SRPSKI IMUNOLOG BORISLAV KAMENOV: Vitamini D, C, minerali cink i selen, probiotik i folna kiselina su ključ za JAČANJE IMUNITETA

Iako se polako vraćamo u normalne životne tokove, dok brojke novozaraženih padaju, ne smemo zaboraviti činjenicu da je virus korona i dalje tu. Kako će organizam odreagovati na infekcije zavisi od stanja organizma, a vitamini D, C, minerali cink i selen, folna kiselina i probiotik, ključni su za odbranu i jačanje organizma, objašnjava naš imunolog prof.dr Borislav Kamenov.

foto: Printscreen/RTS

- Na imunitetu je neophodno raditi konstantno, to ne znači da se neprekidno kljukate vitaminima, nego da se okrenete zdravom životu, da proverite imunologiju, da znate gde ste u deficitu. Ne zanemarujte svoj imunitet, on je najvažniji ne samo kada se organizam bori protiv virusa, već i kada se bori protiv druge bolesti, objašnjava profesor Kamenov.

Vitamin D – prva violina odbrane

Vitamin D je jedan u nizu neophodnih supstanci, a njegov nedostatak osim pada imuniteta, može izazvati oboljenje kostiju, ali i može uticati na razvoj apatije i depresije. Treba napomenuti da koštana masa može prestati da se izgrađuje već u tridesetim godinama, te je važno povesti računa o ishrani preko koje se unosi ovaj dragoceni vitamin. U doba kada se borimo sa virusom, imunolog objašnjava da je on zapravo “prva violina odbrane”.

- Apsolutno sam uveren da vitamin D može mnogo toga da ispravi u imunom sistemu. Taj divlji odgovor koji daje viurs, vitamin D može da uspor, drži pod kontolim i na kraju uništi, on popravlja naše ćelije. Dakle, za borbu protiv virusa neophodan je vitamin D, ja savetujem da onaj ko oboli od korone trebalo bi da uzima minimum 10.000 IJ dnevno, zatim vitamin C, probiotik obavezno, folnu kiselinu, cink i selen. Svakako, ne treba se lečiti se na svoju ruku već kako lakar propiše, a što se preventive tiče, to se opet proverava imunologijom. S druge strane došlo nam je lepo vreme, izađite na sunce, dišite svežeg vazduha, jedite zdravu hranu koja vam odgovra, imunitet se jača na više načina to je sistem, obašnjava dr Kamenov.

foto: Shutterstock

Zašto je važan probiotik

Probiotik je termin koji se koristi za skup “dobirih bakterija”, a najčešće vrste mikroba koje se koriste u probioticima jesu bakterije mlečne kiseline. Nameće se pitanje kako je moguće da danas ne možemo bez probiotika a odgovor se krije u našim lošim navikama, lošem odabiru hrane, kada je sve prerađeno, dok s druge strane i konzumacija medikamenata kvari našu crevnu floru. Probiotici nam zapravo pomažu održavamo odgovarajući broj bakterija koje čine našu normalnu mikrofloru. I u borbi protiv korone dobre bakterije su nam neophodne, kako bi naš imuni sistem uspeo da da dobar odgovor.

Cink (ali i selen)

Cink je mineral koji je neophodan za normalno funkcionisanje organizma i izuzetno je važan za pravilan rad imunog sistema. On nam pomaže prilikom bržeg zarastanja rana, odličan je za kosti, nokte, kod gubitka osećaja ukusa i još kod mnogih druguh zdravstvenih tegoba. Cink, ali i selen su veoma važni za jačanje imuniteta i treba jesti u ovom periodu hranu u kojoj se oni mogu naći.

foto: Profimedia, Printscreen/RTS

