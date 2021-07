DR PERIŠIĆ TVRDI DA JE MED OD BOROVIH IGLICA ZDRAVIJI OD PČELINJEG: Ne sme da se jede više od 2 KAŠIKE, a ovde se može naći ČIST

Gastroenterolog dr Vojislav Perišić objasnio sve o medu od borovih iglica - zašto je dobar i da li je bolji od pčelinjeg meda.

"Doneo sam med od jelovih iglica, nije isto, ali je slično. Hranljivih aktivnih supstanci i te kako ima. Jer, gledajte, kad se javi populjak na borovoj grančici, on se skine, on tada pušta aktivne supstance jer tu jelova i borova glava raste. Onda se on stavlja u tegle, sa malo šećera, prokuva i stoji otprilike 15-20 dana. Svi aktivni principi se nalaze u ovom medu. Gledao sam u šumi, mnogo zuji pčela oko tih iglica, znači tu postoje aktivni principi koje će one da prenesu. Postoje hemijska jedinjenja u tim smolama i uljima koja deluju antiupalno, smanjuju nivoe aktivnih citokina i smanjuju bronhijalnu sekreciju. Dakle, ovo je čist med", poručio je dr Perišić.

On preporučuje da se tokom cele godine uzima kašičica meda od borovih iglica svakog jutra, ali upozorava da se ne uzima više od dve kašičice jer može da se dobije dijareja. Kada je reč o tome da li je zdraviji pčelinji ili med od borovih iglica, gastroenterolog je na strani ovog drugog.

"Manje je sladak, niži je glikemijski indeks, ima efekat na širenje bronhija i ima jače antiupalno dejstvo, nazeb ili kašalj, prehlada...".

foto: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP / Profimedia

Na pitanje da li to znači da je med od borovih iglica zdraviji od pčelinjeg, doktor ističe da je korisniji.

"Ovaj med je korisniji od pčelinjeg meda za imunitet. On je dobijen koncentrovanjem aktivnih principa koji se nalaze u četinarskim smolama. Pčela koja uzima nektar sa cveta, ona ga pravi u medu, ali nemamo koncentraciju aktivnih pricnipa koja se nalazi u ovom medu".

Znamo da nije uvek lako kupiti čist med jer nažalost je mnogo lažnog meda na rafovima prodavnica, a dr Perišić otkriva kako i gde da kupite onaj čist.

"Moj savet je kada prolazite pored srpskih manastira, svratite, razmenite koju reč sa monasima i kupite od njih, to vam je najsigurnije jer monaška čast je monaška čast", rekao je na Prvoj TV.

foto: Printscreen TV Prva

kurir.rs

