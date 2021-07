SREĆU ČINE I OVE STVARI: Nauka je utvrdila nekoliko jednostavnih AKTIVNOSTI koje mogu da vas učine veselijim i poletnijim!

Nauka je utvrdila nekoliko jednostavnih aktivnosti koje mogu da vas učine veselijim i poletnijim. Izdvojte nešto dobro iz svog života što zaista možete da cenite piše Žarko Petrović, diplomirani psiholog, licencirani bihevioralno-kognitivni psihoterapeut.

Slušajte muziku, sanjarite u budnom stanju, potrošite na druge, pošaljite nekom poruku zahvalnosti... Ako to uradite jednom, osetićete pozitivne vibracije, a ako nastavite nedelju dana ili duže - uverićete se koliko vam se raspoloženje popravilo. Ljudi potroše puno vremena razmišljajući o dobrim stvarima koje se nisu dogodile, ali su mogli da ih urade. Međutim, šta je s dobrim stvarima koje su se dogodile, a nisu morale? Recimo, da nikada niste upoznali partnera ili prijatelja, dobili posao? Kakav bi vam bio život bez ovih stvari koje uzimate zdravo za gotovo?

Razmišljanje o onome što je moglo da se ne desi može da bude izuzetno snažno kada se koristi na pravi način, stvori smisao u životu i poveća zadovoljstvo. Mentalno izdvojte nešto dobro iz svog života što zaista možete da cenite.

Pokažite zahvalnost Zahvalnost je snažna emocija koja nam pomaže da uživamo u onom što imamo. Proizvedite je odmah slanjem mejla, poruke ili pisma nekome ko vam je pomogao na neki način. Zahvalite se ma koliko to bilo malo. Jednostavno je i brzo, otkriveno je da vežbanje zahvalnosti može povećati sreću za 25%. Samo tri pisma tokom tronedeljnog perioda mogu biti dovoljna da znatno povećaju sreću i zadovoljstvo u vašem životu.

Potrošite novac Novac vas može učiniti srećnim, ali samo ako ga koristite na pravi način. To podrazumeva i da ga potrošite na druge, pomaže da se unapredi viđenje sebe kao odgovorne i darežljive osobe, što nas zauzvrat čini srećnim. Trošenje novca na druge pomaže da zacementiramo naš socijalni status. Ljudi s jačim socijalnim vezama su generalno srećniji. Dakle, kupite danas poklon prijatelju ili ga izvedite na ručak. Osećaćete se dobro zbog toga, obećavamo.

Vežbajte Koliko strategija ljudi koriste da bi se osećali bolje, da bi povećali svoje energetske nivoe i smanjili tenziju? Vežbanje je jedna od njih. Ne mora to da bude maraton, jednostavna šetnja po kraju je dovoljna. Svi znamo da se bolje osećamo kada izađemo i protegnemo noge, ali uvek ima načina da to i izbegavamo. Ako ste u kući, napravite plan za izlazak koji ne uključuje kola, a podrazumeva vaše noge. Ako ste u kancelariji, pobrinite se da izađete napolje u šetnju tokom pauze za ručak umesto da pojedete sendvič ispred kompjutera.

Slušajte muziku Broj dva na ovom spisku najboljih strategija koje ljudi koriste da bi se bolje osećali jeste slušanje muzike. Muzika može da utiče na raspoloženje na mnogo načina, ali većina ljudi koristi njenu moć da upravlja našim pozitivnim raspoloženjima, i to ističu kao njen najveći kvalitet. Naročito volimo činjenicu da naša dobra raspoloženja može učiniti još boljim. Čak i tužna muzika može doneti zadovoljstvo pošto mnogo ljudi uživa u kontradiktornom miksu emocija koje stvara.

Planirajte Sećate se detinjstva kada pred Novu godinu niste mogli da sačekate trenutak kada ćete otvoriti poklon? Zadovoljstvo očekivanja bilo je neverovatno. Istraživanja o psihologiji sreće pokazuju da je očekivanje snažna pozitivna emo cija. Uživamo da očekujemo i da se nadamo stvarima mnogo više nego što uživamo u sećanju na njih. Zato napravite plan i uvek pokušajte da imate nešto čemu ćete se radovati, ma kako malo bilo. Najbolja vrsta planova je ona koju pravimo s prijateljima. Nećete samo uživati u zadovoljstvu očekivanja; već ćete i održavati prijateljstvo.

Na kraju dana Pre nego što odete u krevet, provedite nekoliko minuta razmišljajući o tri dobre stvari koje su se dogodile tog dana. Ne moraju da budu nešto izuzetno - samo tri stvari zbog kojih se osećate malo bolje. Takođe, možete razmišljati zbog čega su se dogodile. Ljudi koji sprovode ovu vežbu tvrde da se njihova sreća povećala, a depresivni simptomi su se smanjivali u potpunosti nakon šest meseci. A ako i vi uradite neke od stvari koje su ovde spomenute, već imate bar tri stvari za svoju listu.

Vežbajte svoje jake strane Jednostavno rečeno, radite stvari u kojima ste dobri. Šta god to bilo, ljudi se najčešće oraspolože kada rade stvari u kojima su dobri. To mogu da budu socijalne fizičke ili sportske veštine, bilo šta drugo - nekoga da nasmejete ili da nekome pomognete. Odvojte malo vremena tokom dana da koristite tu veštinu. Kada ljudi vežbaju svoje jake strane, to ih čini srećnim.

Sanjarite Ako volite da sanjarite, onda je ovo aktivnost za vas: veselo sanjarite tokom dana. Tokom dana, naše misli imaju tendenciju da mnogo lutaju, ali usmeravanje tog uma koji luta na dobar način može biti dobrodošlo. U istraživanju o tehnikama za unapređenje života, pozitivno mentalno vreme iskorišćeno za putovanje kroz vreme pokazalo se kao najefikasnije. U studiji ljudi su se vraćali u ona vremena u svojim životima koja su im pričinjavala zadovoljstvo; momenti ispunjeni uspehom, ljubavlju i prijateljstvom. Zavalite se i maštajte.

