kućnu žurku zato što mislite da ste nepobedivi, pogledajte ovu sliku i zamislite sebe u toj situaciji. Svako može da se razboli. Ovo je ozbiljno. Ljudi, probudite se... Život je prekratak da rizikujete zdravlje, ja sam to shvatio na najgori mogući način i ne želim da se to desi još nekome.

kurir.rs

Kurir