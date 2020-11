LORENA JE IMALA GRIP I KORONU U ISTO VREME: Prvo me je grebalo grlo, a onda je krenulo 7 DANA PAKLA! Imala sam OVE SIMPTOME

Stručnjaci već mesecima ukazuju na opasnost koju bi sezona gripa mogla da donese u ovom trenutku, a to je preklapanje sa korona virusom. Sada se čini da se to ne dešava često, ali kada se desi vrlo je problematično, a o tome najbolje svedoči priča profesorke Loren Hajns iz Kentakija.

Ona je svoju ispovest podelila sa javnošću, a objavljena je na specijalizovanom portalu za zdravlje, medicinu i nauku "Statnews".

Prenosimo je u celosti:

"Moja borba sa dvostrukom infekcijom počela je u utorak popodne grebanjem grla, i blagim, ali dosadnim kašljem. Povezala sam ga sa ledenim temperaturama noću ovde u Kentakiju. Nisu mi nepoznate respiratorne infekcije, jer godinama živim sa alergijama, astmom i slabim imunitetom. U sredu ujutru dobila sam napade kašlja od kojih mi se zavrtelo u glavi. Otišla sam kod svog lekara koji me je uveravao da nema Kovid-19, iako se u našem okrugu broj slučajeva povećavao i smatrao se "crvenom zonom".Bila sam pomalo skeptična, jer sam tog jutra saznala da je učenik u mojoj školi gde radim kao profesor šapnskog jezika i društvenih nauka dobio pozitivan test na korona virus.

Iz predostrožnosti sam se testirala na streptokoke, grip i korona virusa. Bila sam iznenađena kada sam dobila dijagnozu gripa, a dobila sam i recept za neke lekove i uputsvo da ostanem kod kuće bar nedelju dana. U četvrtak sam bila jako umorna i sve me je bolelo, ali sam uspela da preguram sav posao koji imam. Osim povremenih napada kašlja, sve je ukazivalo na to da zaista imam grip. Ipak, sledećeg dana dobila sam i pozitivan test na Kovid-19. Trebalo je da očekujem te vesti, jer sam prethodne večeri upalila sveću sa mirisom bundeve, ali sam tek kasnije shvatila da uopšte nisam osetila njen miris.

Bila sam izuzetno uplašena, ali i ljuta. Bila sam ljuta na školu koja nije poštovala preporuke države da se nastava odvija na daljinu, na svog doktora koji je umanjio opasnost virusa, na čalnove moje porodice i prijatelje koji su me smirivali, pa čak i na sebe jer sam stvarala lažni osećaj sigurnosti noseći masku, pročišćavajući vazduh i misleći da me zaštita od pleksiglasda u učionici stvarno šititi. Bila sam ljuta, a i dalje sam, jer je pandemija postala toliko politizovana u SAD, da nije bilo dovoljno ni to što sam preduzimala sve mere zaštite.Počela sam da se inhaliram četiri puta na dan kako bi mi pluća bila čista, te sam počela da uzimam cink i vitamin D.

ip, a kada je Kovid-19 stupio na snagu. Neprestano sam spavala i nisam imala fokus ni za gledanje serija, Mogla sam da uradim samo najjednostavnije stvari.

Imala sam nekoliko npada bolova u stomaku, a doživela sam sasvim novu senzaciju - trnce koji su mi prolazili nasumično gornjim i donjim delom stomaka.

Tek u petak, punih sedam dana nakon što sam saznala da imam i Kovid i grip, uspela sam da se prebacim iz kreveta na kauč. Tokom te nedelje izgubila sam 6 kilograma. Posle nekoliko zalogaja hrane osećala sam mučninu, a bilo je dana i kada ništa nisam jela.

Kada sam se fizička osećala najgore, to je bilo upotpunjeno i anksioznošću. Svaki put pre nego što zaspim pitala sam se da li ću moći da dišem kada se probudim. Neverovatno sam zahvalna što su moji respiratorni simptomi bili blagi i što sam uspela sve da prebrodim bez hospitalizacije.

Još uvek ne znam gde sam obolela od gripa ili Kovida-19, ali verujem da je to bilo u školi. Nisam bila u samoposluzi ili restoranu još od marta zbog niskog imuniteta. Jedini bliski kontakti koje sam imala bili su moja majka i sestre, a obe su bile negativne na korona virus i nisu imale simptome. U školi uvek nosim masku.

Sada se osećam bolje i daleko manje strepim. Ipak i dalje sam zabrinuta jer niko ne zna koliko traje imunitet na Kovid-19, te kakvi su potencijalni dugoročni efekti. Problemi sa umorom i probavom trajali su dugo, a jednom prilikom imala sam i zabrinjavajuć bol u grudima.

Posle svega, mogu samo da kažem da moramo ozbiljno da se trudimo da zaštitimo ljude oko sebe, jer preventivne mere nisu garancija (što sam naučila na teži način)".

